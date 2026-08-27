„Provoz je na místě omezený, silnice je ale průjezdná,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí středočeských policistů Barbora Schneeweissová. Řidič vyvázl z nehody bez zranění.
Kamion s plastem se u Zelenče převrátil, řidič vyvázl bez zranění
Proměna nádraží Smíchov. Nové jsou perony, troleje i koleje, podívejte se
Pokračuje rekonstrukce nádraží Praha-Smíchov. Obří dílo pomalu dostává svou novou podobu a už brzy se zcela změní. Vlaky začnou zanedlouho jezdit z nových nástupišť a přestavbou projdou poslední dva...
Na Smíchově roste nová městská čtvrť. Denně na ní pracuje na 1 200 lidí
Nová sídla energetického gigantu ČEZ, České spořitelny a stovky bytů. Podle investora, developerské společnosti Sekyra Group, je výstavba v pásu táhnoucím se od odstavných kolejí smíchovského nádraží...
Sebevražedný pruh pro 10 cyklistů za hodinu. Úprava pražské tepny budí vášně
Cyklopruhy a piktogramové koridory přibyly do části zrekonstruované ulice Plzeňská v Praze 5 a doplnily cyklistickou stezku na trase Smíchov-Řepy. Místy zabraly jeden pruh automobilům, i proto se...
Volná cesta na Prahu. Otevřela se další část D35, vyzkoušela ji i škodovka VB
Ředitelství silnic a dálnic otevřelo v pátek krátce před polednem nový úsek dálnice D35 před Vysokým Mýtem. Přestože měří jen šest kilometrů a plynulou jízdu po dálnici zatím kazí nedokončený tunel...
Slavia - Bohemians 2:2, domácí dvakrát vedli, euforii v závěru jim sebral ofsajd
Před týdnem ztráta v Liberci, teď doma proti Bohemians. Fotbalová Slavia se na derby proti Spartě, které se hraje už příští týden na Letné, v domácím utkání 5. ligového kola nenaladila ideálně. V...
Do Prahy dorazila nejvzácnější známka světa. Její cena přesahuje čtvrt miliardy
Na šířku i výšku nemá ani tři centimetry, váží pár setin gramu. Její cena ovšem přesahuje čtvrt miliardy korun. Tak vypadá nejdražší známka světa, jednocentová Britská Guyana Magenta, jež bude od...
Kamion s plastem se u Zelenče převrátil, řidič vyvázl bez zranění
Dopravní nehoda uzavřela ve čtvrtek po 15. hodině silnici mezi Prahou a Čelákovicemi u Zelenče na Praze-východ. Řidič vozidla převážejícího granulovaný plast najel na krajnici a následně se...
Sdílená kola až čtyřikrát denně, ale s omezením. Praha upravuje systém bikesharingu
Praha upravuje možnost bikesharingu, tedy systému sdílených kol. Další dva roky tak sdílená kola budou moci zdarma využívat lidé s dlouhodobými kupony na MHD v aplikaci Lítačka. Nově si budou moci...
Policie pátrá po muži, který ukradl motorku za víc než 350 tisíc korun
Policisté pátrají po muži, který v Praze ukradl motocykl za víc než tři sta padesát tisíc korun. Následně s ním odjel z místa směrem do centra. Ke krádeži došlo v polovině července v ulici Tibetská v...
VIDEO: Další ignorace červených světel na přejezdu. Řidička dostala vysokou pokutu
Pražská policie zveřejnila další video, v němž řidička osobního vozu ignorovala blikající červenou na železničním přejezdu. Koleje přejela, jako by se nic nedělo. Od policie dostala několikatisícovou...
V Praze mezi Holešovicemi a Libní srazil vlak člověka, ten na místě zemřel
V Praze mezi Holešovicemi a Libní srazil ve čtvrtek dopoledne vlak člověka, který na místě zemřel. Provoz na trati byl kvůli nehodě více než dvě hodiny omezený. Vyplývá to z informací policie a...
Na Smíchově roste nová městská čtvrť. Denně na ní pracuje na 1 200 lidí
Nová sídla energetického gigantu ČEZ, České spořitelny a stovky bytů. Podle investora, developerské společnosti Sekyra Group, je výstavba v pásu táhnoucím se od odstavných kolejí smíchovského nádraží...
Kvůli filmařům nepojedou celý den tramvaje kolem fakulty a po Čechově mostě
Filmování zastaví v poslední prázdninový den provoz u Právnické fakulty a na Čechově mostě pod Letnou. Tramvaje tudy neprojedou celý den.
Festival Hrady CZ čeká poslední zastávka, Landa si Bezděz prohlédl z letadla
Jeden hrad, dvě pódia a řada umělců z Česka i Slovenska. Pod Bezděz míří poslední prázdninový víkend putovní hudební festival Hrady CZ. Fanouškům se představí kapely Rybičky 48, Mig 21 nebo Mirai....
Trať nad Muzeem je po rekonstrukci hotová, tramvaje se sem vrací podstatně dřív
Trať nad Národním muzeem je po rekonstrukci prakticky hotová. Tramvaje se sem vrátí s půlročním předstihem už první zářijovou sobotu. Opět propojí přímým spojením I. P. Pavlova a Vinohradskou třídu.
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Se zákazem řízení, pod drogami, konopí v autě. Honičku s policií navíc ukončil před její budovou
Policie zadržela muže, který řídil po Praze přes platný zákaz a ve vozidle převážel téměř 90 gramů konopí. Hlídce se po vyzvání pokoušel ujet a městem jel rychlostí i 160 kilometrů v hodině. Zběsilou...
V Praze se krade, v Bruselu střílí. Metropole je ale podle Indexu kriminality v EU bezpečná
Převážně bezpečná je Praha v evropském porovnání. Byť v rámci Česka doplácí hlavně ve sféře majetkové kriminality na svou výjimečnost. Ta plyne ze statutu jediného českého velkoměsta a s tím...