Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Kamion s vrtnou soupravou uvázl v Praze pod mostem, nikdo se nezranil

Autor:
  22:53
Nehoda kamionu ve Vídeňské ulici, kde s vrtnou soupravou uvázl pod železničním...

Nehoda kamionu ve Vídeňské ulici, kde s vrtnou soupravou uvázl pod železničním mostem. (7. října 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Nehoda kamionu ve Vídeňské ulici, kde s vrtnou soupravou uvázl pod železničním...
Nehoda kamionu ve Vídeňské ulici, kde s vrtnou soupravou uvázl pod železničním...
Nehoda kamionu ve Vídeňské ulici, kde s vrtnou soupravou uvázl pod železničním...
Nehoda kamionu ve Vídeňské ulici, kde s vrtnou soupravou uvázl pod železničním...
10 fotografií
Provoz ve Vídeňské ulici v Praze 4 ve středu večer značně omezil kamion, který s vrtnou soupravou uvázl pod železničním mostem. Na místo vyjely hasičské i policejní jednotky. Nikdo nebyl při nehodě zraněn, potvrdila redakci pražská policie.

„Stále se řeší nejméně invazivní postup vyproštění, aby nedošlo k nějakým větším škodám, třeba na mostní konstrukci, vozidle a vrtné soupravě, kterou převážel,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí hasičů Miroslav Řezáč.

Ve Vysočanech uvázl kamion pod mostem. Nehoda zkomplikovala dopravu

K nehodě vyrazily jednotky po 21:30. Po zajištění kapalin postupně začaly s vypouštěním kol. „Uvidíme, jak invazivní způsob vyproštění se zvolí,“ doplnil Řezáč.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Koleje na Václaváku jsou zpět. Po 46 letech spojily Vinohradskou se středem náměstí

Koleje po 46 letech opět obousměrně spojují Vinohradskou a Škrétovu s...

Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...

Z ilegálního srazu tunerů byla fraška. Policie si na výtržníky došlápla

Europe Illegal - season end 2026

Policie odhalila obří ilegální tuningový sraz, který do Prahy a Brna svolali organizátoři ze zahraničí. Ze samotné české tunerské komunity se ozývaly hlasy, že s akcí nesouhlasí. Policie byla v...

OBRAZEM: Slapy vysychají před očima. Voda odkryla dno, lodě i tisíce škeblí

Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu...

Hladina Slapské přehrady kvůli extrémnímu hydrologickému suchu v minulých dnech dál klesala a dostala se už pod úroveň běžnou pro zimní období. Ustupující voda odkryla rozsáhlé části břehů i dna,...

Na ilegální tuningový sraz v Praze dorazila tisícovka aut. V sobotu zamíří do Brna

Tisíce lidí se setkali na tuningovém sraze v Praze, z Čakovic se přesunuli v...

Na ilegálním tuningovém srazu na parkovišti u hypermarketu Globus v pražských Čakovicích se podle odhadu policie sjelo až 1000 aut a 2500 lidí. Policie nezaznamenala žádné zásadní problémy. Na místě...

U metra Háje přejel autobus muže, nejspíš sebevražda, tvrdí policie

Nehoda autobusu MHD a chodce v Opatovské ulici v Praze (7. října 2026)

Tragická nehoda se odehrála brzy ráno u metra Háje. Kolem 6. hodiny tu podle policie vpadl pod kola autobusu MHD muž, který následně zemřel. Podle nejnovějších informací nejpravděpodobněji vyplývá,...

Kamion s vrtnou soupravou uvázl v Praze pod mostem, nikdo se nezranil

Nehoda kamionu ve Vídeňské ulici, kde s vrtnou soupravou uvázl pod železničním...

Provoz ve Vídeňské ulici v Praze 4 ve středu večer značně omezil kamion, který s vrtnou soupravou uvázl pod železničním mostem. Na místo vyjely hasičské i policejní jednotky. Nikdo nebyl při nehodě...

7. října 2026  22:53

Na Vltavě a Labi platí stav nedostatku vody. U Vraného se může snížit minimální odtok

Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu...

Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody, o jeho vyhlášení dnes rozhodla krajská komise pro sucho. Kvůli dlouhodobě nepříznivé hydrologické situaci umožnila snížit minimální...

