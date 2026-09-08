Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Místo vinice lukrativní stavební parcela. Bývalý mělnický radní čelí kritice

Pavel Svačina
  11:00
Premium

Volby v roce 2022 byly pro Karla Kasáčka úspěšné, stal se radním. Teď však na svou pozici rezignoval. | foto: Hnutí ANO

Nezvykle rychlé stavební povolení i odmítání hradit poplatek městu, který sám schválil. Bývalý radní Karel Kasáček čelí kritice. „Připravuji trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu pomluvy,“ reaguje jednička letošní mělnické kandidátky SPD.

Předvolební politická kauza, ve které padají závažná obvinění, nyní rezonuje v Mělníku. Spor se rozhořel mezi stávajícím radním za ODS Tomášem Trejbalem a jeho dnes již bývalým kolegou z městské rady Karlem Kasáčkem. Ten v červnu na post radního rezignoval a zároveň skončil v hnutí ANO, kde v minulých volbách kandidoval na předních příčkách. Dnes už je jasné, že letos Kasáček kandiduje jako jednička za SPD.

Redakci iDNES.cz v červnu Kasáček řekl, že neshody mezi ním a dalšími členy vedení města byly dlouhodobé a týkaly se většího množství témat. „Například jsem nesouhlasil s poplatkem za výstavbu, a to už v době, kdy byl schvalován. Nepodařilo se mi ale sehnat dostatečnou podporu,“ řekl Kasáček.

Využil vlivu svých politických funkcí, aby se taková věc povedla, což by bylo běžným smrtelníkům zapovězeno.

Tomáš Trejbal (ODS)současný radní Mělníku

Tento článek je součástí iDNES Premium

Rušivé reklamy
končí

    Čtěte celý iDNES.cz na mobilu
    bez reklam překrývajích obsah
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Vždyť vede centrem a zas vynechává sever města, zlobí se Pražané na nové metro E

ilustrační snímek

Zase vede centrem, zbytečně spojuje stanice a sever Prahy úplně pomíjí. To jsou nejčastější výtky Pražanů k plánu na novou trasu metra. Původně měla být okružní, ale protože na sever nezavítá, je z...

Po 46 letech projela tramvaj podél muzea směr Václavské náměstí

„Pomeranč“ otestoval zrekonstruovanou tramvajovou trať nad Muzeem a projel i...

Pražané po 46 letech mohli spatřit tramvaj, která podél Národního muzea mířila na Václavské náměstí. Stalo se tak během testování stávající, ale zrekonstruované nedaleké trati ve Škrétově ulici...

Ve flanelce a na Harleyi. Pavel projel v čele 800 motorkářů Prahou

V sobotu 5. září vyrazila z pražských Holešovic spanilá jízda 800 motorkářů....

Prahou projela kolona 800 motocyklů Harley-Davidson a dalších značek při příležitosti posledního ročníku akce Prague Harley Days. Do spanilé jízdy se zapojil i prezident Petr Pavel, který patří mezi...

Skočil pro dítě do kolejiště metra, pak tiše zmizel. To je na metál, oceňují lidé

Kamera zachytila pád sedmiletého chlapce do kolejiště metra a jeho záchranu

Absolutní respekt. Hrdina. Obdivnými reakcemi zahrnuli lidé neznámého cizince, který pohotově skočil pro sedmiletého chlapce do kolejiště metra. Turista neváhal a zvládl dítě během několika sekund...

Cyklista se hádal s řidičkou, která pak zemřela. Nemůže za to, osvobodil ho soud

Cyklista Václav Socher pravomocně zproštěný viny (na archivním záběru)

Soud v pondělí pravomocně zprostil viny cyklistu, který měl v centru Prahy fyzický konflikt s řidičkou, jež následně zemřela. Podle odvolacího senátu nebyl skutek trestným činem. Obžaloba vinila...

Místo vinice lukrativní stavební parcela. Bývalý mělnický radní čelí kritice

Premium
Volby v roce 2022 byly pro Karla Kasáčka úspěšné, stal se radním. Teď však na...

Nezvykle rychlé stavební povolení i odmítání hradit poplatek městu, který sám schválil. Bývalý radní Karel Kasáček čelí kritice. „Připravuji trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu...

8. září 2026

Dceru s mentálním postižením ubodala 96 ranami. Soud ženě potvrdil 18 let vězení

Ženě, která ubodala postiženou dceru, potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze 18...

