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Kamion na D4 narazil do rozestavěného mostu. Řidič policistům přiznal, že usnul

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  17:25
Kamion v sobotu po poledni na dálnici D4 ve směru z Prahy narazil do...

Kamion v sobotu po poledni na dálnici D4 ve směru z Prahy narazil do rozestavěného mostu v uzavřeném úseku (5. července 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Kamion v sobotu po poledni na dálnici D4 ve směru z Prahy narazil do...
Kamion v sobotu po poledni na dálnici D4 ve směru z Prahy narazil do...
Kamion v sobotu po poledni na dálnici D4 ve směru z Prahy narazil do...
Kamion v sobotu po poledni na dálnici D4 ve směru z Prahy narazil do...
10 fotografií
Nehoda kamionu zkomplikovala v sobotu po poledni provoz na dálnici D4 ve směru z Prahy. Řidič vjel do uzavřeného úseku a narazil do rozestavěného mostu. Policistům se přiznal, že za volantem usnul.

„Ve 12:22 byla oznámena havárie kamionu na 28. kilometru dálnice D4 ve směru z Prahy do uzavřeného úseku. Řidič utrpěl šok a přiznal se, že usnul,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Ve večerních hodinách přijede jeřáb, který kamion vytáhne, doplnila. „Kvůli tomu budeme muset dálnici uzavřít,“ vzkázala řidičům mluvčí.

Kamion v sobotu po poledni na dálnici D4 ve směru z Prahy narazil do rozestavěného mostu v uzavřeném úseku (5. července 2026)
Kamion v sobotu po poledni na dálnici D4 ve směru z Prahy narazil do rozestavěného mostu v uzavřeném úseku (5. července 2026)
Kamion v sobotu po poledni na dálnici D4 ve směru z Prahy narazil do rozestavěného mostu v uzavřeném úseku (5. července 2026)
Kamion v sobotu po poledni na dálnici D4 ve směru z Prahy narazil do rozestavěného mostu v uzavřeném úseku (5. července 2026)
10 fotografií

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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