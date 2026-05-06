V pražské Troji se narodilo sedm kapybar. Jde o rekordní vrh, chlubí se zoo

Autor: ,
  15:54
V pražské zoologické zahradě mohou návštěvníci spatřit malé kapybary. Sedm mláďat tohoto největšího hlodavce se narodilo v pondělí 4. května jako dosud nejpočetnější vrh v historii pražského chovu těchto zvířat. K vidění jsou ve výběhu v dolní části areálu, kde sdílejí prostor s mravenečníky velkými. Podle chovatelů jsou mláďata od narození dobře vyvinutá, stále jsou ale závislá na mateřském mléce.
mláďata kapybar 16. 9. 2025

mláďata kapybar 16. 9. 2025 | foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

V pražské zoo se narodilo sedm kapybar. (4. května 2026)
Mláďata se narodila v pondělí v ranních hodinách, podle mluvčího pražské zoo Filipa Maška chovatelé zpočátku zaregistrovali šest mláďat a teprve následně zjistili, že se narodilo i sedmé. Takto početný vrh je podle něj v historii pražské zoo rekordním.

„Kapybary patří mezi morčatovité hlodavce, což znamená také to, že se jim rodí mláďata možná až překvapivě vyvinutá. Od prvního dne vidí a chodí,“ popsala chovatelka Nikola Kučerová. Mláďata jsou nyní plně závislá na mateřském mléce, první potravu v podobě trávy a různých rostlinných okusů začnou zkoušet v řádu týdnů, později přidají i zeleninu.

V současnosti mohou návštěvníci v pražské zoo vidět celkem 12 kapybar. Tvoří je rodičovský pár, tři loňská mláďata a sedm čerstvě narozených přírůstků.

Tito hlodavci patří podle Maška mezi nejoblíbenější zvířata v pražské zoo, a to navzdory relativní běžnosti ve volné přírodě i v chovech v lidské péči. „Dokazují to četné dotazy na jejich výběh od návštěvníků i volajících a také jejich záviděníhodná pozice mezi nejvíc adoptovanými či sponzorovanými savci. Popularitu jim vynesla četná bizarní videa na sociálních sítích a internetové memy,“ vysvětlil mluvčí.

Právě kvůli oblíbenosti a zájmu jiných zahrad tři samci narození loni opustí brzy pražskou zoologickou zahradu a zamíří do jiných zařízení, konkrétně do Zoo Spišská Nová Ves na Slovensku.

Pražská zoo kapybary získala v listopadu 2023 po desetileté pauze. Naposledy je chovala v roce 2013, kdy jejich chov ukončily povodně, které vyplavily dolní část areálu. Tehdy kapybary obývaly výběh u tapírů a k jejich chovu se zahrada následně už nevrátila.

Přirozeným domovem kapybar jsou bažinaté oblasti a močály v okolí velkých řek a jezer Jižní Ameriky. Vyskytují se od Panamy po severní Argentinu. Na hlodavce dorůstají úctyhodných rozměrů, v dospělosti se délka jejich těla pohybuje kolem 130 centimetrů a vážit mohou 70 až 80 kilogramů.

Kapybary se živí travinami, vodními rostlinami, výhonky mladých dřevin nebo ovocem. Výborně plavou. Na jedno nadechnutí vydrží pod hladinou až deset minut, ve vodě se i páří. Žijí většinou ve skupinách s jedním dominantním samcem. Dospívají v 15 měsících, v lidské péči se dožívají až 12 let. Dospělá kapybara je schopná denně spořádat až 3,5 kilogramu rostlinné potravy. Loví ji jaguár, puma či anakonda.

