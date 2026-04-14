Proč provoz přívozu mezi Lihovarem a Dvorci končí?
My ten přívoz provozovali od roku 2007 s tím, že až se postaví Dvorecký most, tak přívoz bude končit. Teď tedy v roce 2026 se to potkalo.
Jak dlouho přívoz Josefína fungoval?
Poprvé jsme vyjeli na jaře 2007 a naposledy v říjnu 2025. Takže kdybychom vyjeli letos, byla by to dvacátá sezona.
Kolik cestujících za tu dobu přepravil a kdo ho využíval?
Přívoz byl využíván částečně celoročně, pak se provoz upravil na od března do října jako spousta dalších přívozů. A za tu dobu ho využilo asi 1 milion 250 tisíc lidí.
Je šance, že přívoz v budoucnu opět někde vyjede, na jiném místě?
To je spíš dotaz na Ropid, zda je šance, že by se někde v Praze nějaké jiné místo ukázalo. Uvidíme. Josefína by si to určitě zasloužila. Je to vlastně první bezbariérový přívoz, který začal jezdit. Určitě by jí slušelo, jezdit kdekoliv jinde.
Přívoz pod Dvoreckým mostem
Jak náročné bylo přívoz provozovat?
Určitě náročné bylo po technické stránce to udržet. Provoz je strašně náročný na to... Není to stálá jízda. Vyjedete, zařadit, přistát, zařadit, zpátečka, dopředu. V tomto to bylo náročné. Technicky udržet stav Josefíny.
Co si myslíte o novém mostě? Bude to lepší náhrada? Jaká v něm vidíte pozitiva?
(Zamyslí se.) Je hezký. Ale nám s tím končí jedna naše životní etapa. Je to takový smutek. Dívám se na něj, jako hezký je. Byli jsme tady od rána od 7 hodin do večerních 22 hodin. Dokonce jsme měli provoz i od 6 hodin od rána. Ještě tento měsíc nám sem chodí lidi a chtějí dál převážet. Prostě na to byli zvyklí. Spousta z nich tudy s námi jezdila těch dvacet let. Mají to jako součást svého denního rituálu. Jezdili ráno do práce naší Josefínou.
Jaké máte s lodí další plány?
My teď s Josefínou plánujeme dělat vyhlídkové jízdy po Praze, i za nějakými tajemnými zákoutími Prahy. Uvidíme, jak to půjde. Hlavně, aby tady nestála a dál žila.