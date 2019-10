Práce na mostech v Praze zastaví tramvaje, výluka čeká i linku metra C

16:00 , aktualizováno 16:00

Hromadnou dopravu v Praze čeká o prodlouženém víkendu od 26. do 28. října několik omezení. Po tři dny nepojede metro na trase C mezi stanicemi Muzeum a Pražského povstání a pro tramvaje i auta bude uzavřený Čechův most. Omezení budou i na Libeňském mostě.