Školy v zástavbě jsou běžné, vzkázal Janeček. Koloděje jeho gymnázium dál odmítají

Autor:
  13:19
Matematik a podnikatel Karel Janeček plánuje přeměnit svoji vilu v centru Kolodějí na střední školu UNIQ pro 131 studentů. Proti záměru se zvedly hlasy obyvatel městské části a ta chystá k věci vypsat petici. Vedení Prahy 21 si postěžovalo, že se projekt od začátku připravoval bez širší debaty. Janeček uvedl, že je otevřený konstruktivním návrhům ze strany vedení obce.
Záměr miliardáře Karla Janečka vybudovat ve vilové části soukromé gymnázium.

Záměr miliardáře Karla Janečka vybudovat ve vilové části soukromé gymnázium. | foto: Topič Petr, Koláž iDNES.cz, Anna Kristová,  MAFRA

Škola má sídlit v rodinném domě v Sedloňovské ulici, který je ve vlastnictví...
Škola má sídlit v rodinném domě v Sedloňovské ulici, který je ve vlastnictví...
Škola má sídlit v rodinném domě v Sedloňovské ulici, který je ve vlastnictví...
Škola má sídlit v rodinném domě v Sedloňovské ulici, který je ve vlastnictví...
5 fotografií

„Problém je v tom, že jako městská část jsme se o projektu dozvěděli jako poslední. V létě 2025 sice zástupkyně pověřená panem Janečkem při schůzce zmínila možnost školy, že se něco takového naostro připravuje nám řekli až na magistrátu hlavního města Prahy s tím, že věc je ve fázi legislativního procesu,“ říká místostarosta městské části Vladimír Mužík (Naděje pro Koloděje).

Janečkova vila stojí v Sedloňovské ulici v historické a obytné lokalitě, která je již nyní zatížena dopravou. „Každý, kdo tady žije ví, jak jsou tu úzké silnice. Pokud by tu rodiče vysazovali děti do školy, ucpe se ulice až k Lounům. A negativní důsledky neponese investor, to padne na obec a její obyvatele. Nechceme, aby to tu vypadalo jako na magistrále,“ uvedl Mužík.

Karel Janeček na dotazy redakce iDNES.cz prostřednictvím SMS loni nereagoval. Nyní skrze své mediální zástupce záměr potvrdil.

„Je zcela běžné, že jsou školy i jiné instituce v civilních zástavbách obcí a měst. Umístění školy jsme samozřejmě předem konzultovali s několika odborníky, kteří potvrdili, že naplnění veškerých formálních požadavků pro provoz školy v daném objektu a lokalitě je reálné,“ napsal redakci Stephan Drescher za školu UNIQ.

Koloděje proti miliardáři Janečkovi. Jeho škola přitáhne auta a ucpe ulice, bojí se

Zastupitelstvo záměr zbudovat novou školu v Janečkově sídle loni odmítlo. Konečnou instancí, která o zápisu do rejstříku škol rozhodne, je nicméně ministerstvo školství. Na konci ledna proběhne i zasedání Kolodějských politiků. Bod týkající se školy UNIQ na něm prozatím není.

Janečkova UNIQ redakci iDNES.cz sdělila, že „bude iniciovat konstruktivní dialog s vedením obce a občany.“ Městská část podle slov Mužíka i starostky Morávkové vnímá potřebu navýšení počtu středních škol, protože stávající místa v hlavním městě absolutně neuspokojují poptávku Prahy a středních Čech.

Záměr miliardáře Karla Janečka vybudovat ve vilové části soukromé gymnázium.
Škola má sídlit v rodinném domě v Sedloňovské ulici, který je ve vlastnictví firmy Janečka.
Škola má sídlit v rodinném domě v Sedloňovské ulici, který je ve vlastnictví firmy Janečka.
Škola má sídlit v rodinném domě v Sedloňovské ulici, který je ve vlastnictví firmy Janečka.
5 fotografií

Radnice škole jako takové nebrání a Janečkovi nabídla alternativní pozemek mimo historickou a obytnou část obce, kde by bylo možné gymnázium smysluplně a bezpečně vybudovat. Tento pozemek má být podle metropolitního plánu určen i pro stavbu školského zařízení, uvedla starostka Angela Morávková.

„Paní starostka nás informovala, že určitou alternativou by mohly být pozemky v jiné části obce,“ potvrdil Drescher. „Budeme-li mít v budoucnu od obce konkrétnější informace, určitě se jimi budeme zabývat,“ dodal.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Zatěžkávací zkouška prověřila kvalitu Dvoreckého mostu

Nejčtenější

Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují

Zatáčka u výjezdu ze Smíchovského autobusového nádraží, kde ráno autobus srazil...

Čtvrteční tragická nehoda na Smíchovském nádraží znovu upozornila na dlouhodobě nebezpečný a nepřehledný úsek, kde se mísí intenzivní autobusová doprava s chodci. Ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu,...

Když se na Prahu sesype sníh, je to úžasný pohled. Odtud ji neuvidíte

Výhledy od BTS společnosti Cetin na střeše hotelu Marriott

Nedávná sněhová nadílka byla pro centrum Prahy neobvyklá a my toho hbitě využili. Se zástupci společnosti Cetin a operátora O2 se podařilo operativně domluvit návštěvu vybrané pražské základnové...

Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí byly bez tepla, dodávky už jsou obnovené

V pražské ulici Na Padesátém prasklo potrubí.2 (21. ledna 2026)

Kvůli netěsnosti na potrubí bylo ve středu dopoledne asi 5500 domácností v Praze 10 bez dodávek tepla a teplé vody. Kolem poledne se podařilo poruchu opravit a zhruba polovina domácností už teplo a...

