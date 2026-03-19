Karlovo náměstí je teď plné bagrů. Revitalizaci provází kritika i debaty

Juliana Hámová
  7:00
Na Karlově náměstí se přes paprsky slunce rozléhá zvuk sbíječek, který se mísí s vůní čerstvě řezaného dřeva. Dělníci právě odstraňují staré keře. „Tohle všechno půjde pryč,“ říká jeden z mužů lámanou češtinou, zatímco spolu s kolegy vyrývá ze země kořeny a čistí půdu. Projekt revitalizace důležitého parku v centru metropole provázejí debaty o kácení stromů i kritika, že se město k obnově jednoho z největších evropských náměstí odhodlalo příliš pozdě.
Rekonstrukce probíhající na Karlově náměstí (13. března 2026)

Rekonstrukce probíhající na Karlově náměstí (13. března 2026) | foto: Juliana Hámová, MF DNES

Na „Karláku“ se dál sluní studenti i lidé z okolních kanceláří. Park zatím funguje jako obvykle – jen na několika místech připomínají ploty a pracovní stroje, že se tu chystá jedna z největších proměn veřejného prostoru v centru Prahy.

Současná podoba parku však vznikla až v 19. století podle návrhu zahradního architekta Františka Josefa Thomayera. Od té doby se prostor zásadněji neobnovoval – s výjimkou menší části u Novoměstské radnice.

Právě to chce město změnit. Připravovaná revitalizace má podle plánů vrátit Karlovu náměstí význam jednoho z hlavních veřejných prostorů v centru hlavního města. „Právě probíhají předstihové práce, které jsou prvním krokem celkové revitalizace parku,“ říká Barbora Lišková z Kanceláře veřejného prostoru Institutu plánování a rozvoje (IPR).

Oprava Karlova náměstí měla vyhnat auta z chodníku, parkovací čáry jsou zpět

Práce jsou podle ní rozdělené do několika etap tak, aby park zůstal po většinu času přístupný.

Minulý týden například začalo plánované stěhování stromů do jiných částí parku. Podle odborníků jde ale vždy o zásah, který s sebou nese určitou míru rizika.

„Přesazení stromů je vždy do určité míry riziko a pro jeho ujmutí je potřeba maximální péče před přesazením, při samotném zásahu i následně,“ vysvětluje Ondřej Feit, ředitel Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Podle něj však použitá technologie šanci stromů výrazně zlepšuje. Zároveň Feit poukazuje na to, že stěhování stromů je dražší než vysadit nový strom. „Je to otázkou priorit,“ dodává.

Stromy jsou ve špatném stavu

„Hlavním důvodem zásahu je zhoršený stav mnoha stromů na Karlově náměstí, zejména kvůli suchu a omezenému přístupu vzduchu ke kořenům,“ vysvětluje architektka Lišková.

„Betonové silo na Karlově náměstí.“ Stavět v centru Prahy je jako bloudit v labyrintu

Architektka projektu zároveň dodává, že zachování původních stromů je pro plán priorita. „Součástí našeho projektu je snaha co nejvíce hodnotných stromů zachovat, případně je právě přesadit na vhodnější místo v rámci parku. Projekt zároveň počítá také s rozsáhlou výsadbou. Celkem je v projektu plánováno vysadit přibližně 120 stromů,“ říká Adéla Ruprecht Chmelová z Rehwaldt Landscape Architects. Proměna Karlova náměstí má stát přibližně 250 milionů korun a financovat ji bude magistrát.

  • Jeho obnova se připravuje od roku 2013.
  • V roce 2018 město vybralo vítězný návrh.
  • V současnosti probíhají v parku předstihové práce, které připravují park na velkou rekonstrukci.
  • Obnova přinese nové cesty, úpravu chodníků, kavárnu, dětské hřiště i zázemí pro správu parku.
  • Komplexní revitalizace má začít v roce 2027.
  • Rekonstrukce proběhne po jednotlivých částech parku – severní, střední a jižní.
  • Odhadované náklady jsou 250 milionů korun.
  • Projekt připravují Rehwaldt Landscape Architects, BY Architects a Projekce dopravní Filip.

Podle architekta zabývajícího se veřejným prostorem Patrika Kotase však proměna přichází s velkým zpožděním. „Ta revitalizace měla nastat už před padesáti lety. Od soutěže uběhlo opravdu dlouho a pořád se tu nic nedělo,“ říká Kotas.

