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Kamion po nehodě částečně blokuje Barrandovský most, doprava kolabuje

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  13:21aktualizováno  13:49
Srážka kamionu s osobním autem komplikuje ve středu odpoledne provoz na Barrandovském mostě. Na místě podle reportéra iDNES.cz kolabuje doprava. Podle jeho zjištění jsou kvůli nehodě neprůjezdné dva ze čtyř pruhů. Řidiči by se podle doporučení policie měli místu vyhnout.

„Dopravní nehoda se stala v 10:30. Nyní probíhá odstraňování té dopravní nehody, takže je tam jeřáb a překládá náklad,“ popsal pro iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Nehoda kamionu s osobním automobilem blokuje dva ze čtyř pruhů na Barrandovském mostě, řidiči by se proto měli místu vyhnout. (29. července 2026)
Nehoda kamionu s osobním automobilem blokuje dva ze čtyř pruhů na Barrandovském mostě, řidiči by se proto měli místu vyhnout. (29. července 2026)
Nehoda kamionu s osobním automobilem blokuje dva ze čtyř pruhů na Barrandovském mostě, řidiči by se proto měli místu vyhnout. (29. července 2026)
Nehoda kamionu s osobním automobilem blokuje dva ze čtyř pruhů na Barrandovském mostě, řidiči by se proto měli místu vyhnout. (29. července 2026)
6 fotografií

Podle reportéra iDNES.cz na místě jsou v současnosti blokované dva ze čtyř jízdních pruhů, kvůli vyprošťování by se však měla komunikace přibližně za hodinu zcela uzavřít, případně zůstane průjezdný pouze jeden pruh.

Podle serveru dopravniinfo.cz se na místě vytvořila několikaminutová kolona, která začíná nedaleko sjezdu na ulici Vídeňská. Uzavírka by měla předběžně trvat do 16:45.

Kamion převážející 21 tun betonových prefabrikátů zůstal po nehodě nepojízdný. Náklad se při nárazu posunul a poškodil tahač. Podle policie se nehoda obešla bez zranění.

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