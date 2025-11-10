Ulice Josefa Bicana? Slavia Praha chce přejmenovat Vladivostockou u Edenu

David Chuchma
  17:49
Fotbalová Slavia Praha usiluje o to, aby se Vladivostocká ulice ve Vršovicích vedoucí kolem jejího stadionu v Edenu přejmenovala na ulici Josefa Bicana. Klub už v této iniciativě oslovil místní společenství vlastníků jednotek (SVJ) i instituce, které v oblasti sídlí. Podle radnice Prahy 10 navrhované změně nic zásadního nebrání.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Městská část Praha 10 k návrhu přejmenovat Vladivostockou ulici na ulici Josefa Bicana nemá zásadní námitky, pokud přejmenování nebude představovat zátěž pro obyvatele a administrativní dopady budou minimální,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí radnice Ján Bruno Tropp.

„Praha 10 nyní čeká na formální podklady a návrh od žadatele, kterým je SK Slavia Praha. Sledujeme, zda budou dopady na občany minimalizovány a případné náklady kompenzovány,“ doplnil Tropp.

Slavia slavila první titul. Před 100 lety ji od Sparty dělil jen „chlup“

Přejmenování se podle radnice přímo týká tří SVJ. „Žadatel se zástupci SVJ již vede jednání a městská část sleduje průběh komunikace,“ upřesnil Tropp.

Dodal, že Praha 10 při posuzování podobných návrhů zohledňuje i historický a symbolický kontext názvů ulic. Finální rozhodnutí však přísluší Radě hlavního města Prahy a jejímu poradnímu orgánu – místopisné komisi.

Slavia plánuje podat formální návrh po dokončení všech jednání s dotčenými stranami. „Byť k realizaci záměru není dle zákona potřeba souhlas občanů žijících v dané ulici, plně si uvědomujeme jeho závažnost a rádi bychom nejprve znali názory a podněty místních,“ uvedl Jakub Splavec, vedoucí strategické komunikace SK Slavia Praha.

Umělecká dominanta Vršovic půjde brzy k zemi. Zelená zeď ustoupí novému Ďolíčku

Podle něj klub počítá s tím, že obyvatelům nabídne kompenzaci administrativních nákladů spojených se změnou. „Souhlasnou či více či méně pozitivní reakci máme jak od většiny zástupců SVJ, tak také od zástupců radnice Prahy 10. Hlavní slovo bude mít samozřejmě hlavní město, ale věříme, že právě podpora od sousedů i místní samosprávy bude v jejím rozhodování hrát velkou roli,“ uvedl Splavec.

Šemík se páří s klisnou na pražské střeše. Plastika vyvolala pozdvižení

Motivací ke změně je podle Slavie uctění jedné z největších legend českého fotbalu. „Josef Bican je velikánem slávistické, československé i české historie. Nejlepším střelcem 20. století a člověkem pevně spjatým s červenobílými barvami. Svoji planetku již má, takže si myslíme, že k jeho uctění na Zemi by měl mít svou ulici tam, kde je navždy doma – na Slavii,“ dodal Splavec.

Dvorecký most řádně zahýbá MHD v Praze. Tramvaje změní trasy, přibude autobus

Josef Bican se narodil v roce 1913 českým rodičům ve Vídni a zemřel v roce 2001. V dresu Rapidu Vídeň debutoval v roce 1931 čtyřmi góly v jednom zápase, do Slavie přestoupil o šest let později. V jejím dresu se stal legendou, pětinásobným držitelem Zlaté kopačky a dosud nejlepším ligovým střelcem. Po skončení kariéry působil jako trenér a v roce 2013 byl uveden do Síně slávy českého fotbalu.

Vršovice a jejich „sovětská“ čtvrť

Vršovice patří podle kroniky Prahy 10 k nejrozsáhlejším pražským čtvrtím, kde vznikl ucelený systém ulic pojmenovaných po městech a regionech někdejšího Sovětského svazu.

Podle projektu Pražský uličník začal tento systém vznikat po druhé světové válce v rámci poválečných sovětofilských nálad a odkazů na místa, kde československé jednotky bojovaly po boku Rudé armády.

Dopravní podnik vymáhá škody po majitelce feny, která ochromila provoz metra

První názvy se objevily v roce 1947, největší rozšíření přišlo v letech 1952 a 1957. Dnes tento soubor tvoří desítky ulic, například Altajská, Bajkalská, Minská či Omská. Vladivostocká ulice, která vede kolem stadionu Slavie, celý systém symbolicky uzavírá.

