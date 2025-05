Oáza ve městě. Karlínské kasárny znovu otevřou své nádvoří, umožnila to sbírka

„Dokud se nedokončí kolaudační proces, nebudeme mít k dispozici budovu. Provoz tak musíme dočasně předělat na venkovní variantu – stany,“ stojí v popisu sbírky na stránce darujme.cz.

Provoz centra zastavil loni v červnu stavební úřad Prahy 8. Centrum Kasárna Karlín podle něj nezákonně využívalo vnitřní prostory, které byly ve špatném stavu a neprošly kolaudací. „Podařilo se nám najít první řešení, jak vám co nejdřív zpřístupnit oázu ve městě, nádvoří Kasáren Karlín,“ stojí dále u sbírky.

Jejím cílem bylo vybrat 190 tisíc korun. A to na měsíční provoz WC kontejnerů, stavbu venkovního zázemí a barů nebo úpravu dvora pro bezpečný provoz. Část peněz půjde také na likvidaci nevyhovujících prvků – včetně sauny, kterou se centrum pyšnilo. „Děláme další kompromis, abychom mohli otevřít,“ uvedl spolek.

Peníze byly zapotřebí také na zajištění barmanů, nakoupení zásob a celkově umožnění opětovného provozu. Sbírka se spustila 18. května a o pět dnů později je již vybráno 120 procent požadované částky. Kasárna podpořilo 417 lidí celkovou částkou téměř 230 tisíc korun. Lidé však mohou stále přispívat, sbírka se uzavře až se znovuotevřením centra.

Spolek sice disponuje dřevěnými venkovními bary, které kasárna nazývají „Myčka“ a „Venek“. Jejich používání však dosud nebylo povoleno.

Podle Ondřeje Šrámka, mluvčího městské firmy Trade Centre Praha (TCP), která objekt spravuje, otevření nádvoří nic nebrání, protože spolek má stále platnou smlouvu o výpůjčce. Mluvčí Prahy 8 Martin Šalek řekl, že z pohledu stavebního úřadu je využití nádvoří pouze se stany také v pořádku.

Konec sbírky a začátek provozu

„Hned, jak otevřeme, končíme se sbírkou,“ uvedl spolek a slib také dodržel. V pátek oznámil, že otevře již 27. května. Sousedům to sdělí dopisem, který dostanou do schránky, uvedl.

Karlínské kasárny budou otevřeny s občerstvením denně od 10 do 23 hodin, dvůr se bude kompletně uzavírat až v půlnoci. Do nového provozu spolek zapracuje dosavadní stížnosti, které se na fungování centra ve veřejném prostoru objevovaly. Tou nejčastější byla hlasitost v obytné oblasti – proti té budou kasárny bojovat omezením koncertů na tři za rok, pouštěním filmů do sluchátek či navýšením personálu, který večer dohlíží na klid v areálu, uvedl spolek na svém webu.

Také společnost TCP spolupracuje s odborníky v oblasti měření a regulace hluku s cílem zajistit, aby jakýkoli budoucí provoz v areálu Kasáren Karlín nejen plně respektoval platné právní předpisy, ale šel i nad jejich rámec ve snaze minimalizovat hlučnost,“ uvedl Šrámek.

Další změnou je přístupnost. Kvůli špatnému stavu budovy je totiž část areálu obehnána plotem. Na místě jsou dopravní značení a vchod zůstává stejný, stojí na webu.

„Jsme vděční všem našim sousedům, kteří s námi komunikovali a nadto nás i podporovali,“ píše spolek v dopise. Podporu příznivci a sousedé vyjadřují nejen finančními dary, ale také dopisy politikům či úředníkům ve snaze získat povolení pro provoz v areálu. Kromě jednotlivých podporovatelů se na stranu kasáren postavila i škola z Karlína, jejíž žáci se, jak stojí na webu Kasárna Karlín, toužili vrátit na pískoviště či houpačky v areálu.

Řešení se stany a toaletami na nádvoří popisuje spolek jako provizorní. „Jakmile doběhnou veškeré administrativní procesy, vrátíme se snad konečně dovnitř a postupně i k plnohodnotnému fungování,“ uvedl spolek, který v prostorech servíroval pivo, kávu, promítal filmy či organizoval společenské akce.

Budova Kasáren je památkově chráněná od roku 1958. Současní provozovatelé ho proměnili v kulturní centrum v roce 2017.

Objekt kasáren převzal začátkem loňského roku od státu pražský magistrát a jeho správu má na starosti zmíněná firma TCP. Město plánuje celkovou rekonstrukci rozsáhlého objektu a jeho využití pro různé účely, mohly by tam vzniknout byty, kulturní centrum, technologický park nebo školské zařízení.