Primátor Prahy Svoboda tvrdí, že koncert rapera Kanye Westa by uspořádat nenechal

Autor:
  19:16
Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) se vyjádřil proti případnému pořádání koncertu kontroverzního amerického rapera Yeho, dříve známého jako Kanye West. Město Praha podle něj koncert neuspořádá.
Pražský primátor Bohuslav Svoboda (18. října 2024)

Pražský primátor Bohuslav Svoboda (18. října 2024) | foto: MAFRA

Kanye West (New York, 6. listopadu 2019)
Kanye West (26. října 2022)
Kanye West a Bianca Censori (4. 2. 2024)
Kanye West na jevišti v kostele Lakewood v Houstonu (17. července 2020)
20 fotografií

„Není žádný požadavek, abychom takový koncert dělali a kdybychom o to byli požádáni, tak ho neuděláme,sdělil primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda (ODS) na dotaz redakce portálu iDNES.cz. Pro web heyfomo.cz uvedl, že „v Praze není prostor pro antisemitismus.“

Raper Ye, nebo chcete-li Kanye West, kvůli písni na oslavu vůdce nacismu Adolfa Hitlera přišel začátkem července letošního roku třeba i o vízum do Austrálie, odkud pochází jeho manželka Bianca Censori.

Také dle primátorova náměstka pro kulturu Jiřího Pospíšila (TOP 09) by se koncert v Praze konat neměl. „Praha není místem pro oslavu nacismu. Na vlastní kůži jsme okusili hrůzy druhé světové války a teď bychom neměli dávat prostor lidem, kteří tyto zločiny velebí,“ řekl tento týden.

Kanye West přišel o vízum do Austrálie. Úřadům vadí píseň oslavující Hitlera

„Jsem důrazně proti tomu, aby Kanye West v Praze vystupoval. Člověk, který se netají obdivem k Hitlerovi, nemá v Praze co dělat!“ dodal Pospíšil.

Proti případnému přesunu koncertu amerického rapera vystoupili také čeští ochránci lidských práv. Pořádají petici, aby se akce v české metropoli nemohla uskutečnit. Pod ní už dokázali nashromáždit více než 10 tisíc podpisů za 36 hodin, včetně třech desítek signatářů a signatářek známých z veřejného života.

Kanye West narazí na odpor i v Praze. Proti rozjednanému koncertu už vzniká petice

Hudebník měl vystoupit už v červenci na slovenském festivalu Rubikon. Show se měla konat na pozemcích u Bratislavy. O jejím konaní ale dlouho panovaly pochybnosti a nakonec se vůbec neuskutečnila.

Také na Slovensku vznikla v červnu proti pořádání akce petice. Její autoři označili rapera za jednoho z nejznámějších antisemitů. Nakonec celou akci pořadatelé zrušili a nyní jednají o přesunu do Prahy.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Stavba Dvoreckého mostu se chýlí ke svému konci

Nejčtenější

OBRAZEM: Takový Orlík neznáte. Z hladiny ční bunkry, objevily se i základy domů

Hladina vodní nádrže Orlík je o šest metrů níž, než je v létě obvyklé. V místech, kde dříve bývala voda, se objevují nánosy bahna a kamení. Vynořují se také ještě nedávno zatopené stavby – od základů...

Pláč u soudu s Jankem Rubešem. Tím videem trpí děti, bědovala restauratérka

Příslibem jednání o smíru skončilo v úterý u Obvodního soudu pro Prahu 5 první kolo sporu mezi videoblogerem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru metropole. Ženě vadí reportáž, podle které...

Dinosaurus či nanočástice. Podívejte se, jak budou vypadat stanice metra D

Stanice linky D, kterou se cestující pražského metra svezou nejdříve v roce 2032, umělecky dotvoří různí výtvarníci. Respektive vítězové výtvarné soutěže, které vybrala porota složená ze zástupců...

Spletl si ji s bedlou. Muž snědl tu nejjedovatější houbu, přežil jen zázrakem

Málem osudným se stal omyl při sbírání hub muži, který leží v pražském IKEMu. Spolu s manželkou si spletli bedlu s nejjedovatější houbou, na kterou mohou houbaři v Česku narazit - muchomůrkou...

Primátor tvrdil, že je situace nadmíru výtečná. Za pár hodin Vltava zaplavila 18 stanic metra

Povodeň v roce 2002 vtrhla do Prahy s větší silou, než si kdokoliv uměl představit. Stoupající Vltava utrhla měřidla průtoku, takže nikdo přesně nevěděl, co se na hlavní město žene. Realita překonala...

