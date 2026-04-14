Končí jedna etapa, říká majitel přívozu pod novým mostem. Josefína vyjede naposledy

  13:00
Téměř dvacet let jeho Josefína vozila Pražany i turisty mezi Lihovarem a Zlíchovem. Lidé ji využívali ke své každodenní cestě do práce. Byla prvním bezbariérovým přívozem v Praze. S otevřením nového Dvoreckého mostu ale její éra končí. V pátek, v den otevření mostu, vyjede naposledy. „Končí nám jedna etapa,“ říká s nostalgií Jiří Knap, majitel místní půjčovny lodiček a provozovatel přívozu.

Proč provoz přívozu mezi Lihovarem a Dvorci končí?
My ten přívoz provozovali od roku 2007 s tím, že až se postaví Dvorecký most, tak přívoz bude končit. Teď tedy v roce 2026 se to potkalo.

Pohled na Dvorecký most z hladiny Vltavy (duben 2026)
Pohled na Dvorecký most z hladiny Vltavy (duben 2026)
Jiří Knap provozoval Josefínu, tedy přívoz mezi Lihovarem a Zlíchovem téměř dvacet let. (14. dubna 2026)
Pohled na Dvorecký most z hladiny Vltavy (duben 2026)
Jak dlouho přívoz Josefína fungoval?
Poprvé jsme vyjeli na jaře 2007 a naposledy v říjnu 2025. Takže kdybychom vyjeli letos, byla by to dvacátá sezona.

Kolik cestujících za tu dobu přepravil a kdo ho využíval?
Přívoz byl využíván částečně celoročně, pak se provoz upravil na od března do října jako spousta dalších přívozů. A za tu dobu ho využilo asi 1 milion 250 tisíc lidí.

Je šance, že přívoz v budoucnu opět někde vyjede, na jiném místě?
To je spíš dotaz na Ropid, zda je šance, že by se někde v Praze nějaké jiné místo ukázalo. Uvidíme. Josefína by si to určitě zasloužila. Je to vlastně první bezbariérový přívoz, který začal jezdit. Určitě by jí slušelo, jezdit kdekoliv jinde.

Přívoz pod Dvoreckým mostem

  • V pátek 17. dubna vyjede naposledy.
  • V čase mezi 11:00 a 18:30 mezi přístavišti Lihovar na smíchovské straně a Žluté lázně na podolské straně pojedou zdarma dva přívozy, které nabídnou netradiční pohled na nový most z hladiny Vltavy.

Jak náročné bylo přívoz provozovat?
Určitě náročné bylo po technické stránce to udržet. Provoz je strašně náročný na to... Není to stálá jízda. Vyjedete, zařadit, přistát, zařadit, zpátečka, dopředu. V tomto to bylo náročné. Technicky udržet stav Josefíny.

Co si myslíte o novém mostě? Bude to lepší náhrada? Jaká v něm vidíte pozitiva?
(Zamyslí se.) Je hezký. Ale nám s tím končí jedna naše životní etapa. Je to takový smutek. Dívám se na něj, jako hezký je. Byli jsme tady od rána od 7 hodin do večerních 22 hodin. Dokonce jsme měli provoz i od 6 hodin od rána. Ještě tento měsíc nám sem chodí lidi a chtějí dál převážet. Prostě na to byli zvyklí. Spousta z nich tudy s námi jezdila těch dvacet let. Mají to jako součást svého denního rituálu. Jezdili ráno do práce naší Josefínou.

Jaké máte s lodí další plány?
My teď s Josefínou plánujeme dělat vyhlídkové jízdy po Praze, i za nějakými tajemnými zákoutími Prahy. Uvidíme, jak to půjde. Hlavně, aby tady nestála a dál žila.

Bude vám přívoz Josefína chybět?

