Babiš představil lídra ANO pro Prahu. Chce za primátora Ondřeje Prokopa

  19:49
Kandidátem ANO na pražského primátora by měl být šéf organizace hnutí v hlavním městě Ondřej Prokop. V úterním rozhovoru s Deníkem.cz to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Vládní hnutí chce v Praze v komunálních volbách konečně uspět, řekl Babiš. Komunální volby se budou spolu se senátními konat letos 9. a 10. října.
Do štábu hnutí ANO dorazil Ondřej Prokop, dvojka na pražské kandidátce. (24. září 2022) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Prokop je zastupitelem v hlavním městě od listopadu 2015. „Předseda kraje je pan Prokop a nevím o žádném jiném kandidátovi,“ reagoval Babiš na dotaz, zda má už ANO kandidáta na primátora.

Média v posledních týdnech spekulovala, že by za ANO mohl kandidovat národní protidrogový koordinátor a někdejší primátor Pavel Bém.

Lídra pro Prahu a celou kandidátku bude pražská organizace ANO řešit na květnovém krajském sněmu. Babiš doufá, že ANO by mohlo v komunálních volbách v Praze konečně uspět.

„Jako vláda máme věci, které by mohly přispět tomu, aby konečně i Pražané pochopili, že hnutí ANO je to, kdo plní sliby a má konkrétní věci,“ uvedl.

ODS do voleb povede starosta Prahy 9, předseda klubu Spolu v městském zastupitelstvu a první místopředseda občanských demokratů Tomáš Portlík.

Hnutí STAN o víkendu vybralo jako svého kandidáta na primátora dosavadního náměstka primátora Petra Hlaváčka. Jedničkou Pirátů je ekonomka a zastupitelka Prahy 4 Tereza Nislerová, v případě Prahy sobě je to její předseda a bývalý náměstek primátora Adam Scheinherr. Lídrem lidovců se stal předseda pražské organizace strany Tomáš Kaplan.

Svou jedničku neoznámila zatím TOP 09, šéf její pražské organizace, poslanec a místopředseda strany Jiří Pospíšil předpokládá, že jasno bude pravděpodobně na přelomu dubna a května. Není také zatím jasné, zda v metropoli bude pokračovat volební koalice Spolu. ODS, TOP 09 a KDU-ČSL o tom jednají.

