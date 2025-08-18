Praha zvedá ceny jednorázového jízdného, až o třetinu zdraží i cesta do regionu

Od ledna 2026 zdraží jízdné v Pražské integrované dopravě pro cesty mezi Středočeským krajem a Prahou až o 30 procent, schválili to pražští radní. Zároveň odsouhlasili zdražení jednorázového jízdného v pražské MHD. Od nového roku bude jízdenka na 30 minut stát místo 30 korun 39 a v případě SMS jízdenky to bude 42 místo 31 korun. Devadesátiminutová zdraží ze 40 korun na 50 a ze 42 na 55 v případě SMS jízdenky.
V obou případech bude zdražení nižší, pokud si cestující jízdenku koupí přes Lítačku. Cena elektronických jízdenek totiž vzroste jen o 20 procent.

Vedle toho podraží také jízdenky na 24 a 72 hodin nebo přeprava psa či zavadla.

Výrazně se také zvyšuje výše pokut za jízdu na černo, řádově o stokoruny v závislosti na tom, zda člověk zaplatí na místě, do 15 dnů nebo později.

Spolu se zdražením v Praze radní vzali na vědomí také obdobné zvýšení cen ve veřejné dopravě ve Středočeském kraji, kde od 1. ledna rovněž zdraží papírové jízdenky o 30 procent a elektronické o 20 procent.

„Cena ročních a měsíčních kuponů pro Pražany zůstává beze změny. Úprava se týká jednorázových jízdenek, které využívají spíše turisté. Jsem rád, že jsme dnes bez zbytečného populismu udělali odpovědný krok, který Praha potřebuje, aby si i do budoucna zachovala světovou kvalitu a dostupnost veřejné dopravy,“ říká šéf zastupitelského klubu SPOLU a starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS).

Návrh SPOLU podpořili i radní za STAN. „Piráti hlasovali proti zdražení jednorázových jízdenek MHD v Praze nad jejich náklady, které dnes prosadilo SPOLU a STAN. Ti porovnávají cenu jízdného se zahraničními příklady - třeba s Německem. O německé ceně jízdenek v MHD se můžeme bavit, až tady budeme mít německé platy,“ komentoval náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

Stavba Dvoreckého mostu se chýlí ke svému konci

