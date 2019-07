V kamionu s melouny přijeli Afghánci a Iráčan, maďarský řidič je v cele

Pražská policie zná totožnost všech pěti cizinců, kteří ve středu vyskákali na okraji Prahy z kamionu a utíkali do polí - jsou to čtyři Afghánci a jeden Iráčan. Do metropole je přivezl maďarský řidič.