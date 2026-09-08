Předvolební politická kauza, ve které padají závažná obvinění, nyní rezonuje v Mělníku. Spor se rozhořel mezi stávajícím radním za ODS Tomášem Trejbalem a jeho dnes již bývalým kolegou z městské rady Karlem Kasáčkem. Ten v červnu na post radního rezignoval a zároveň skončil v hnutí ANO, kde v minulých volbách kandidoval na předních příčkách. Dnes už je jasné, že letos Kasáček kandiduje jako jednička za SPD.
Redakci iDNES.cz v červnu Kasáček řekl, že neshody mezi ním a dalšími členy vedení města byly dlouhodobé a týkaly se většího množství témat. „Například jsem nesouhlasil s poplatkem za výstavbu, a to už v době, kdy byl schvalován. Nepodařilo se mi ale sehnat dostatečnou podporu,“ řekl Kasáček.
Využil vlivu svých politických funkcí, aby se taková věc povedla, což by bylo běžným smrtelníkům zapovězeno.