Vodácký klub pořádal závody ve vodním slalomu 15. a 16. srpna. Během něj však došlo k výraznému poklesu průtoku vody na řece Jizeře.
„Standardní je kolem čtyř kubíků,“ uvedl předseda Svazu vodáků Libor Polák s tím, že hladina vody před závodem výrazně kolísala.
Průtokoměr v jednu chvíli ukazoval zvýšení až o 15 kubíků, poté zas rychlý pokles na jeden kubík za sekundu. „Bylo to bohužel v době, kdy byly závody v chodu,“ dodal pro iDNES.cz.
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Několik desítek lodí se kvůli nedostatku vody poškodilo, jsou otlučené od kamenů na dně řeky. Škoda se podle Poláka vyšplhá na vyšší desítky tisíc korun. Vodáci mají podezření na manipulaci na jezech.
„Byl podán podnět na Policii ČR a Českou inspekci životního prostředí,“ řekl. Inspekce podle něj věc postoupila vodohospodářskému oddělení v Mladé Boleslavi.
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Případem se od 15. srpna zabývá obvodní oddělení policie v Benátkách na Jizerou, potvrdila redakci iDNES.cz středočeská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
Policie podle ní spolupracuje s magistrátem s odborem životního prostředí. „Čekáme na jeho vyjádření,“ uvedla.