Primátor Prahy Svoboda tvrdí, že koncert rapera Kanye Westa by uspořádat nenechal

Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) se vyjádřil proti případnému pořádání koncertu kontroverzního amerického rapera Yeho, dříve známého jako Kanye West. Město Praha podle něj koncert neuspořádá.

14. srpna 2025  19:16

Lachtan Gaston, slon Kadíra. Zvířecí dramata z povodní změnila pražskou zoo

Přímo tragicky se srpnové povodně v roce 2002 podepsala na pražské zoo. Během tří dnů, kdy se zvedala hladina Vltavy vysoko nad očekávanou mez, zaměstnanci stihli provést pravděpodobně největší a...

14. srpna 2025

Operovat, nebo jen pozorovat? Novinka odhalí rizikovost mozkové výdutě

Odborníci z celé České republiky spustili projekt, který může v budoucnu zachraňovat životy pacientů s mozkovou výdutí. Novinka nazvaná Meditech spojuje nejen lékaře, ale i inženýry, fyziky a...

14. srpna 2025  14:19

Zlodějka v bílém. Peněženku ukradenou z nákupního vozíku si schovala do výstřihu

Pražští policisté pátrají po zlodějce, která během dvou červencových dnů ukradla tašku s cennostmi a peněženku z nákupního vozíku. Tašku odcizila muži z opěradla židle na zahrádce restaurace, kde...

14. srpna 2025  13:53

Ojediněle dochovaná oblast. Vilová čtvrť Cibulky bude památkovou zónou

Ministerstvo kultury připravuje prohlášení vilové čtvrti Cibulky v Praze 5 památkovou zónou. Vyplývá to z materiálu, který v pondělí projednali radní Prahy 5 a ve kterém s ochranou a jejími...

14. srpna 2025  12:10

VIDEO: Útočník u metra Luka bodl muže do zad a utekl. Poznáte ho?

Policisté od června pátrají po útočníkovi, který u stanice metra Luka v pražských Stodůlkách napadl a bodl neznámým předmětem do zad jiného muže. Incidentu zřejmě předcházela výměna několika ostrých...

14. srpna 2025  11:21

V Praze možná někdo zapaluje obchody, po dnešním požáru zadrželi podezřelého

V ulici Na Můstku nedaleko Václavského náměstí v Praze dnes hořelo v jedné z prodejen. Obchod se podle prvotních informací pokusil někdo zapálit. Podezřelého policisté zadrželi, oznámila mluvčí...

14. srpna 2025  10:35

Test iDNES.cz: „Pán vypadat starší.“ Nezletilý v Kolíně nakoupil alkohol i tabák

Řídí se poctivě zákonem, nebo jím opovrhují? Redakce iDNES.cz navštívila v rámci testu prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků mladistvým tři obchody v Kolíně. Roli figuranta sehrál...

14. srpna 2025  9:33

Mezi Florencí a Černým Mostem nejezdilo metro, na vině byla technická závada

Mezi stanicemi Florenc a Černý Most na lince B ve čtvrtek ráno asi dvě hodiny nejezdilo metro. Po 06:30 byl provoz obnoven, informovala Pražská integrovaná doprava (PID). Podle ní byla příčinou...

14. srpna 2025  6:14,  aktualizováno  7:01

Richterová v Hřibově náruči. Piráti se před volbami chlubí novou zastávkou

Jak prodat rozšířený tramvajový ostrůvek v předvolební kampani? Pomocí krásné ženy v náruči silného muže! Nebo poslankyně v náruči předsedy strany. Piráti na sociálních sítích vsadili na video, které...

14. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Mezi Florencí a Vysočanskou nepojede metro, důvodem je oprava Českomoravské

Na lince B nepojede o nadcházejícím a dalším víkendu metro mezi stanicemi Florenc a Vysočanská, důvodem jsou práce v kolejišti při rekonstrukci stanice Českomoravská. Dopravní podnik (DPP) zavede...

13. srpna 2025  18:43

Student, který vyhrožoval vystřílením třídy a měl doma zbraně, půjde před soud

Státní zastupitelství podalo obžalobu na mladíka, který podle policie loni na podzim vyhrožoval svým spolužákům vystřílením třídy jedné ze škol v Praze 8. Soud má jeho případ projednat 10. září....

13. srpna 2025  14:26,  aktualizováno  16:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.