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

Osmkrát 32 tun. Dvorecký most prověřily těžké náklaďáky, v provozu bude od jara

Zátěžová zkouška Dvoreckého mostu přes Vltavu, Lihovar-Dvorce (21. ledna 2026)

Na dokončovaném Dvoreckém mostu mezi Prahou 4 a Prahou 5 se ve středu odpoledne uskutečnila zatěžovací zkouška. Projektanti při ní měřili pohyb konstrukce při zatížení naloženými nákladními vozy. Jak...

Finální kandidáti na nového šéfa pražské zoo. O post se uchází i exministr Bursík

Do nejužšího výběru na nového šéfa či šéfku pražské zoologické zahrady se...

Kandidáty na ředitele pražské zoo jsou bývalý předseda Zelených Martin Bursík, bývalý pražský radní za Zelené Petr Štěpánek, bývalá zaměstnankyně zoo Lenka Poliaková a náměstek zoo Miroslav Machek....

23. ledna 2026  13:25

Školy v zástavbě jsou běžné, vzkázal Janeček. Koloděje jeho gymnázium dál odmítají

Záměr miliardáře Karla Janečka vybudovat ve vilové části soukromé gymnázium.

Matematik a podnikatel Karel Janeček plánuje přeměnit svoji vilu v centru Kolodějí na střední školu UNIQ pro 131 studentů. Proti záměru se zvedly hlasy obyvatel městské části a ta chystá k věci...

23. ledna 2026  13:19

Uhlíková dlaha pro Výtoň. Železničnímu mostu prodlouží životnost do generální opravy

Železniční most spojuje vltavské břehy v Praze, konkrétně oblasti Výtoň (dříve...

Železniční most na pražské Výtoni čeká v létě částečná rekonstrukce, která by měla o pár let prodloužit jeho životnost, než dojde k jeho definitivní opravě a slibovanému prodloužení životnosti o...

23. ledna 2026  12:08

Pane, vidíte dobře? Řidič jel s malým průhledem v namrzlém skle, dostal pokutu

Osobák si zřejmě spletl s tankem.

Jen s malou očištěnou plochou v námraze čelního skla jel v pátek ráno řidič po silnici v Praze 3. Zastavili ho místní dopravní policisté a za přestupek mu uložili pokutu, kterou na místě zaplatil. Ze...

23. ledna 2026  10:53

Nejistota končí. Prodej bývalé vršovické radnice má zelenou, vzniknou tam byty

Praha 10 po letech sporů prodá bývalou radnici ve Vršovicích.

Léta trvající nejistota kolem bývalé radnice Prahy 10 je konečně u konce. Developer místo úřadu postaví byty. Praha 10 za utržené peníze koupí nový objekt. Zatím zůstává v nájmu ve Vinohradské ulici....

23. ledna 2026  9:12

Nejkrásnější vyhlídka za Prahou. Vydejte se nejstarší trampskou osadou na Zadku

Zadka sice neleží tak vysoko nad vodní hladinu jako Máj, ale z jiné perspektivy...

Nedaleko od jižního okraje Prahy leží Štěchovice – místo, za kterým začíná romantická krajina hlubokého vltavského kaňonu, trampských osad a zatopených Svatojánských proudů. Zima sem přináší ještě...

23. ledna 2026

Pohotovosti přešly pod pojišťovny a Praha rozdá miliony, aby nezavíraly moc brzy

Fakultní nemocnice Bulovka

Ordinace lékařské pohotovosti budou v Praze letos fungovat na stejných místech a ve stejném rozsahu jako loni. Praha rozdělí mezi sedm nemocnic a jednu polikliniku, které službu zajišťují, 27,35...

22. ledna 2026  20:35

Heroický výkon, říká starosta. Lidé z vyhořelého domu mají náhradní ubytování

Ničivý požár v obci Boreč vzal střechu nad hlavou rodinám, které jsou v...

Pro všech téměř 60 lidí z Borče na Mladoboleslavsku, kteří po požáru domu skoro týden přebývali v tělocvičně v sousední obci, se podařilo najít náhradní ubytování. Nové zázemí našli v azylových...

22. ledna 2026

Bezemisní taxíky u pražských zastupitelů neprošly, povinné ale bude Euro 6d

Organizátor protestu taxikářů proti chystané bezemisní vyhlášce Petr Marek na...

V Praze budou od srpna 2026 moci jako taxi jezdit jen vozy splňující alespoň emisní normu Euro 6d. Vyhlášku ve čtvrtek schválili zastupitelé hlavního města. Odmítli však druhou část původního návrhu,...

22. ledna 2026  7:30,  aktualizováno  17:33

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

22. ledna 2026  17:20

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Stavební manévry za Prahou. Říčanům a Nehvizdům pomůžou nové obchvaty

Dva roky a měsíc od slavnostního zahájení stavby úseku D35 vyjeli první řidiči...

Středočeské Říčany získají nový obchvat, který propojí dálnici D1 u Všechrom se silnicí I/2. Tendr na projektovou dokumentaci vyhrálo sdružení firem Pontex, 4roads a SATRA, cena dosáhne téměř 30...

22. ledna 2026  16:35

Ošetření až pro 12 zraněných. Pražští záchranáři mají nové evakuační vozidlo

Nové evakuační vozidlo pražské záchranky. (22. ledna 2026)

Pražská zdravotnická záchranná služba (ZZS) má ve vozovém parku nové evakuační vozidlo k nasazení při událostech s ohrožením většího množství lidí. Médiím ho ve čtvrtek představili zástupci ZZS a...

22. ledna 2026  14:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.