Autoři projektu ale poukazují, že dlouhá příprava souvisí právě s tím, jak složité je hledání shody nad podobou tak významného prostoru v historickém centru města.

„Při projednávání projektu se ukázala potřeba vyvažovat různé zájmy odborné veřejnosti i občanů – ochranu památkových hodnot, další rozvoj parku i přípravu na měnící se klimatické podmínky. Cílem bylo nalézt řešení, které respektuje historické hodnoty, potřeby návštěvníků i odborné požadavky,“ doplňuje Ruprecht Chmelová důvod, proč vše trvá tak dlouho.

Dlouhodobá vize proměny Karlova náměstí míří až k roku 2048, kdy si prostor připomene 700 let od svého založení.

Vznikne městská promenáda

Jedním z plánů města je postupné zklidnění tamní dopravy a vznik městské promenády podél východní strany náměstí, která by navázala na Vodičkovu ulici.

Zatím ale park zůstává otevřený a lidé si tu dál užívají slunce – jen s občasným zvukem sbíječky v pozadí. „Snažíme se minimálně zasahovat do jeho běžného provozu,“ dodává Ruprecht Chmelová.

Předstihové práce na Karlově náměstí by měly skončit v květnu letošního roku. Na ně pak naváže samotná revitalizace parku, která se bude posunovat postupně po jeho jednotlivých částech – severní, střední a jižní. Podle magistrátu má projekt Karlovu náměstí vrátit roli významného veřejného prostoru v centru metropole.

Radní oznamuje otevření Dvoreckého mostu v akčním videu

Dívka zemřela při střetu s tramvají, zpod soupravy ji vyprošťovali pomocí jeřábu

Tramvaj v pražské Bělohorské ulici srazila dívku, která na místě zemřela. (13....

Tramvaj v pátek na pražském Břevnově srazila nezletilou dívku, která skončila zaklíněná pod vozem. Na místě zemřela. Provoz v Bělohorské ulici byl oboustranně pozastaven, uvedl pro iDNES.cz mluvčí...

Jihovýchodní část Pražského okruhu se už rýsuje. Prohlédněte si snímky ze stavby

Stavby na jihovýchodní části Pražského okruhu pokračují. (16. března 2026)

Suché jarní počasí nahrává stavbě 12,6 kilometru dlouhé jihovýchodní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Na realizaci projektu v tomto období pracuje až osmdesát dělníků s těžkou...

Na premiéru filmu o Livii Klausové přišli v Praze Zeman, Bohdalová či Schillerová

Bývalá první dáma Lívia Klausová na slavnostní premiéře dokumentárního filmu...

Ve čtvrtek vstoupil do českých kin celovečerní dokument o bývalé první dámě Livii Klausové. Nabídl vhled do kariérního i osobního života bývalé první dámy a někdejší diplomatky. Na slavnostní...

Nový pražský most zná datum otevření, prozradil ho radní v emotivním videu

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Dvorecký most přes Vltavu, který propojí pražský Smíchov s Podolím, se otevře dva týdny po Velikonocích. Nejprve si ho budou moci „osahat“ chodci a cyklisté, o den později se na něj vydají také...

OBRAZEM: Vyšehrad i lampa otočená úplně mimo. Co také uvidíte z nového mostu?

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Na dohled Vyšehradu získala Praha nový most, který bude sloužit pěším, tramvajové a autobusové dopravě, cyklistům a Integrovanému záchrannému systému. Díky tomu se metropole dočká nových spojení...

Prezident pokračuje v návštěvě středních Čech, zaměří se na zemědělství a ekologii

Během oficiální návštěvy Středočeského kraje navštívil prezident Petr Pavel...

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek pokračuje v oficiální návštěvě Středočeského kraje. Den zahájí v Rakovníku návštěvou praporu podpory nasaditelných sil. Později se program zaměří především na...

19. března 2026  7:30

Karlovo náměstí je teď plné bagrů. Revitalizaci provází kritika i debaty

Rekonstrukce probíhající na Karlově náměstí (13. března 2026)

Na Karlově náměstí se přes paprsky slunce rozléhá zvuk sbíječek, který se mísí s vůní čerstvě řezaného dřeva. Dělníci právě odstraňují staré keře. „Tohle všechno půjde pryč,“ říká jeden z mužů...

19. března 2026

Letná? Skvělé místo pro evropské večery, líčil Priske. Se Spartou bude otáčet potřetí

Sparťanský kouč Brian Priske na tiskové konferenci před odvetným zápasem...

