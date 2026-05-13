Je večer 13. května 1941 a ve druhém patře domu v ulici Pod Terebkou v pražských Nuslích se právě Josef Mašín, Václav Morávek a četař František Peltán pokoušejí zaslat důležitou depeši pro londýnskou exilovou vládu. Jenže krátce po prvních odvysílaných větách se ozve zvonek a bušení na dveře.
„Öffnen Sie sofort!“
Všem je hned jasné, že jde do tuhého. Za dveřmi stojí přepadová skupina pražského gestapa.
Jeho tělo pokrývá nespočet hnisavých ran a fraktur. Lebku má už téměř holou, protože mu kvůli nelidské tortuře gestapáků vypadaly vlasy.