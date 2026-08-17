„No, a takhle to tady teď vypadá,“ oznamuje Martina, která stojí s kočárkem na cestě ve svahu, kde býval zelený porost. Smutně se rozhlíží po okolí. Mezi zbytky větví leží rozřezané kmeny a ze země vyčnívají čerstvé pařezy. Místy jsou nyní mezi prořezanými stromy vidět odkrytá okna domů. „Nejenže to tu není s kočárkem skoro průchozí, ale hlavně máme doma asi o pět stupňů víc,“ popisuje Martina. Po zásahu pracovníků Lesy hl. m. Prahy totiž minulý týden zmizelo ze svahu 56 vzrostlých jasanů.
Martina není jediná, kdo si v ulici Pod Kavalírkou stěžuje na teplo. Po vykácení části porostu se totiž sluneční paprsky opírají přímo do domů v ulici. Rozdíl byl podle místních znát téměř okamžitě. „V našem bytě se teplota zvýšila přibližně o sedm stupňů. Pocitově je ale rozdíl ještě výraznější,“ říká další obyvatelka Košíř Tereza.
Praha v boji s měnícím se klimatem testuje odolnější dřeviny, které lépe vzdorují tropickým horkům i suchu.