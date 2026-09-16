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Rychlý pokles Jizery uprostřed závodu poničil lodě. Událost prověřuje policie

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  11:19
Pokles vody na řece Jizeře poškodil kajaky během závodu ve slalomu.

Pokles vody na řece Jizeře poškodil kajaky během závodu ve slalomu. | foto: Svaz vodáků České republiky

Pokles vody na řece Jizeře poškodil kajaky během závodu ve slalomu.
Kvůli výraznému poklesu vody se během závodu kajaků na řece Jizeře poškodily...
Pokles vody na řece Jizeře poškodil kajaky během závodu ve slalomu.
Pokles vody na řece Jizeře poškodil kajaky během závodu ve slalomu.
6 fotografií
O okolnosti srpnového závodu kajaků na řece Jizeře v Benátkách nad Jizerou se zajímají policisté i Česká inspekce životního prostředí. Kvůli výraznému poklesu vody se tam poškodily desítky lodí.

Vodácký klub pořádal závody ve vodním slalomu 15. a 16. srpna. Během něj však došlo k výraznému poklesu průtoku vody na řece Jizeře.

Pokles vody na řece Jizeře poškodil kajaky během závodu ve slalomu.
Kvůli výraznému poklesu vody se během závodu kajaků na řece Jizeře poškodily desítky lodí.
Pokles vody na řece Jizeře poškodil kajaky během závodu ve slalomu.
Pokles vody na řece Jizeře poškodil kajaky během závodu ve slalomu.
6 fotografií

„Standardní je kolem čtyř kubíků,“ uvedl předseda Svazu vodáků Libor Polák s tím, že hladina vody před závodem výrazně kolísala.

Průtokoměr v jednu chvíli ukazoval zvýšení až o 15 kubíků, poté zas rychlý pokles na jeden kubík za sekundu. „Bylo to bohužel v době, kdy byly závody v chodu,“ dodal pro iDNES.cz.

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Několik desítek lodí se kvůli nedostatku vody poškodilo, jsou otlučené od kamenů na dně řeky. Škoda se podle Poláka vyšplhá na vyšší desítky tisíc korun. Vodáci mají podezření na manipulaci na jezech.

„Byl podán podnět na Policii ČR a Českou inspekci životního prostředí,“ řekl. Inspekce podle něj věc postoupila vodohospodářskému oddělení v Mladé Boleslavi.

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Případem se od 15. srpna zabývá obvodní oddělení policie v Benátkách na Jizerou, potvrdila redakci iDNES.cz středočeská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Policie podle ní spolupracuje s magistrátem s odborem životního prostředí. „Čekáme na jeho vyjádření,“ uvedla.

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Pokles vody na řece Jizeře poškodil kajaky během závodu ve slalomu.

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