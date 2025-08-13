„Do metra se voda nedostala,“ potvrdila redakci také mluvčí Dopravního podniku hlavního města Prahy Aneta Řehková. „Zasahovali tam naši hasiči, bylo to nahoře v prostorách Kačerova,“ popsala okolnosti havárie.
Hasiči už jsou podle jejích slov zpátky na základně. Situaci dále řešili vodohospodáři s tím, že zajistí úklid naplaveného bahna a dalších nečistot.
„Snad už by to mělo být všechno odstraněno,“ uvedl Mrázek po 13. hodině. Žádné domácnosti událost neovlivnila. „Nejčastější příčinou bývá únava materiálu,“ odpověděl Mrázek na dotaz, proč k poruše vůbec došlo.
