Opravy rampy zkomplikují jízdu po Jižní spojce, zdržení bude až 30 minut

Téměř čtrnáctidenní oprava zahrnuje výměnu povrchů, kdy dělníci vyfrézují 10 centimetrů asfaltového krytu, který následně nahradí novým. Posléze dojde k obnově dopravního značení v místě.

V první etapě oprav, která potrvá od 9. do 14. října, bude uzavřena rampa a zakázáno odbočení od ulice Ke Garážím směrem na most přes Jižní spojku. Řidiči nebudou moct ani zahnout vpravo ve směru do centra. Práce rovněž znemožní sjezd z Jižní spojky do ulice Ke Garážím. Objízdná trasa povede po Spořilovské ulici, po 5.května a Brněnské.

Druhá fáze oprav začne 15. a potrvá do 19. října, kdy silničáři zaberou část ulice Ke Garážím, a to od křižovatky u Garáže Kačerov směrem na Jižní Spojku. Ve směru od ulice 5. května na Jižní Spojku, směrem do Braníku a dále na Plzeň, budou muset řidiči jet přes ulici 5.května, sjezdem na Ryšavého a zpět na 5. května.

Závěrečná fáze oprav, od. 19. do 24. října, zahrnuje zábor části ulice Ke Garážím, konkrétně v prostoru křižovatky u Garáže Kačerov směrem na Jižní spojku. Z ulice 5. května na Jižní spojku bude platit stejná objízdná trasa jako při druhé etapě.

Jižní spojka je součástí městského okruhu a patří k nejvytíženějším komunikacím v metropoli. Denně v jejích nejvytíženějších úsecích projede i 130 tisíc vozů.