Kde udělali soudruzi chybu? Širší jízdenka mate cestující, nejde označit

„To stačí ohnout, pak to půjde,“ radí dozorce ve stanici metra Anděl, kde se redaktorka MF DNES pokoušela označit široký lístek.

Za jedno s ním je i kolega ze stanice Karlovo náměstí.

„Je to je technika, to se stává,“ dodává uniformovaný muž. To dozorce ve stanici Střížkov jízdenky podle svých slov cestujícím zastřihuje. „To se někdy stane, když končí ta páska, údajně,“ sděluje, co si o problému myslí. U revizora by podle něj prošel i lístek přehnutý, ovšem ne neoznačený.

Revizor se raději otočí

Právě neoznačením se nedávno pokusila řešit nezvyklou situaci paní Abby, která širokou jízdenku zakoupila v automatu ve stanici metra Vyšehrad. Vystupovala na Hlavním nádraží, kde ji oslovil přepravní kontrolor.

„Řekla jsem, že nemám jízdenku označenou, a když se ptal, proč ne, tak jsem odpověděla: Protože máte pokažené mašiny na lístky!“ Podle Abby jí na to revizor pověděl, že není jen jedna možnost koupení si jízdenky, navíc si ji mohla zkrátit nůžkami. Na to se ale žena ohradila, že nůžky s sebou nevozí.

„Navíc si jako cestující nesmím nijak ničit či deformovat lístek, a rozhodně si nebudu kupovat další, když už jeden mám. Já jsem pracovala na Dopravním podniku v Ostravě a vím, jak se mám chovat a jak má vypadat platný lístek. Takhle jsem mu to řekla a on se otočil a dál mě neřešil, ačkoliv předtím mě chtěl reálně zkasírovat,“ zakončila svůj příběh Abby.

Osobně se domnívá, že jde o chybu stroje, který jízdenky tiskne. „Asi má širší rulku, než která se vejde do terminálu k označení,“ přemítá žena, která si prý povšimla, že její jízdenka je širší o část jiné jízdenky v jiné hodnotě.

„Je to na tom lístku vidět, já mám za 30 korun a na něm začíná lístek za 120 korun, což je ten celodenní,“ dodává s přesvědčením, že to bude mašinou.

Manipulace s jízdenkou je možná

Redaktorka MF DNES se tázala cestujících, kteří v několika pražských stanicích nakupovali jízdenku v automatech, jak by postupovali, kdyby se jim lístek nevešel do zařízení k jeho označení. „Stává se mi to a přehnu ho, protože nevím, co mám dělat,“ svěřila Lada a odpovědi ostatních byly obdobné.

Coby cestující s širokou jízdenkou zavolala redaktorka MF DNES na informační linku Dopravního podniku, jejíž kontakt je uvedený na všech jízdenkových automatech. Dotaz zněl, co dělat, když se mi jízdenka nevejde do terminálu k označení.

„Jízdenka je celá vytištěná a nic na ni nechybí?“ zjišťovala operátorka. Po souhlasu rozhodla, že ideální bude předat kontakt na servisní linku. „Zkuste se domluvit s nimi, třeba bude stačit zajít za dozorčím, který by vám jízdenku nějak označil,“ uzavřela s předáním telefonního čísla na bezplatnou linku servisu.

„Jste někde v metru?“ zjišťovala servisní operátorka. „Že byste zkusila dojít k okýnku, tam by měli mít nůžky. Jestli je to jen šířkou, tak buď ohnout nebo že by vám to tam zastřihli...,“ poradila. Na dotaz fiktivní cestující, zda se smí takto manipulovat s jízdenkou odvětila, že ano.

„Když se nevejde, tak může. Důležité je, aby tam zůstaly ty znaky a cena. Zajděte k okýnku. Jestli jde jen o šířku, tak se to může zastřihnout,“ uzavřela.

Za chybu může vadný automat

Pokud se stane, že je cestujícímu vydána takto defektní jízdenka, měl by ji podle mluvčí Dopravního podniku Anety Řehkové neprodleně reklamovat.

„V případě, že cestující nechce, nebo se nemůže v daný moment zabývat reklamací, může jízdenku přehnout tak, aby se do označovače vešla,“ radí Řehková s tím, že tak podle jejich zkušeností činí většina cestujících.

Podotýká ale, že pokud by cestující reklamaci neřešil a jízdenku pro označovač nepřehnul, a tedy cestoval s neoznačeným jízdním dokladem, vystavuje riziku uložení pokuty. Přepravní kontroloři jsou podle Řehkové instruováni, jak tyto situace řešit.

Příčinou defektních jízdenek je podle mluvčí technická závada automatu, kterou DPP po zjištění neprodleně řeší.

„Vzhledem k enormnímu zájmu cestujících o jízdenky z automatů se občasnému selhání stroje zcela nevyhneme,“ podotýká Řehková s tím, že automaty vydají 22 milionů jízdenek ročně.

Reklamuje-li cestující nepoužitou vadnou jízdenku, DPP mu po ověření hodnotu jízdenky proplatí.