Březen přinese zásadní změny MHD
Mezi Podolím a Smíchovem se v březnu konečně otevře Dvorecký most, který bude nově tvořit důležité propojení obou břehů.
Jeho otevření si vyžádá změny tras téměř čtvrtiny všech tramvajových linek v metropoli a novými trasami pojedou i některé autobusové spoje.
|
10. září 2025
„Očekáváme výrazný růst poptávky po cestách z Budějovické přes Dvorce na smíchovské nádraží. Stávající linka 118 je už nyní mnohdy přetížená a navíc se zdržuje v kolonách okolo Barrandovského mostu. To už dále nebude problém, připravujeme její celotýdenní posílení na Smíchov prodlouženou linkou 124. Cestování mezi Prahou 4 a Prahou 5 bude tak dostupné v ranní špičce každé 3 minuty, odpoledne každé 3 až 4 minuty, kolem poledne v pracovní dny a o víkendech pak každých 7 až 8 minut,“ popisuje Martin Šubrt, náměstek ředitele ROPID pro městskou dopravu a marketing.
Kromě těchto novinek vznikne i nová přímá tramvajová spojnice z Modřan k Andělu a dále na Malou Stranu a do Dejvic v podobě linky 20. Celotýdenně navíc přibude vypravených tramvají mezi zastávkami I. P. Pavlova a Anděl a dojde k obnově přímého spojení I. P. Pavlova a Podolí.
K velké nevoli například Prahy 2 nebudou most moct využívat řidiči. Sloužit bude totiž pouze městské hromadné dopravě, chodcům, cyklistům a složkám IZS. Podle Šubrta to ale neznamená, že by nebyl hojně využíván.
|
Noční tramvaje pojedou na Silvestra co 15 minut, metro a autobusy i ve dvě ráno
„V ranní špičkové hodině projede po mostě v každém směru 55 spojů – 40 autobusů a 15 tramvají, tedy na mostě bude nějaké vozidlo PID zhruba dvakrát za minutu,“ vysvětluje.
Jednorázové jízdenky podraží až o 30 procent
Cestující v pražské hromadné dopravě si od 1. ledna připlatí. Alespoň tedy ti, kteří využívají jednorázové jízdenky a neplatí si časové kupony.
Ceny budou vyšší až o třicet procent v závislosti na typu jízdenky. Základní na třicet minut vyjde nově na 39 korun místo dosavadních 30, v případě SMS varianty na 42 místo 31 korun. Devadesátiminutová podraží ze 40 na 50 korun, u SMS verze z 42 na 55 korun.
Městští radní se také rozhodli zvýhodnit pasažéry, kteří využívají pro placení jízdného aplikaci Lítačka. Takto koupené jízdenky totiž zdraží o něco méně. Třicetiminutová vyjde jen na 36 korun, devadesátiminutová na 46.
U dalších jednorázových jízdenek zdraží celodenní, která dosud stojí 120 korun, na 140 korun při nákupu přes Lítačku a na 150 korun u papírové jízdenky. Třídenní jízdenka zdraží z 330 korun jen o deset, respektive dvacet korun.
Nejvýraznější zdražení čeká Letištní expres. Na trase hlavní nádraží – letiště zaplatí cestující místo stokoruny dvojnásobek.
„Cena ročních, čtvrtletních a měsíčních kuponů pro Pražany zůstává beze změny. Úprava se týká jednorázových jízdenek, které využívají spíše turisté. Je to odpovědný krok, který Praha potřebuje, aby si mohla do budoucna udržet světovou kvalitu a dostupnost veřejné dopravy,“ říká předseda zastupitelského klubu SPOLU a starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS).
|
Od nového roku zdraží MHD v Praze a okolí. Kolik nově zaplatíte za jízdenky a kupony
Praha ceny zvýšila spolu s udělením souhlasu se zdražením ve Středočeském kraji. Tam je nicméně navýšení ještě výraznější, protože se týká plošně všech typů jízdného, tedy i časových kuponů. Stejně jako Praha ale kraj zvýhodní majitele Lítačky.
Metro: Zavřená bude Hradčanská i Flora
Pražany čeká v nadcházejícím roce při cestování metrem nejedno omezení. Tím nejzásadnějším budou uzavřené stanice, a to hned tři. Před koncem roku se pro cestující alespoň opět otevřela stanice Pankrác C, a to i s připraveným přestupem na budovanou linku D.
