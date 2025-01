Na Jiráskově náměstí v Praze ráno hořelo auto, patrně kvůli technické závadě

Děda Karel hrál za Slavii v roce 1963. Brácha Štěpán kope v mládeži nyní. A on? Matěj Chaluš? Ten sice sešívaným patřil dva roky, ale do ostrého zápasu nenastoupil. Dnes šéfuje obraně Baníku Ostrava...

Měl jsem to složité, pořád u mě byli dva obránci, líčil Schick. Gól Spartě by slavil

Od našeho zpravodaje v Německu V evropských pohárech dřív hrál proti Slavii i Plzni. Proti Spartě, která ho vychovala, to bylo úplně poprvé. „Bylo to speciální. Přijeli kamarádi, pořvávali na mě, popichovali mě. Ale nebylo to...