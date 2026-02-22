Zmanipulované protokoly z výslechů K. H. Franka namířené proti vůdci demokratického odboje z doby německé okupace a generálnímu sekretáři národních socialistů Vladimíru Krajinovi patřily s blížícími se parlamentními volbami k ostře sledovaným tématům počátku roku 1946.
„Jakmile se Frank ocitl na Pankráci, byl podle osvědčených stalinistických metod vyslýchán majorem nové státní bezpečnosti Bedřichem Pokorným. Odtud protokol v rukou obžaloby s obsahem: Krajina vydal Němcům odboj, spolupracovníky i parašutisty z Anglie,“ vzpomínal na politickou štvanici profesor Václav Černý ve svých memoárech.
Za atakem stál Bedřich Pokorný. Předválečný důstojník s nejasnou okupační minulostí. Po osvobození komunista a horlivý spolupracovník kádrů, kterými KSČ obsazovalo vnitro.