Původně se měla na konci roku otevřít i Českomoravská na lince B. Stanice ale byla v horším technickém stavu, než se původně očekávalo, a proto k jejímu zprovoznění dojde až v příštím roce.
|
Prahu pronásledují nedotažené tendry, DPP zopakuje výběr dodavatele trolejbusů
„Podle aktuálního harmonogramu předpokládáme otevření stanice metra Českomoravská pro cestující v březnu 2026 před zahájením MS v krasobruslení,“ říká šéf odboru komunikace pražského dopravního podniku (DPP) Daniel Šabík.
Pražanům se ale po zpožděném otevření naskytne hezká podívaná. Původní keramické obklady totiž nahradí skleněné desky s kapkami vzduchu od designéra Maxima Velčovského.
Naopak uzavření jedné ze stanic čeká cestující na lince A. Floru dělníci už sice opravují a od začátku prosince i hloubí šachtu pro výtah, dosud ale za plného provozu.
|
Tendr na stavbu dálničního obchvatu Úlibic na D35 je vypsaný. Cena je přes miliardu
„Od 2. února 2026 bude stanice pro veřejnost uzavřena, aby zhotovitelé mohli provádět veškeré práce v plném rozsahu. Lhůtu uzavření stanice zatím předpokládáme stejně jako v případě stanice Jiřího z Poděbrad, tedy deset měsíců. Během této doby budou vlaky stanicí pouze projíždět sníženou rychlostí,“ říká Jaroslav Kristen, technický ředitel DPP–Metro.
Zmodernizovanou stanici plánuje DPP zprovoznit na přelomu listopadu a prosince 2026. Výtahy by měly být cestujícím k dispozici na přelomu let 2027 a 2028.
Druhé omezení postihne taktéž linku A. Uzavřena bude stanice Hradčanská, ale harmonogram zatím není jasný, jelikož DPP ještě opravu nevysoutěžil.
|
ÚOHS definitivně zrušil tendr na metro D. Vývoj Prahy se vrací zpět, zní z opozice
Stavět by se nicméně mělo začít na přelomu prvního a druhého čtvrtletí. V úvodní etapě v neveřejných částech stanice, a to za plného provozu metra.
„V průběhu letních prázdnin 2026 by mělo dojít k uzavření stanice asi na 11 měsíců,“ přibližuje Šabík.
Elektroauta budou mít zpoplatněné parkování
Dlouholetá výjimka pro majitele elektromobilů, díky které v zónách placeného stání nemuseli platit za parkování, s tímto rokem končí.
„Změny se dotknou režimu parkování jak nízkoemisních vozidel, tak i vozidel bezemisních, tedy elektrických a vodíkových. Nově budou mít slevu na dlouhodobé i krátkodobé návštěvnické parkování pouze vozidla s výlučně elektrickým a vodíkovým pohonem, hybridních vozidel se již výhody týkat nebudou,“ sděluje mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková.
Padesátiprocentní sleva pro bezemisní vozidla se vztahuje pouze na tu městskou část, pro kterou bylo parkovací oprávnění vydáno, přičemž dosud měly elektromobily zdarma parkování plošně po celé Praze.
|
Jak zlepšit plynulost dopravy v Praze? Náměstek Hřib představil balíček opatření
Mají na něj tak nárok rezidenti s trvalým bydlištěm, vlastníci tamních nemovitostí nebo ho lze opatřit ve spojitosti se sídlem firmy nebo provozovnou.
Z ulic zmizí sdílené koloběžky
Více než sedm let potkávali Pražané na ulici sdílené elektrokoloběžky. Po celou tu dobu se různá vedení metropole nedokázala s provozovateli dohodnout na podmínkách jejich fungování.
Nakonec se stávající koalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů a hnutí STAN domluvila na jejich kompletním zákazu. Město toho chce dosáhnout prostřednictvím smluv uzavřených s firmami provozujícími v Praze bikesharing.
Na jejich základě město zřídí parkovací body, v nichž bude možné odstavit pouze kola a elektrokola, nikoli elektrokoloběžky, což fakticky znemožní jejich provozování.
„Smlouvy jsou vzájemně odsouhlasené a budou podepsáné do 31. prosince 2025 s platností od 1. ledna 2026,“ informuje mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková.
|
Překáží a ohrožují chodce. Praha od ledna zakáže sdílené elektrokoloběžky
„Dále je novým prvkem oproti stávajícím podepsaným memorandům o spolupráci i možnost odstraňovat kola, která budou stát mimo vyhrazené prostory a budou tvořit překážku. Za takto nevhodně umístěná kola bude mít TSK na základě podepsané smlouvy možnost vymáhat i smluvní pokutu,“ dodává Lišková.