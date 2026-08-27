Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kamion s plastem se u Zelenče převrátil, řidič vyvázl bez zranění

Autor:
  19:17
Nehoda nákladního vozidla u obce Zeleneč v okres Praha-východ. (27. srpna 2026)

Nehoda nákladního vozidla u obce Zeleneč v okres Praha-východ. (27. srpna 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Nehoda nákladního vozidla u obce Zeleneč v okres Praha-východ. (27. srpna 2026)
Nehoda nákladního vozidla u obce Zeleneč v okres Praha-východ, na místě...
Nehoda nákladního vozidla u obce Zeleneč v okres Praha-východ. (27. srpna 2026)
Nehoda nákladního vozidla u obce Zeleneč v okres Praha-východ. (27. srpna 2026)
9 fotografií
Dopravní nehoda uzavřela ve čtvrtek po 15. hodině silnici mezi Prahou a Čelákovicemi u Zelenče na Praze-východ. Řidič vozidla převážejícího granulovaný plast najel na krajnici a následně se převrátil.

„Provoz je na místě omezený, silnice je ale průjezdná,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí středočeských policistů Barbora Schneeweissová. Řidič vyvázl z nehody bez zranění.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Proměna nádraží Smíchov. Nové jsou perony, troleje i koleje, podívejte se

Rekonstrukce Smíchovského nádraží v Praze (vizualizace budoucí podoby)

Pokračuje rekonstrukce nádraží Praha-Smíchov. Obří dílo pomalu dostává svou novou podobu a už brzy se zcela změní. Vlaky začnou zanedlouho jezdit z nových nástupišť a přestavbou projdou poslední dva...

Na Smíchově roste nová městská čtvrť. Denně na ní pracuje na 1 200 lidí

Praha 19.8.2026 Smíchov City. Moderní městská čtvrť Smíchov City vznikající na...

Nová sídla energetického gigantu ČEZ, České spořitelny a stovky bytů. Podle investora, developerské společnosti Sekyra Group, je výstavba v pásu táhnoucím se od odstavných kolejí smíchovského nádraží...

Sebevražedný pruh pro 10 cyklistů za hodinu. Úprava pražské tepny budí vášně

Zrekonstruovaná ulice dočká zásadních změn. Objevil se tam totiž cyklopruh a...

Cyklopruhy a piktogramové koridory přibyly do části zrekonstruované ulice Plzeňská v Praze 5 a doplnily cyklistickou stezku na trase Smíchov-Řepy. Místy zabraly jeden pruh automobilům, i proto se...

Volná cesta na Prahu. Otevřela se další část D35, vyzkoušela ji i škodovka VB

Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo kromě tunelu Homole přes šest kilometrů...

Ředitelství silnic a dálnic otevřelo v pátek krátce před polednem nový úsek dálnice D35 před Vysokým Mýtem. Přestože měří jen šest kilometrů a plynulou jízdu po dálnici zatím kazí nedokončený tunel...

Slavia - Bohemians 2:2, domácí dvakrát vedli, euforii v závěru jim sebral ofsajd

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Tomáš Chorý slaví se spoluhráči vstřelený gól.

Před týdnem ztráta v Liberci, teď doma proti Bohemians. Fotbalová Slavia se na derby proti Spartě, které se hraje už příští týden na Letné, v domácím utkání 5. ligového kola nenaladila ideálně. V...

Do Prahy dorazila nejvzácnější známka světa. Její cena přesahuje čtvrt miliardy

Nejdražší poštovní známka světa, Britská Guyana 1 cent Magenta připravená na...

Na šířku i výšku nemá ani tři centimetry, váží pár setin gramu. Její cena ovšem přesahuje čtvrt miliardy korun. Tak vypadá nejdražší známka světa, jednocentová Britská Guyana Magenta, jež bude od...

27. srpna 2026  19:43

Kamion s plastem se u Zelenče převrátil, řidič vyvázl bez zranění

Nehoda nákladního vozidla u obce Zeleneč v okres Praha-východ. (27. srpna 2026)

Dopravní nehoda uzavřela ve čtvrtek po 15. hodině silnici mezi Prahou a Čelákovicemi u Zelenče na Praze-východ. Řidič vozidla převážejícího granulovaný plast najel na krajnici a následně se...