7. října 2026  17:57,  aktualizováno  18:26

Praha má u Vltavy novou tramvajovou zastávku, místním výrazně zkracuje pěší docházku

Praha otevřela nový pár tramvajových zastávek Hodkovičky. (7. října 2026)

Praha otevřela novou tramvajovou zastávku. Hodkovičky na Praze 4 tak od středy slouží cestujícím. První spoj ve směru Modřany tady zastavil ve 14:47.

7. října 2026  15:43

Z logistického praporu v Rakovníku je armádní pluk. Plánuje přes tisíc příslušníků

Z armádního praporu je pluk. Slavnostní nástup u příležitosti vzniku Pluku...

Je to malý krok pro člověka, ale velký krok pro Armádu České republiky a město Rakovník. Právě zde dislokovaný prapor nasaditelných sil završil další etapu svého téměř sedmiletého rozvoje a od 1....

7. října 2026  15:23

Středočeský kraj se proměňuje před očima. Peníze míří do školství i dopravy

Ve spolupráci
Nová cyklostezka v Nymburce

Ještě nedávno tu stály vojenské přístřešky a velkou část plochy pokrýval beton. Dnes se v Kamýku nad Vltavou lidé procházejí parkem, který pomáhá zadržovat vodu a vrací přírodu k řece. Podobných změn...

7. října 2026  14:50

Praha má další parkovací dům. Do toho na Opatově se vejde pět set aut

Do nového parkovacího domu na Opatově se vejde bezmála 500 aut. (7. října 2026)

Na pražském Jižním Městě u stanice metra C Opatov funguje nový parkovací dům pro 495 aut, jehož výstavba vyšla hlavní město na 663,8 milionu korun bez DPH. Slavnostně ho otevřeli zástupci magistrátu,...

7. října 2026  14:34

Návštěvníci, zbystřete. Zlatou uličku čeká velká oprava, obnoví se původní Trnkovy omítky

Řada domků ve Zlaté uličce na Pražském hradě. Dnešní zrestaurovanou podobu má...

Barevné fasády Zlaté uličky projdou v následujících měsících rekonstrukcí. Restaurátoři opravu rozdělí na etapy. Obnoví přitom původní barevné omítky s ohledem na návrh filmaře Jiřího Trnky z roku...

7. října 2026  13:29

Muž si odpyká pět let za to, že nevrátil nemocnici 14 milionů, které mu zaslala omylem

ilustrační snímek

Podnikatel Jiří Benáčan si odpyká pět let vězení za to, že si nechal 14 milionů korun, které mu omylem zaslala pražská vinohradská nemocnice. Původní trest za podvod mu ve středu o rok snížil...

7. října 2026  13:02

KOMENTÁŘ: Pusťte piráta za volant, dostanete osm let dopravního teroru

ilustrační snímek

Pokud v posledních osmi letech sedáte za volant auta či jen do taxíku v Praze, nepotřebujete mezinárodní statistiky na to, abyste věděli, že situace je na zbláznění. Pro jistotu si stačí otevřít...

7. října 2026  12:30

U metra Háje přejel autobus muže, nejspíš sebevražda, tvrdí policie

Nehoda autobusu MHD a chodce v Opatovské ulici v Praze (7. října 2026)

Tragická nehoda se odehrála brzy ráno u metra Háje. Kolem 6. hodiny tu podle policie vpadl pod kola autobusu MHD muž, který následně zemřel. Podle nejnovějších informací nejpravděpodobněji vyplývá,...

7. října 2026,  aktualizováno  11:58

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Pařížské otevřel další butik slavné značky. Longines chce oslovit mladou klientelu

Slavnostní otevření butiku Longines 6. října. (zleva) Daniela Jannová, CEO...

V úterý 6. října se v pražské Pařížské ulici otevřel butik Longines. Obchod provozuje rodinná firma Tamary Kotvalové Carollinum a Longines se tak zařadil k jejím monobrandovým obchodům Patek...

7. října 2026  11:32

Závada eskalátorů omezila provoz na metru Staroměstská, cestující mohli jen vystupovat

ilustrační snímek

Z důvodu technické závady eskalátorů byla částečně uzavřena stanice metra A Staroměstská. Cestující mohli po omezenou dobu jen vystupovat. Pro vstup byla stanice zavřená.

7. října 2026  11:03,  aktualizováno  11:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.