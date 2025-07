V Malešicích se „rozházel“ provizorní žlutý pás, auta vede i do protisměru

Některá auta prý dokonce nevědomky vjíždějí i do protisměru, čehož byl sám svědkem.

„Kontaktoval jsem TSK, ti už se tím zabývají a měli by vyrazit na místo. I když to myslím není jejich vina. Včera, když jsem tam projížděl, bylo to tam velice nebezpečné, protože se tam objevilo auto v protisměru,“ uvedl ve čtvrtek Beneš.

„Normálně je to komunikace, co má dva pruhy, teď je to tam zúžené do jednoho. Žlutá čára odděluje auta, co jedou proti. Na jedné fotce je přímo vidět jedno SUV, co jede proti. Je tam značka „neobjíždějte autobus“, ale ta žlutá čára je tak neviditelná, a jak na to lidé nejsou zvyklí, tak je to tam opravdu velice nebezpečné,“ komentoval situaci pro iDNES.cz zastupitel Beneš.

Odbor dopravy Městské části Prahy 10 o problému se špatně instalovaným provizorním vodorovným značením v Počernické ulici ví. Jeho zástupci o situaci informovali zhotovitele a investora díla s požadavkem na okamžitou nápravu. Aktuálně se tedy problém řeší, uvedl pro iDNES.cz Ján Bruno Tropp, mluvčí radnice Prahy 10.

„Na tom místě se dělá tramvajová trať, to platí dopravní podnik, ten na to má najatou společnost Subterra a.s., která si práci měla objednat. Ze Subterry jsem na místě nikoho neviděl,“ dodává Beneš.

K nápravě dojde už ve čtvrtek

Petr Beneš se domnívá, že pokřivení způsobilo instalace pruhu za nevhodných podmínek. „Nejspíš to nalepili na mokrou vozovku a větrem se jim to rozházelo. Asi nepoužili správné prostředky,“ zamýšlí se Beneš.

Do příspěvku na svém Facebooku také napsal, že žlutý pás pravděpodobně instalovala firma objednaná společností Subterra. O jakou konkrétně se jednalo redakci nikdo nedokázal sdělit.

Zástupci společnosti Subterra však uvedené tvrzení vyvracejí. Vodorovné značení se prý vůbec netýká jejich stavby. „My tam v tuto chvíli pomalu ale jistě začínáme pracovat na zakázce pro Dopravní podnik hlavního města Prahy na výstavbě tramvajové trati v ulici Počernická. O tom poničení kolegové vědí, ale to vůbec nesouvisí s naší zakázkou. Tam probíhají práce v rámci havarijního stavu parovodu a kvůli nim se tam dělalo provizorní dopravní značení. Jediné, co vím je, že to dopravní značení musí být během dneška zase upravené,“ uvedl mluvčí odboru obchodní politiky pro společnost Subterra Jiří Nový.

Ve čtvrtek odpoledne na místě za provozu začalo odstraňování křivých pásů. Provádí ho společnost Proznak - dopravní značení. (31. července 2025)

Ve čtvrtek po 17 hodině následně Petr Beneš informoval redakci, že na místě už dochází k demontáž křivých čar za plného provozu.