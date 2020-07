Hasiči zveřejnili fotky z požáru na Kampě. Kouř se dostal i do depozitáře

„Dnes budeme zkoumat, co je poškozeno a jak to můžeme očistit. Kouř se do depozitáře opravdu dostal. Nyní musí odborníci podle konzistence prachu posoudit, jak to vše půjde očistit. Zároveň dnes budeme řešit majetkové škody nikoli jen na sbírce, ale i na samotném objektu,“ uvedl ve čtvrtek předseda nadace Jiřího a Medy Mládkových Jiří Pospíšil.

Pospíšil dále ubezpečil, že nehořelo vinou zaměstnanců. Umělecká díla jsou poškozena jen kouřem a prachem, nikoli úplně zničena. „Pokud by však škoda na technické vybavenosti objektu vedla k několikaměsíčnímu uzavření muzea, tak je to ekonomická smrt celého muzea,“ doplnil.



K odvrácení tohoto kolapsu by podle Pospíšilových slov mohlo pomoci zprovoznění nejméně zasažené dolní části muzea, kde se nachází výstava Alfonse Muchy a Pasty Onera.

Druhou část Musea, kde se nachází ceněné obrazy Františka Kupky, kouř nějak výrazně nepostihl.

Představení Meda, které bylo ve středu z důvodu požáru zrušeno, se ve čtvrtek na nádvoří hrát bude.

Hasiči už škody na vzduchotechnice a elektroinstalaci v Museu Kampa odhadli na vyšší desítky milionů.