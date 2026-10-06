Kapacitní krize příměstských vlaků pokračuje. Kraj u ČD vyjednal opatření a řešil sankce

Zatímco v pondělí jich chybělo přibližně 15, nyní jsou to zhruba čtyři vlaky, sdělil Ropid na sociálních sítích.
„I dnes některé vlaky vyjely v kratším řazení. Omezení se aktuálně týká především linek S1, S7, S9 a S22, nasazení souprav se může operativně měnit také na lince S2,“ uvedl Ropid.
Současná krizová situace nastala v pondělí, kdy České dráhy stejně jako v září řešily výpadek vlaků na příměstských linkách. Odstavily část souprav CityElefant a několik souprav RegioPanter.
O situaci jednal středočeský náměstek pro dopravu Petr Borecký v úterý přímo s vedením státního dopravce.
„Dohodli jsme, že České dráhy budou dvakrát denně informovat o ranní a odpolední špičce. Jak vlaky pojedou, v jakém pořadí a zda pojedou zjednodušené či zdvojené soupravy,“ uvedl Borecký. Informace dostanou cestující v aplikaci PIDLítačka, Můj vlak či na sociálních sítích.
Další požadavek byl na změnu organizace práci v depech tak, aby se slučovaly opravy, které sice není nutné provést, ale nemusí se provádět separátně. Což by podle radního mělo uvolnit další jednotky, které bude možné použít v provozu nebo pro zálohy mimořádných situací.
Posledním požadavkem kraje je, že se vrátí do konce října, resp. listopadu dvě jednotky, které jsou na dlouhodobé opravě. „Tím pádem by se měla situace do konce roku zlepšit a hlavně by se neměly opakovat kolapsy,“ dodal radní.
S vedením ČD se Borecký bavil i o sankcích. Jen za loňský rok jim Středočeský kraj vyúčtoval 46 milionů korun, za první pololetí toho letošního to bylo už 31 a další miliony to bude za současné výpadky.
„Tyhle peníze ale použijeme do dalšího zlepšování veřejné dopravy a investic do nových vlaků a autobusů,“ dodal Borecký.