27. srpna 2026  19:17

Sdílená kola až čtyřikrát denně, ale s omezením. Praha upravuje systém bikesharingu

Sdílená kola, Praha

Praha upravuje možnost bikesharingu, tedy systému sdílených kol. Další dva roky tak sdílená kola budou moci zdarma využívat lidé s dlouhodobými kupony na MHD v aplikaci Lítačka. Nově si budou moci...

27. srpna 2026  15:22

Policie pátrá po muži, který ukradl motorku za víc než 350 tisíc korun

Policisté pátrají po neznámém muži, který ukradl motocykl za více než tři sta...

Policisté pátrají po muži, který v Praze ukradl motocykl za víc než tři sta padesát tisíc korun. Následně s ním odjel z místa směrem do centra. Ke krádeži došlo v polovině července v ulici Tibetská v...

27. srpna 2026  14:12

VIDEO: Další ignorace červených světel na přejezdu. Řidička dostala vysokou pokutu

Policisté během speciální kontroly odhalili 16 přestupků na železničních...

Pražská policie zveřejnila další video, v němž řidička osobního vozu ignorovala blikající červenou na železničním přejezdu. Koleje přejela, jako by se nic nedělo. Od policie dostala několikatisícovou...

27. srpna 2026  13:45

V Praze mezi Holešovicemi a Libní srazil vlak člověka, ten na místě zemřel

ilustrační snímek

V Praze mezi Holešovicemi a Libní srazil ve čtvrtek dopoledne vlak člověka, který na místě zemřel. Provoz na trati byl kvůli nehodě více než dvě hodiny omezený. Vyplývá to z informací policie a...

27. srpna 2026  10:59,  aktualizováno  13:08

Na Smíchově roste nová městská čtvrť. Denně na ní pracuje na 1 200 lidí

Praha 19.8.2026 Smíchov City. Moderní městská čtvrť Smíchov City vznikající na...

Nová sídla energetického gigantu ČEZ, České spořitelny a stovky bytů. Podle investora, developerské společnosti Sekyra Group, je výstavba v pásu táhnoucím se od odstavných kolejí smíchovského nádraží...

27. srpna 2026  12:19

Kvůli filmařům nepojedou celý den tramvaje kolem fakulty a po Čechově mostě

Právnická fakulta a Čechův most v Praze

Filmování zastaví v poslední prázdninový den provoz u Právnické fakulty a na Čechově mostě pod Letnou. Tramvaje tudy neprojedou celý den.

27. srpna 2026  11:56

Festival Hrady CZ čeká poslední zastávka, Landa si Bezděz prohlédl z letadla

Daniel Landa na festivalu Hrady CZ pod Bezdězem (30. srpna 2024)

Jeden hrad, dvě pódia a řada umělců z Česka i Slovenska. Pod Bezděz míří poslední prázdninový víkend putovní hudební festival Hrady CZ. Fanouškům se představí kapely Rybičky 48, Mig 21 nebo Mirai....

27. srpna 2026  11:44

Trať nad Muzeem je po rekonstrukci hotová, tramvaje se sem vrací podstatně dřív

Zrekonstruovaná tramvajová trať nad Muzeem opět spojí I. P. Pavlova s...

Trať nad Národním muzeem je po rekonstrukci prakticky hotová. Tramvaje se sem vrátí s půlročním předstihem už první zářijovou sobotu. Opět propojí přímým spojením I. P. Pavlova a Vinohradskou třídu.

27. srpna 2026  11:33,  aktualizováno 

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Se zákazem řízení, pod drogami, konopí v autě. Honičku s policií navíc ukončil před její budovou

Policisté pronásledovali řidiče se zákazem řízení. V autě vezl desítky gramů...

Policie zadržela muže, který řídil po Praze přes platný zákaz a ve vozidle převážel téměř 90 gramů konopí. Hlídce se po vyzvání pokoušel ujet a městem jel rychlostí i 160 kilometrů v hodině. Zběsilou...

27. srpna 2026  8:39

V Praze se krade, v Bruselu střílí. Metropole je ale podle Indexu kriminality v EU bezpečná

ilustrační snímek

Převážně bezpečná je Praha v evropském porovnání. Byť v rámci Česka doplácí hlavně ve sféře majetkové kriminality na svou výjimečnost. Ta plyne ze statutu jediného českého velkoměsta a s tím...

27. srpna 2026  7:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.