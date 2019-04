Obnova kapličky v Sobíně bude složitá, pomoc nabízí celé Česko

V zatáčce Hostivické ulice, která protíná střed pražského Sobína, jsou dnes patrné už jen základy malé stavby tvořené pár desítkami cihel. Víc nic. Málokdo by řekl, že tady ještě před dvěma měsíci stála památkově chráněná kaplička se zvoničkou, která byla dominantou malebné vesnice – dnes součásti Zličína.

V polovině února do ní však narazil řidič kamionu převážející stavební materiál. Místní radnice nechala torzo ještě týž den na doporučení statika zbourat, aby rozpadající se zdivo neohrožovalo kolemjdoucí.

Od té doby zároveň městská část spřádá plány, jak kapličku od základu obnovit. Tento záměr ostatně oficiálně stvrdili hned následující týden zdejší radní a poté i zastupitelstvo. Jenže jednoduché to rozhodně nebude.

Existující plány pomůžou

Štěstí v neštěstí je alespoň v tom, že ke kapličce jako jedné z mála drobných lidových památek existují plány. To znamená, že je reálné poměrně přesnou repliku znovu postavit.

„V prvé řadě jsme jednali s Národním památkovým ústavem o podmínkách a postupu při obnově památky. V současné době hledáme specializovaného projektanta, který dokáže podle plánku, který máme k dispozici, zpracovat projekt,“ popisuje aktuální kroky radnice starostka Zličína Marta Koropecká (Pro Zličín a Sobín).

Ten následně musí projít zdlouhavým povolovacím řízením a zároveň bude městská část ještě hledat stavební firmu, která dokáže historickou stavbu zachránit. I proto Koropecká zatím odmítá odhadovat termín, kdy bude znovu zářit do okolí. „Uděláme vše pro to, aby kaplička stála zpět na svém místě co nejdříve,“ slibuje starostka.

Zásadní je ovšem otázka financování, neboť podle předběžných odhadů by rozpočet obnovy mohl přesáhnout jeden milion korun. Zličínská radnice nyní jedná s pojišťovnou firmy, jejíž kamion škodu způsobil. Většina potřebné částky by se tak měla pokrýt z povinného ručení. Zbytek by radnice mohla zaplatit z veřejné sbírky, jejíž vypsání nevylučuje. Přesto se radnici už teď hromadí nabídky pomoci z celé republiky. Podle starostky se hlásí firmy, soukromníci a své služby dokonce nabízejí i někteří restaurátoři. Podle zápisu z posledního jednání místního zastupitelstva už navíc developerská společnost Central Group darovala na obnovu rovných 100 tisíc korun.

Událost z letošního února řešila přivolaná hlídka policie pouze jako běžnou dopravní nehodu a řidiči na místě vyměřila blokovou pokutu ve výši dva tisíce korun. Trestní stíhání se policisté zahájit nechystají.

„Uložením pokuty bylo ze strany policie řešení celé události ukončeno. Náhrada vzniklé škody už je plně v kompetenci pojišťovny viníka dopravní nehody,“ potvrdil policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Nehodu prověřují magistrátní památkáři

Přesto by řidič nemusel zůstat bez dalšího trestu. Případem zničené sakrální stavby v Sobíně se totiž začali zabývat také magistrátní památkáři. Ti požádali policii o poskytnutí spisového materiálu k nehodě. „Na základě vyhodnocení došlých písemností zvolíme další postup, zejména možnost zahájení přestupkového řízení vůči řidiči kamionu, který kapličku poškodil,“ sdělil ředitel magistrátního odboru památkové péče Jiří Skalický.

Samotný řidič navíc podle městské části neprojevil lítost za zničení cenné stavby. „Dopravní společnost se radnici dopisem omluvila, samotný viník nehody nás nekontaktoval vůbec,“ říká starostka Koropecká.

Pokud v budoucnu kopie kapličky skutečně vznikne, alespoň některé původní prvky by se sem mohly zase vrátit. Z trosek se totiž podařilo zachránit kříž, zvon i sochu Panny Marie.

Bíložlutá kaple stojí ve středu Sobína už od roku 1885. Postavena byla v neogotickém slohu na osmiúhelníkovém půdorysu z darů tehdejších občanů. Návrh pochází od V. K. Panoše, stavbu provedl František Hrdlička se synem Josefem. Jejich potomci, kteří dodnes žijí nedaleko, se o stavbu až do nehody starali. Rekonstrukcí včetně vnitřního vybavení naposledy prošla v roce 2004. O tři roky později byla ministerstvem kultury prohlášena za kulturní památku České republiky.