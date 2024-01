„Omlouváme se a děkujeme.“ Gang kapsářek dostal u soudu mírnější tresty

Stejně jako loni na podzim u Městského soudu v Praze, i teď u odvolací instance provázely vyhlášení rozsudku emoce obžalovaných žen. Nešlo však výhradně o pláč jako posledně. Třeba nejmladší z kapsářek se usmívala. Místo původního trestu ve výši 3,5 roku nyní odcházela s dvěma roky nepodmíněně. Vzhledem k tomu, že už je téměř rok ve vazbě a za tři týdny bude mít vykonanou polovinu trestu, může požádat o podmíněné propuštění, a pokud uspěje, z Česka odjet.

Pětice kapsářek přicestovala do Prahy loni začátkem února – postupně během tří dnů. Dvě z nich na hlavním nádraží „operovaly“ už o pár týdnů dříve – dva okradení lidé přitom přišli v prvním případě spolu s peněženkou o osm tisíc korun (kradly obě ženy), ve druhém dokonce o více než 27 tisíc (kradla jedna z nich).

„Na počátku února se všechny obžalované společně sešly v Praze, kde se po vzájemné domluvě stýkaly na hlavním nádraží. Zde se podle toho, jaká se jim naskytla příležitost, snažily krást. Bez ohledu na to, zda tu příležitost bude mít jedna, dvě, tři z nich, nebo všech pět,“ uvedla předsedkyně odvolacího senátu Lenka Konopová.

Kapsářky se k některým krádežím nebo pokusům o ně doznaly. Shodně ale tvrdily, že nikdy nefungovaly jako organizovaná skupina. Soud jim to neuvěřil.

„Skutečnost, že ve dvou případech, konkrétně 5. února 2023 na třetím nástupišti a 8. února na čtvrtém nástupišti jednaly společně, vyplývá jednoznačně z kamerových záznamů,“ vysvětlila soudkyně.

Osmého února je přímo v akci na nádraží sledovali dva policisté v civilu s kufry, aby vypadali jako turisté. Jeden z nich měl na očích brýle s kamerou a chování kapsářek natáčel.

Na záběrech je vidět, jak se pětice zlodějek ocitla v jednom vagónu. Jedna se snažila vytipovaného turistu zabavit, druhá mu prohledávala tašku a tři zbývající jim měly dělat takzvané křoví – zakrývat výhled na místo činu a hlídat, zda je někdo nesleduje.

Zasahující policista vypověděl, že se obvykle snaží zadokumentovat krádež až do konce. Tentokrát však podle něj nebyla situace úplně přehledná. Protože si myslel, že je po krádeži, zasáhl. S poškozeným cestujícím pak zůstal a ten zjistil, že mu nic nechybí. Jednalo se proto pouze o pokus krádeže. Druhý z policistů všech pět žen zadržel. Také svědectví této dvojice příslušníků bylo pro soud podstatné.

Další případy dohledávala policie následně na starších kamerových záznamech. O tři dny dříve (5. února) se podle vyšetřování pětice kapsářek při dokonané krádeži na nádraží zmocnila cizí peněženky i s bankovní kartou.

Gangu, který si neoprávněně opatří platební prostředek, hrozí ze zákona pět až dvanáct let vězení – takové zjištění zlodějky po dopadení šokovalo. Hájily se, že o karty neměly zájem, šly prý výhradně po penězích.

Dvě kapsářky ve vazbě porodily

Vrchní soud nyní dospěl k závěru, že uvedenou peněženku fyzicky ukradla jen jedna z nich. To, že v ní byla platební karta, nelze podle odvolacího senátu přičítat k tíži ostatním. Jejich jednání proto ve čtvrtek překvalifikoval do nižší trestní sazby s výměrou dva až osm roků. Ženám poté původně uložené tresty snížil. Zpřísnil naopak dobu, po kterou mají být z České republiky vyhoštěny. Některým poškozeným mají také nahradit způsobenou škodu.

Odvolání státní zástupkyně, která žádala pro všechny zlodějky pětileté vězení, soud zamítl. Některé za to poděkovaly a znovu se omluvily za to, že přijely do naší země páchat trestnou činnost.

Jedná se o trestnou činnost, která je svou povahou mimořádně závažná. Patřilo (u čtyř z pěti žen) k jejich prokázanému životnímu stylu, že cestovaly po různých státech Evropy a zde se opakovaně dopouštěly krádeží. Lenka Konopová předsedkyně odvolacího senátu

Dvě z odsouzených cizinek kradly v Praze v době, kdy byly těhotné. Ve vazbě přivedly na svět děti, které jim úřady odebraly a svěřily je do dočasné pěstounské péče. Kapsářky si na tento postup u soudů opakovaně stěžovaly. Předsedkyně odvolacího senátu se jich dnes zastala – podle ní „je v možnostech věznice ubytovat nezletilé dítě společně s odsouzenou“.

Zároveň konstatovala, že si za vzniklou situaci mohou samy. „Obžalované se dopustily jednání v době, kdy byly těhotné. Nyní nesou následky za to, že v tomto stavu poměrně nezodpovědně kradly,“ dodala soudkyně.

spáchaná trestná činnost původní nepravomocný trest nový pravomocný trest Valentina Hamidovič (33 let, Chorvatsko, odsouzená v posledních třech letech) krádež a pokus o krádež v organizované skupině + neoprávněné opatření platebního prostředku 4 roky a 3 měsíce vězení + vyhoštění na 5 let 4 roky vězení + vyhoštění na 8 let Suada Čizmič (23 let, Chorvatsko, odsouzená v posledních třech letech) dva pokusy o krádež v organizované skupině 4 roky a 3 měsíce vězení + vyhoštění na 5 let 3 roky a 6 měsíců vězení + vyhoštění na 8 let Sara Čizmič (32 let, Bosna a Hercegovina, dříve trestaná) dvě krádeže + dva pokusy o krádež (z toho dva skutky v rámci organizované skupiny) + neoprávněné opatření platebního prostředku 3 roky a 9 měsíců vězení + vyhoštění na 5 let 3 roky vězení + vyhoštění na 6 let Zejna Hrustič (28 let, Chorvatsko, dříve trestaná) krádež a dva pokusy o krádež (z toho dva skutky v rámci organizované skupiny) + neoprávněné opatření platebního prostředku 3 roky a 9 měsíců vězení + vyhoštění na 5 let 3 roky vězení + vyhoštění na 6 let Ramiza Hamidovič (22 let, Itálie, dosud netrestaná) dva pokusy o krádež v organizované skupině 3 roky a 6 měsíců vězení + vyhoštění na 5 let 2 roky vězení + vyhoštění na 5 let