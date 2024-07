Dva nové výtahy na Jiřího z Poděbrad už vozí cestující, DPP za ně dal půl miliardy

Vstup do výtahů se nachází na náměstí u Vinohradské ulice poblíž tramvajové zastávky. Cestující nejprve sjedou prvním výtahem na začátek asi 40 metrů přestupní chodby, kterou dojdou k druhé zdviži. Ta je přepraví přímo na nástupiště. Podle člena představenstva DPP Marka Kopřivy budou nyní výtahy do konce října fungovat ve zkušebním provozu, poté budou i se zbytkem stanice zkolaudovány.

Od září roku 2021 do loňského listopadu byla stanice uzavřena kvůli kompletní rekonstrukci. Vybudování výtahů bylo podle zástupců DPP technicky nejsložitější, a proto trvalo nejdéle. Nejhlubší místo ražeb se nachází 51 metrů pod povrchem. Celkové náklady na opravu stanice dosáhly částky zhruba 1,3 miliardy korun. Město se podle náměstka primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) chce budování bezbariérových přístupů do metra dále věnovat. „Vnímám to jako velký dluh,“ řekl.

V Praze 3 plánuje DPP zahájit podobnou rekonstrukci ve stanici Flora. Podnik podle Kopřivy letos vypíše tendr na stavební firmu a příští rok začne s pracemi. V srpnu také zahájí úpravy stanice Radlická, kde má nový výtah nahradit stávající plošinu. „Současně soutěžíme zhotovitele rekonstrukce stanice a výměny eskalátorů ve stanici Českomoravská, kde bychom v ideálním případě chtěli stavbu zahájit ještě do konce letošního roku,“ dodal Kopřiva.

„V dalším výhledu je pak stanice metra Želivského, kde ještě letos zahájíme práce na projektu pro stavební povolení,“ doplnil ředitel firmy Metroprojekt Vladimír Seidl.

Nejen metro, ale změní se i oblíbený „Jiřák“

Město v lednu zahájilo rekonstrukci náměstí Jiřího z Poděbrad za zhruba půl miliardy korun. Po dobu velké části prací bude většina náměstí uzavřena. Úpravy zahrnují nové prostranství pro pořádání akcí před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně, nahrazení asfaltu dlažbou nebo mlatovými povrchy, výsadbu stromů a další zeleně, rekonstrukci a přesun kašny nebo opravu a rozšíření dětského hřiště.

Město také delší dobu plánuje rekonstrukci Vinohradské třídy, podle informací DPP by se při ní měla nově bezbariérová zastávka tramvaje přesunout přímo k vybudovaným výtahům, což má ulehčit přestupy lidem s handicapem, seniorům či matkám s kočárky. Náměstek primátora Petr Hlaváček (TOP 09) nicméně nedávno řekl, že magistrát s ohledem na rekonstrukci náměstí v tomto volebním období s revitalizací Vinohradské třídy nepočítá.