Kamion s vrtnou soupravou uvázl v Praze pod mostem, nikdo se nezranil

„Stále se řeší nejméně invazivní postup vyproštění, aby nedošlo k nějakým větším škodám, třeba na mostní konstrukci, vozidle a vrtné soupravě, kterou převážel,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí hasičů Miroslav Řezáč.
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K nehodě vyrazily jednotky po 21:30. Po zajištění kapalin postupně začaly s vypouštěním kol. „Uvidíme, jak invazivní způsob vyproštění se zvolí,“ doplnil Řezáč.
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