Školy v zástavbě jsou běžné, vzkázal Janeček. Koloděje jeho gymnázium dál odmítají

„Problém je v tom, že jako městská část jsme se o projektu dozvěděli jako poslední. V létě 2025 sice zástupkyně pověřená panem Janečkem při schůzce zmínila možnost školy, že se něco takového naostro připravuje nám řekli až na magistrátu hlavního města Prahy s tím, že věc je ve fázi legislativního procesu,“ říká místostarosta městské části Vladimír Mužík (Naděje pro Koloděje).
Janečkova vila stojí v Sedloňovské ulici v historické a obytné lokalitě, která je již nyní zatížena dopravou. „Každý, kdo tady žije ví, jak jsou tu úzké silnice. Pokud by tu rodiče vysazovali děti do školy, ucpe se ulice až k Lounům. A negativní důsledky neponese investor, to padne na obec a její obyvatele. Nechceme, aby to tu vypadalo jako na magistrále,“ uvedl Mužík.
Karel Janeček na dotazy redakce iDNES.cz prostřednictvím SMS loni nereagoval. Nyní skrze své mediální zástupce záměr potvrdil.
„Je zcela běžné, že jsou školy i jiné instituce v civilních zástavbách obcí a měst. Umístění školy jsme samozřejmě předem konzultovali s několika odborníky, kteří potvrdili, že naplnění veškerých formálních požadavků pro provoz školy v daném objektu a lokalitě je reálné,“ napsal redakci Stephan Drescher za školu UNIQ.
Koloděje proti miliardáři Janečkovi. Jeho škola přitáhne auta a ucpe ulice, bojí se
Zastupitelstvo záměr zbudovat novou školu v Janečkově sídle loni odmítlo. Konečnou instancí, která o zápisu do rejstříku škol rozhodne, je nicméně ministerstvo školství. Na konci ledna proběhne i zasedání Kolodějských politiků. Bod týkající se školy UNIQ na něm prozatím není.
Janečkova UNIQ redakci iDNES.cz sdělila, že „bude iniciovat konstruktivní dialog s vedením obce a občany.“ Městská část podle slov Mužíka i starostky Morávkové vnímá potřebu navýšení počtu středních škol, protože stávající místa v hlavním městě absolutně neuspokojují poptávku Prahy a středních Čech.
Radnice škole jako takové nebrání a Janečkovi nabídla alternativní pozemek mimo historickou a obytnou část obce, kde by bylo možné gymnázium smysluplně a bezpečně vybudovat. Tento pozemek má být podle metropolitního plánu určen i pro stavbu školského zařízení, uvedla starostka Angela Morávková.
„Paní starostka nás informovala, že určitou alternativou by mohly být pozemky v jiné části obce,“ potvrdil Drescher. „Budeme-li mít v budoucnu od obce konkrétnější informace, určitě se jimi budeme zabývat,“ dodal.