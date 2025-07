Karasi se vracejí do vodních nádrží. Ryby z pražské zoo mají nový domov v Michli

Autor: ČTK , iDNES.cz

13:00 , aktualizováno 13:28

Pracovníci pražské zoologické zahrady dnes vypustili do retenční nádrže u Michelského lesa v Praze zhruba 250 mladých karasů obecných odchovaných v areálu trojské zoo. Pokračuje tak projekt návratu kriticky ohrožených ryb do české přírody. První vypouštění se konalo v roce 2022 v rybníce v pražské Vinoři. Se započtením dnešní akce tak pracovníci zahrady vypustili ryby do celkem 26 nádrží.