Spousta lidí má o Probační a mediační službě spíše jen povrchní povědomí. Jaké je její poslání?

Tím prvním je zprostředkování ideálního řešení konfliktů, respektive trestných činů. A to už od přípravného řízení, kdy ještě soud nerozhodl o vině a trestu pachatele. V případě, že státní zastupitelství nebo policie vidí příležitost pro vstup Probační a mediační služby, začíná naše práce. Na základě dobrovolnosti se u nás na středisku mohou pachatelé a poškození sejít u jednoho stolu a navzájem si vysvětlit, co pro ně daná situace znamenala. To je časté u dopravních nehod, například když řidič nedá přednost chodci na přechodu. Předpokladem však je, že se pachatel ke svému činu dozná a lituje ho. Ve finále tak nemusí skončit před soudem.

Nemyslím si, že by mělo vše fungovat systémem „oko za oko, zub za zub“. Důležité je zároveň narovnání vztahů.