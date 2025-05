Praha rozšíří kamerový systém. Podle městských částí to ale nestačí

ilustrační snímek | foto: PhotoMIX from Pexels

„Konkrétní data instalací nedokážeme říct, jelikož každé místo je specifické a vyžaduje jiný rozsah prací,“ uvedl Tadeáš Provazník z tiskového oddělení magistrátu.

Pracovní skupina MKS – složená ze zástupců města, policie, hasičů, záchranářů, dopravního podniku i technických služeb – o stanovištích rozhodla už v prosinci 2023. Jenže dokončení namontování kamer se podle důvodové zprávy, která je součástí usnesení rady města, opozdilo kvůli neukončené veřejné zakázce na dodávku technologií.

Tu magistrát nyní zadal městské firmě Technologie hlavního města Prahy. Město si od ní objednalo 110 otočných a pevných kamer společně se třemi záznamovými servery. Ty pokryjí právě i nová stanoviště. Za jejich dodání a nahrazení stávajících analogových digitálními zaplatí město 11,4 milionu korun.

I přes přidání bezpečnostních systémů požadují městské části další. V takzvaném „zásobníku výstavby kamer“, který spravuje pracovní skupina MKS, se nakupily žádosti. „Od městských částí evidujeme vyšší desítky žádostí pro instalaci monitorovacích zařízení v asi 180 lokalitách,“ upřesnil Provazník.

Dobrá prevence

„Kamery jsou dlouhodobě považovány za jedno z nejúčinnějších opatření při prevenci kriminality a ochraně obyvatel,“ zdůvodnil zájem o tato zařízení místostarosta Prahy 5 Petr Lachnit (ANO). MKS navíc uvádí ochranu památek či monitorování dopravy.

„Hlavní město využívá online kamery zejména pro krizové řízení, například při povodních nebo velkých shromážděních osob,“ vysvětlil Provazník. Sledovat dění na více místech v ulicích by si přálo hned několik městských částí.

Praha 5 sice nově dostane šest kamer, ale letos v únoru požádala město o další čtyři. Chce je umístit na Andělu a v jeho okolí. V této oblasti už funguje 45 zařízení. Podle radnice páté městské části tento počet nedostačuje kvůli zvýšenému výskytu krádeží a obchodu s návykovými látkami v této lokalitě. „Podněty přišly nejen od občanů, ale i od ozbrojených složek,“ uvedl Lachnit.

Nové kamery by měly v zorném poli prostranství před supermarketem Albert a zároveň jeden z východů z metra i hlavní a boční vstup do OC Nový Smíchov. Snímaly by tramvajové zastávky před obchodním centrem, křižovatku ulic Nádražní a Na Bělidle a kostel sv. Václava.

Vždy ve spolupráci s policií

Praha 4 má zájem například o kameru v Centrálním parku na Pankráci. „Aktuální seznam priorit vznikl ve spolupráci s obvodním ředitelstvím městské policie v Praze 4 a Policií ČR, a to nejen na základě počtu trestných činů v té které lokalitě, ale také podle dalších aspektů, které mají vliv na bezpečnost u nás,“ vysvětil mluvčí čtvrté městské části Aleš Berný.

Devět nových kamer bude v Praze 6 sledovat převážně křižovatky. „Některé požadavky jsme pro magistrát zaevidovali už v roce 2018. Poslední aktualizaci jsme prováděli v květnu 2023,“ uvedl mluvčí šesté městské části Marek Zeman.

Než se žádost o vybudování kamerového stanoviště dostane radním na stůl, projedná ji radnice s ozbrojenými složkami – tedy s policií, hasiči, ale i Bezpečnostní informační službou. Pracovní skupina MKS pak posuzuje technické zázemí.

Záleží na tom, zda je na místě elektřina a optický kabel. Roli také hraje, co kamera dokáže ze svého místa snímat. Podle důvodové zprávy by mělo kamer přibývat hlavně na místech, kde dochází k největší koncentraci lidí a která město označí jako problémová.

MKS funguje v Praze 28 let. Od roku 2000 o rozmisťování kamer a jejich provozu rozhoduje magistrát. Nejvíce jich je umístěných v Praze 1 (308), následuje Praha 8 (231) a nejméně jich mají v Praze 22 (4). Podle údajů z jara 2024 na hlavní město dohlíží 1 206 kamer.

27. února 2019