Pražský vrchní soud v úterý poslal zdravotní sestru, která ubodala svoji sedmiletou dceru s mentálním postižením, na 18 let do vězení. Potvrdil tak červnový prvoinstanční verdikt a zamítl odvolání...

8. září 2026  10:51

Vlak u Hostivaře srazil člověka, na místě zemřel. Provoz na koridoru je omezený

ilustrační snímek

Na železničním koridoru mezi Prahou a Benešovem v úseku mezi pražskou Hostivaří a Uhříněvsí srazil vlak člověka, střet nepřežil. Kvůli vyšetřování události se v úterý dopoledne na nezbytně nutnou...

8. září 2026  9:33,  aktualizováno  10:21

Mohutný požár pohltil obchodní dům Lidl v Kladně

V Kladně shořel obchodní dům Lidl. (8. září 2026)

Hasiči v noci likvidovali mohutný požár obchodního domu Lidl v Kladně. Vyhlásili druhý a později i třetí stupeň poplachu, na místě zasahovalo na 18 jednotek. Z přilehlé ubytovny evakuovali 53 lidí....

8. září 2026  2:23,  aktualizováno  9:26

Kandidátky na magistrát omládly, přibylo žen. Nejvíce mladých pod 30 posílají Motoristé

Budova pražského magistrátu na Mariánském náměstí v Praze

Už 9. a 10. října se ve volbách do zastupitelstva rozhodne o novém rozložení sil v městských částech i na magistrátu. O křeslo v zastupitelstvu v Nové radnici na Mariánském náměstí se letos uchází 24...

8. září 2026  7:30

Kde se vzal nejlepší střelec? Bývalý kouč o Šubertovi: Když se uvolní, rozbalí to i víc

Mladoboleslavský záložník Martin Šubert slaví vstřelený gól.

Jen opravdoví fotbaloví puntičkáři si všimli, že se dvakrát vmáčkl na lavičku slávistického áčka. Před čtyřmi lety proseděl mezi náhradníky celý zápas Konferenční ligy v tureckém Sivasu, pak i domácí...

8. září 2026  6:40

Bál jsem se, že umřu. Mladý Ital neví, proč ho prodavač v Praze posekal katanou

Premium
U pražského městského soudu svědčil italský turista, kterého v prosinci 2025...

Mladý italský turista, jehož loni v prosinci napadl v prodejně v centru Prahy vietnamský prodavač katanou a vážně ho zranil, stále nerozumí tomu, proč se stal obětí obchodníkovy agrese. Řekl to při...

7. září 2026

Studenti se u nás propojují napříč ročníky, líčí ředitel koncept nového souškolí

Premium
Martin Konečný

Do pražských škol míří ze středních Čech více žáků než opačně. Co je důvodem, vysvětluje v rozhovoru ředitel nového soukromého souškolí School for Future Martin Konečný.

7. září 2026

Po dvaapadesáti zápasech odchod ze Slavie. Staněk bude působit v Arábii

Slávistický brankář Jindřich Staněk slaví gól svého týmu v derby proti Spartě.

Slavii stál víc než padesát milionů, odchytal za ni jen dvaapadesát zápasů a jde pryč. Reprezentační gólman Jindřich Staněk odchází na hostování do al-Hazímu, momentálně desátého týmu saúdskoarabské...

7. září 2026  14:57

Praha strávila léto v kolonách. Opravy se sešly na hlavních tazích

Komentář
Pražská magistrála patří mezi nejvytíženější ulice v metropoli.

Zúžená Kbelská, uzavřená Plzeňská, práce na magistrále i další omezení napříč metropolí. Praha využila prázdniny k rozsáhlým opravám, jejich souběh ale na řadě míst komplikoval dopravu a znovu...

7. září 2026  14:57

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Zásahovka na Palmovce. Muž se zbraní v bytě vyhrožoval sebevraždou

Zásah policie na Palmovce. (7. září 2026)

Policie po poledni zasahovala v Praze na Palmovce. V jednom z bytů byl podle oznámení muž se zbraní a měl vyhrožovat sebevraždou.

7. září 2026  13:08,  aktualizováno  13:36

Cyklista se hádal s řidičkou, která pak zemřela. Nemůže za to, osvobodil ho soud

Cyklista Václav Socher pravomocně zproštěný viny (na archivním záběru)

Soud v pondělí pravomocně zprostil viny cyklistu, který měl v centru Prahy fyzický konflikt s řidičkou, jež následně zemřela. Podle odvolacího senátu nebyl skutek trestným činem. Obžaloba vinila...

7. září 2026  13:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×