První velký evropský obrat v éře Briana Priskeho si ze současných sparťanských fotbalistů pamatuje už jen devět hráčů. Na Letné tehdy padlo chorvatské Dinamo Záhřeb 1:4 poté, co doma zvítězilo 3:1....

19. března 2026

DBK slaví 45 let od prvního otevření. Brutalistní klenot v Praze stále žije

DBK v osmdesátých letech, ještě bez okolních staveb

Dům bytové kultury v pražské Krči původně pokrýval takřka veškerou nabídku nábytku i doplňků v hlavním městě. Své dveře poprvé otevřel před 45 lety a nábytek se tu prodával i dlouho po změně režimu....

19. března 2026

Velikonoční akce Praha 2026: tipy pro děti. Zoo, Toulcův dvůr i Muzeum MHD

Umění slováckých maléřek - malování velikonočních kraslic. Pohled na ruce při...

Nadcházející Velikonoce jsou skvělou příležitostí naučit ratolesti něco o původu nejdůležitějších křesťanských svátků, typických zvycích i řemeslech. Hlavní město nabízí celou řadu aktivit a dílen,...

19. března 2026

Sparta vyhrála první čtvrtfinále v Plzni, Pardubice si poradily s Kometou

Závar před sparťanským brankářem Josefem Kořenářem v zápase s Plzní.

Odstartovaly první dvě čtvrtfinálové série hokejové extraligy. Sparta se proti Plzni ujala vedení díky triumfu 2:0 na západě Čech. Do série vstoupily lépe také Pardubice, které na domácím ledě...

18. března 2026  20:57

Student vyhrožoval spolužačce. Pražská škola provedla evakuaci, zasáhla policie

Mezinárodní konzervatoř Praha v Olšanské ulici na pražském Žižkově.

Policie ve středu odpoledne zasahovala v budově Mezinárodní konzervatoře na pražském Žižkově. Student tam údajně vyhrožoval útokem. Škola poslala všechny studující domů bez udání důvodu, sdělila...

18. března 2026  18:44

Jako bych tu byl s Baníkem. Chci Spartu porazit, pořád je to pro mě rival, říká Šín

Matěj Šín z Alkmaaru na tiskové konferenci před odvetným zápasem osmifinále...

Jeho gól proti Spartě z loňského dubna je znělkou fotbalové ligy. „Vidím ho často. Kdykoli si pustím v televizi zápas Baníku,“ říká pobaveně Matěj Šín. Vzpomněl si na něj zase ve středu v podvečer,...

18. března 2026  18:24

„V tom bych tedy závodit nechtěl.“ Pavel vyzkoušel speciál ve Škoda Muzeu

Během oficiální návštěvy Středočeského kraje navštívil prezident Petr Pavel...

Prezident Petr Pavel ve středu zahájil dvoudenní návštěvu Středočeského kraje. Odpoledne navštívil mladoboleslavskou automobilku Škoda. Tam zavítal do výroby v hale M13, kde se na jedné společné...

18. března 2026  18:02,  aktualizováno  18:23

Šemík pářící se s klisnou zmizel z pražské střechy. Kontroverzní sochu čeká aukce

Jeřáb sundal ze střechy domu v Podolí kovovou sochu Šemíka. (17. března 2026)

Socha pářícího se koně Šemíka s klisnou, která v posledních měsících budila pozornost na střeše domu v pražském Podolí, z místa zmizela. V úterý ji dělníci a sochař Jakub Flejšar pomocí jeřábu...

18. března 2026  17:35

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Nejhorší výkon, co pamatuju, řekl Priske o Alkmaaru. Ale dvakrát ho nezopakujeme

Brian Priske na tréninku Sparty.

Hlavně neopakovat výkon z Alkmaaru z minulého týdne. „Co se týče defenzívy, byl jedním z nejhorších za dobu, co jsem tady,“ pronesl trenér Brian Priske. „A taky jsem přesvědčený, že takhle špatně...

18. března 2026  15:14

Jak dostat dítě na psychiatrii? Rodiče jsou zoufalí, píší za ně i dopisy na rozloučenou

Premium
ilustrační snímek

V roce 2024 zemřelo v Praze 29 dětí a dospívajících ve věku 10 až 19 let. Deset z nich si vzalo život dobrovolně. Loňská data zatím k dispozici nejsou. Například na urgentní příjem Fakultní nemocnice...

18. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.