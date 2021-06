Pandemie přibrzdila výzkum, ale covid nebude pořád, věří kardiolog

Kardiologie Nemocnice Na Homolce je lídrem v zavádění nových metod. Umíte si představit, jaká může být budoucnost léčby srdečních onemocnění? Kam nás technologie zavedou?

Myslím, že výkony, které děláme, mají být co nejšetrnější, efektivní a definitivní. Jde o to, aby lidé co nejméně stonali, a pokud potřebují výkon, aby byl co nejkratší a pacient ho nemusel po čase podstupovat znovu. Třeba implantace chlopně klasickou technikou nebo třeba aortokoronární bypass pro pacienty znamená, že stonají třikrát déle, než když to provedeme punkční katetrizační cestou. Moderních metod přibývá a katetrizace obecně je cesta, jak „obelstít“ kardiochirurgii. Jde o punkční techniku, při níž cévu nasondujeme, strčíme do ní drátek a pak zavádíme rozličné instrumentárium do cév samotných nebo do jednotlivých srdečních oddílů. Je to výrazně šetrnější metoda a je jen otázka času, jaké spektrum zákroků na srdci obsáhne. Pacient stráví méně času ve špitále a vrací se dřív do běžného života.

Jsem hodně naštvaný, že obezita je parametr, který umožnil dostat se dřív k ­vakcinaci proti covidu. Petr Neužil kardiolog