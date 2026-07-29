Kamion po nehodě částečně blokuje Barrandovský most, doprava kolabuje

„Dopravní nehoda se stala v 10:30. Nyní probíhá odstraňování té dopravní nehody, takže je tam jeřáb a překládá náklad,“ popsal pro iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Daněk.
Podle reportéra iDNES.cz na místě jsou v současnosti blokované dva ze čtyř jízdních pruhů, kvůli vyprošťování by se však měla komunikace přibližně za hodinu zcela uzavřít, případně zůstane průjezdný pouze jeden pruh.
Podle serveru dopravniinfo.cz se na místě vytvořila několikaminutová kolona, která začíná nedaleko sjezdu na ulici Vídeňská. Uzavírka by měla předběžně trvat do 16:45.
Kamion převážející 21 tun betonových prefabrikátů zůstal po nehodě nepojízdný. Náklad se při nárazu posunul a poškodil tahač. Podle policie se nehoda obešla bez zranění.