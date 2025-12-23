Koloděje proti miliardáři Janečkovi. Jeho škola přitáhne auta a ucpe ulice, bojí se

Autor:
  15:05
Obyvatelé Prahy 21 nesouhlasí, aby matematik a neúspěšný zájemce o prezidentskou kandidaturu Karel Janeček zbudoval ve své vile soukromé gymnázium. Budova nevyhovuje stavebně a nadto záměr stáhne dopravu do klidné obytné části. Městská část nicméně nabízí vhodnější lokalitu.
Rodinný dům, který chce Karel Janeček přestavět na soukromé gymnázium.

Každé ráno je to tentýž obrázek. Všechny příjezdové cesty do Prahy se ucpou, auta stojí v dlouhých kolonách a frustrace narůstá. Přetížené město nezvládá narůstající osobní dopravu kapacitou vozovek ani parkovišť.

Na náměstíčku v pražských Kolodějích, kde se v parku scházejí maminky s kočárky, mají od dopravních kolapsů klid, ale vedení místní části i díl zdejších obyvatel se bojí, že o tuto výsadu přijdou, pokud se uskuteční záměr miliardáře Karla Janečka. Ten ve své vile na Sedloňovské ulici hodlá zřídit soukromou střední školu UNIQ pro 131 studentů.

„Na to, aby v téhle historické a obytné lokalitě vzniklo školské zařízení, není absolutně připravená infrastruktura. Hlavní problém spatřujeme v dopravě. Každý, kdo tady žije ví, jak jsou tu úzké silnice. Pokud by tu rodiče vysazovali děti do školy, ucpe se ulice až k Lounům. A negativní důsledky neponese investor, to padne na obec a její obyvatele. Nechceme, aby to tu vypadalo jako na magistrále,“ říká místostarosta městské části Vladimír Mužík (Naděje pro Koloděje).

Škola má sídlit v rodinném domě v Sedloňovské ulici, který je ve vlastnictví firmy Janečka.
Proto také zdejší zastupitelstvo záměr zbudovat novou školu na tomto místě odmítlo. Konečnou instancí, která o zápisu do rejstříku škol rozhodne, je nicméně ministerstvo školství. To by o žádosti mělo jednat nejspíš na přelomu ledna a února tak, aby škola mohla uskutečnit zápis nových studentů. K tomu by ministerstvo udělilo dočasné povolení. A provozovatel by do září musel získat veškerá povolení.

A v tom je hlavní problém – Janečkova vila nikdy nebyla projektovaná k výuce. Nevyhovuje proto požárním ani hygienickým standardům pro vzdělávací zařízení, na což dlouhodobě poukazuje i pražský radní pro školství Antonín Klecanda (STAN). Ve chvíli, kdy stavební úřad budovu nezkolauduje, tak hrozí, že všichni přijatí studenti budou na začátku září bezprizorní.

„Pokud budova nemá kolaudaci pro školu a nesplňuje hygienické ani požární normy, je nepřijatelné dávat takovému projektu zelenou,“ sdělila starostka městské části Praha-Koloděje Angela Morávková.

Městská část nabízí jinou lokalitu

Obyvatelé a vedení Kolodějí se vedle dopravního přetížení úzké silnice bez chodníků obávají také ohrožení celkové bezpečnosti. V dominantně rezidenční lokalitě se pohybují především rodiny s malými dětmi a senioři, které zvýšený pohyb vozidel může ohrožovat.

Janeček na dotazy médií nereaguje, neodepsal ani na SMS z redakce iDNES.cz. Na sociálních sítích nicméně vzkázal, že mu jde o menší gymnázium, že obavám rozumí a je připravený s místní komunitou jednat.

Městská část podle slov Mužíka i starostky Morávkové vnímá potřebu navýšení počtu středních škol, protože stávající místa v hlavním městě absolutně neuspokojují poptávku Prahy a středních Čech.

Proto také miliardáři Janečkovi, který na sebe naposledy upozornil, když nenasbíral dost podpisů pro svoji prezidentskou kandidaturu, nabídla náhradní řešení. A sice aby zamýšlenou školu, kde se má vedle fyziky studovat i hra na klavír, zbudoval ve vhodnější lokalitě na Praze 21. „Jde o rozvojové území, vyhovující dopravně i jinak, kde školu vřele přivítáme,“ dodal Mužík.

