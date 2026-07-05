Kamion na D4 narazil do rozestavěného mostu. Řidič policistům přiznal, že usnul

„Ve 12:22 byla oznámena havárie kamionu na 28. kilometru dálnice D4 ve směru z Prahy do uzavřeného úseku. Řidič utrpěl šok a přiznal se, že usnul,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
Ve večerních hodinách přijede jeřáb, který kamion vytáhne, doplnila. „Kvůli tomu budeme muset dálnici uzavřít,“ vzkázala řidičům mluvčí.
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