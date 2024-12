Pražská MHD na Štědrý den: noční linky začnou už v 18 hodin, metro pojede do půlnoci

Mimořádné jízdní řády budou v Praze a Středočeském kraji platit dva týdny. Omezení začnou 23. prosince a skončí 5. ledna. Vůbec nebudou jezdit studentské spoje a školní linky. Vyplývá to z informací na webu Pražské integrované dopravy (PID).

23. prosince bude MHD v Praze jezdit podle prázdninových jízdních řádů platných pro pracovní den. Totéž platí pro vybrané příměstské linky. Vlaky se budou naopak řídit řády pro běžný pracovní den s případnými drobnými omezeními u vybraných spojů.

Štědrý den

Na Štědrý den se bude MHD řídit do 18:00 sobotními jízdními řády, poté pojedou noční linky. Metro bude jezdit po 18:00 do zhruba půlnoci ve dvacetiminutových intervalech. Trolejbusová linka na letiště ukončí provoz spolu s metrem. Podle zvláštních jízdních řádů pojedou také autobusové linky primárně obsluhující obchodní centra.

Provoz vlaků skončí mezi 18:00 a 20:00, přičemž ale do 22:00 zůstane provoz na vybraných páteřních linkách S. Příměstské autobusové linky pojedou podle sobotních jízdních řádů s úpravami ve večerních hodinách.

1. a 2. svátek vánoční

MHD i vlaky budou jezdit podle nedělních prázdninových jízdních řádů. Tramvaje a městské i příměstské autobusy vyjedou po sedmé hodině ranní. Trolejbusová linka 59 na letiště vyrazí na svou trasu současně s prvním metrem.

Podle zvláštních jízdních řádů pojedou také autobusové linky primárně obsluhující obchodní centra (180, 191, 208, 228, 246).

Mezi svátky

V pátek 27. prosince se budou autobusy a tramvaje řídit jízdními řády, které platí pro pracovní den. Na vybraných příměstských linkách budou platit prázdninové jízdní řády. Vlaky pojedou podle jízdních řádů pro pracovní den s případnými drobnými omezeními u vybraných spojů.

O víkendu – v sobotu 28. prosince a v neděli 29. prosince – se provoz MHD nebude lišit od jiných víkendů o prázdninách. Stejně tak v pondělí 30. prosince bude fungovat doprava po Praze na základě prázdninových řádů pro pracovní den.

Silvestr a Nový rok

Na Silvestra bude MHD fungovat podle prázdninových jízdních řádů platných pro pracovní den. Poslední metro vyjede 1. ledna po 02:00 ranní. Mimo provoz budou tramvajové linky 4 a 21, linka 16 pojede jen v úseku Ústřední dílny DP – Kotlářka.

Denní provoz tramvají a autobusů skončí zhruba ve 22:00, nicméně do druhého dne do 02:30 zůstane v provozu 46 vybraných autobusových linek. Noční tramvaje budou do 03:30 jezdit v patnáctiminutových intervalech, poté se interval změní na dvacet minut. Noční autobusy vyjedou na Nový rok ve 02:30.

Na Nový rok bude MHD jezdit stejně jako o prázdninové neděli. Autobusy budou v provozu od sedmé hodiny ranní.

V dalších pracovních dnech, tedy 2. a 3. ledna 2025, se bude MHD řídit opět prázdninovými jízdními řády. Provoz se vrátí do běžných kolejí v pondělí 6. ledna 2025.