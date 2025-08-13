Havárie v Kačerově vytvořila na lávce vodopád. Do metra se voda nedostala

  13:56
Michelskou ulicí u stanice metra Kačerov se dopoledne valila voda z prasklého potrubí. K poruše došlo kolem 8. hodiny. Vodopád crčel z lávky dolů směrem ke stanici metra, kam se ale voda naštěstí nedostala. Následky havárie by už měly být odstraněny, sdělil po 13. hodině na dotaz iDNES.cz mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) Tomáš Mrázek.

„Do metra se voda nedostala,“ potvrdila redakci také mluvčí Dopravního podniku hlavního města Prahy Aneta Řehková. „Zasahovali tam naši hasiči, bylo to nahoře v prostorách Kačerova,“ popsala okolnosti havárie.

Hasiči už jsou podle jejích slov zpátky na základně. Situaci dále řešili vodohospodáři s tím, že zajistí úklid naplaveného bahna a dalších nečistot.

„Snad už by to mělo být všechno odstraněno,“ uvedl Mrázek po 13. hodině. Žádné domácnosti událost neovlivnila. „Nejčastější příčinou bývá únava materiálu,“ odpověděl Mrázek na dotaz, proč k poruše vůbec došlo.

