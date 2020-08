Kdyby se žalobce odvolal, dostala byste víc, potvrdil soud kapsářce tři roky

Kapsáři Roman Daniš, Mercedes Horváthová a David Sivák se loni 4. listopadu po domluvě zaměřili v Melantrichově ulici na sedmasedmdesátiletého muže s batohem na zádech. Daniš se k němu přiblížil, zavazadlo si otevřel a rukou ho začal prohledávat. Horváthová zloděje kryla a Sivák hlídal okolí. Skupinu v té chvíli již sledovali policisté z útvaru Kapsa, trojici dopadli přímo při činu.



Obvodní soud pro Prahu 1 uložil v dubnu Danišovi a Horváthové tři roky vězení, Sivák dostal o rok méně. Poslední dva jmenovaní se odvolali, odvolací senát Městského soudu v Praze však nyní konstatoval, že by jim sám tresty i zpřísnil, pokud by to požadoval žalobce. To se však nestalo, a tak odvolací soud mohl rozsudek pouze potvrdit.

„Co se týče úvah o trestu, zde jsme neměli žádný důvod rozsudek korigovat. Při trestní minulosti všech obžalovaných jsou uložené tresty v rozsahu dvou až tří let vyloženě tresty mírnými. Pokud by bylo podáno odvolání ze strany státního zastupitelství, nepochybně by tento senát uvažoval o zpřísnění těchto trestů,“ uvedla soudkyně zpravodajka Markéta Polanecká.

Horváthová má v trestním rejstříku čtrnáct záznamů z tuzemska a dva z Velké Británie, Sivák jich má jedenáct, Daniš devět.

Kapsářka se začátkem roku snažila obvodní soud přesvědčit, že se polepší.



„Teď vás žádám a prosím. Ukážu vám nový start svého života. Jsem nadšená jako nikdy předtím. Je mi 31 roků. V životě jsem nic nedokázala. Chci, aby si lidé vzali ze mě, z mé rasy, příklad. Jsem nevinná, cítím se nevinná, na žádné krádeži jsme nebyli domluvení. Nechci přežívat, nechci fetovat, nechci trpět, nechci páchat. Jako člověk člověka vás žádám a prosím – pomozte mi! Chci přestat a už se nechci vracet k drogám,“ prohlásila tehdy emotivně Horváthová.

3. února 2020

Soud jí ani jejím komplicům neuvěřil. "Obžalovaní nepracují a asi ani nikdy pracovat nebudou, protože k tomu nemají sociální návyk, jsou dlouhodobými aktivními uživateli drog od dětských let... Lze mít zcela důvodně za to, že již asi žádný trest na ně nebude působit dostatečně výchovně a preventivně, aby páchání trestné činnosti zanechali, protože v podstatě nic jiného neumí a pracovat nikdy nebudou,“ napsala do prvoinstančního rozsudku předsedkyně senátu Dana Šindelářová.



Odsouzení si podle ní mají mírných trestů vážit. „Měli by je považovat za akt benevolence soudu a dobrodiní zákona, neboť si musí uvědomit, že jim hrozil trest odnětí svobody až osm let a byly jim uloženy tresty při spodní hranici zákonné trestní sazby,“ dodala.