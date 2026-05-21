Letošní den dětí 1. června připadá na pondělí. Řada akcí se tak bude odehrávat už o předcházejícím víkendu, v sobotu 30. a v neděli 31. května.
Dům dětí a mládeže Praha 3
- Místo: Na Balkáně 17a
- Termín: 1. června
- Čas: 14:00–18:00
Ve středisku volného času Ulita bude připravený pestrý program, ve kterém si vyzkouší různé úkoly, soutěže i tematická stanoviště inspirovaná světem hrdinů.
Akce je určena pro děti i jejich doprovod a nabídne program, který potěší malé návštěvníky všech věkových kategorií.
Dětský den na Občanské plovárně
- Místo: Občanská plovárna
- Termín: 31. května
- Čas: 10:00–16:00
U Vltavy bude pro rodiny s dětmi připravený celodenní program plný zábavy, včetně plaveb na lodi Zeus do Čertovky, malování na obličej, soutěží, interaktivních aktivit a ukázek práce složek IZS.
Den dětí u Chodovské tvrze
- Místo: Park u Chodovské tvrze, Ledvinova 9
- Termín: 31. května
- Čas: 15:00–20:00
Přijďte si užít zábavné odpoledne plné her a dobrodružství v astronautském stylu. Děti se mohou těšit na mobilní planetárium, tematické dílny, kde si vyrobí vlastní raketu nebo masku mimozemšťana či astronauta, a také na setkání s astronomem spojené s přednáškou od 17 hodin.
Den dětí ve Stanici přírodovědců
- Místo: Stanice přírodovědců, Drtinova 1a
- Termín: 30. května
- Čas: 10:00–16:00
Ve Stanici přírodovědců DDM hl. m. Prahy se letos Den dětí ponese v hravém i naučném duchu s netradičním tématem: brambory. Těšit se můžete na herně-vzdělávací program, který nabídne spoustu „bramborové“ legrace, interaktivní aktivity i zajímavosti ze světa přírody.
Akce je vhodná pro všechny věkové kategorie.
Den dětí a vesmírné dobrodružství
- Místo: Karlínské náměstí
- Termín: 31. května
- Čas: 10:00–17:00
Na Karlínském náměstí se letos Den dětí ponese ve znamení vesmíru a dobrodružných výprav mezi hvězdami. Připravený bude zábavný program plný aktivit s kosmickou tematikou, které nadchnou malé i větší návštěvníky.
Chybět nebudou hravé úkoly, tematické aktivity ani oblíbený skákací hrad, kde si děti vyzkouší simulaci stavu beztíže.
Den dětí na Klamovce
- Místo: Areál Klubu Klamovka a park Klamovka
- Termín: 1. června
- Čas: 15:00–18:30
V areálu Klamovka Park se Den dětí ponese v cirkusovém stylu. Malí návštěvníci si užijí pestré odpoledne plné her, soutěží a tvořivých aktivit na téma „Cirkus bude!“.
Akce je určena dětem ve věku 3 až 15 let. Před samotným venkovním programem můžete navštívit také divadelní představení Janek Chlubil od souboru Buchty a loutky, které začíná v 16 hodin v sále Klubu Klamovka. Na představení je nutné zakoupit vstupenky předem.
Den dětí na Pražském hradě
Kouzelný Den dětí
Jako dárek dostane kouzelnickou hůlku každé dítě do 15 let, které přijde od 9:00 do 10:00.
- Místo: Královská zahrada a Horní Jelení příkop
- Termín: 23. května
- Čas: 10:00–17:00
Návštěvníci se mohou těšit na pestrý program připravený desítkami dětských a neziskových organizací, který nabídne soutěže, hry, kvízy i zábavné vzdělávací aktivity po celý den.
V malebném Jelením příkopu se děti setkají s příslušníky Hradní stráže, vyzkouší si outdoorové a skautské aktivity a otestují své dovednosti. Ti, kteří splní všechna stanoviště a nasbírají razítka, získají malou odměnu.
Speciálním lákadlem je výstava „Z pohádky do pohádky“, připravená ve spolupráci s Barrandovskými filmovými studii, kde ožívají oblíbené české pohádky. Rodiny si mohou užít také opékání buřtů, jízdy na historických kolotočích a odpočinek v piknikových zónách s občerstvením po celém areálu.
Den dětí Prahy 12
- Místo: Areál Rosmarina, ulice Vltavanů, Praha 12
- Termín: 31. května
- Čas: 12:30–19:30
Návštěvníci se mohou těšit na pestrý ‚program s koncerty, tanečními vystoupeními a zábavnými show, včetně vystoupení oblíbené dětské kapely Čiperkové, pouličního divadla Divadla Kvelb Ateliér s velkými loutkami a humornými scénkami nebo ukázky výcviku policejních koní a večerního koncertu kapely So Fine.
Děti budou plnit úkoly na jednotlivých stanovištích, sbírat razítka a za jejich splnění získají odměnu na informačním stánku.
Dětský den v Malešičáku
- Místo: Malešický park, Praha 10
- Termín: 31. května
- Čas: 14:00–17:00
V Malešickém parku vás čeká odpoledne pro malé i velké plné her, pohybu, tvoření a zábavy pod taktovkou rodinného centra Jablíčkov. Akce zahrnuje tvořivé dílničky, pohybová stanoviště, divadlo, tanečky a doprovodný program pro celou rodinu.
Startovní stanoviště k soutěži najdete u stánku s nápisem START v prostřední části parku nad pódiem. Děti pak dostanou malou odměnu.
Nusle dětem
- Místo: Park za ZŠ Křesomyslova
- Termín: 31. května
- Čas: 10:00–16:00
Spolek Probuďme Nusle připravil pro rodiny s dětmi všech kategorií sportovně-zábavný a vzdělávací den. Na programu jsou taneční vystoupení, divadelní a loutková představení, parkour exhibice, blešák, workshopy i kreativní dílny.
Den dětí s Městskou policií v Zoo Praha
- Místo: Zoo Praha
- Termín: 1. června
- Čas: 9:00–18:00
Zoo Praha připravila Den dětí ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy a nabídne rodinám den plný zábavy. Děti do 15 let mají symbolické vstupné za jednu korunu a mohou si užít pestrý program zahrnující bungee running, malování na obličej, airbrush tetování, skákací hrad i opičí dráhu.
Součástí akce budou také vystoupení Dixie Bandu Městské policie, interaktivní hry a speciální ukázka tréninku lachtanů k 10. narozeninám lachtanky Ronji.
Den dětí Na Františku
- Místo: Sportovní areál Na Františku
- Termín: 2. června
- Čas: 14:00–17:00
Pro návštěvníky budou připravena sportovní a soutěžní stanoviště, kde si děti mohou vyzkoušet například florbal, veslování, atletiku, biatlon, rugby i různé bojové sporty. Nebude chybět ani oblíbená vodní bitva, zábavné bumper balls a řada dalších aktivit. Děti se mohou těšit na facepainting, graffiti, airbrush a další doprovodné atrakce.