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Lepší než na sítích, otočili kritici nového Jiřáku. Teď vadí „postele pro bezdomovce“

David Chuchma
  14:48
Ještě před otevřením schytávala revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad kritiku kvůli nedostatku stromů, rozsáhlé dlažbě či nově kvůli výrazným červeným lavičkám. Reportér iDNES.cz ale na místě mezi prvními návštěvníky zaznamenal převážně pozitivní reakce. Lidé chválí kašnu, nové trávníky a celkově upravenější podobu náměstí.

Po více než dvou letech stavebních prací se ve středu veřejnosti otevřelo zrekonstruované náměstí Jiřího z Poděbrad.

Jedno z nejvýznamnějších veřejných prostranství v Praze prošlo rozsáhlou revitalizací za více než 470 milionů korun bez DPH. Přibylo 120 stromů, nové vodní prvky, pobytové trávníky i modernizované zázemí pro trhy a kulturní akce.

Před otevřením se však na sociálních sítích objevovala řada kritických komentářů. Lidem vadila nová dlažba, nedostatek vzrostlých stromů nebo nově výrazné červené lavičky a lehátka ve vídeňském stylu, na které v úterý upozornil starosta Michal Vronský a kvůli nimž okamžitě schytal sprchu kritiky.

Zrekonstruované náměstí Jiřího z Poděbrad na Vinohradech v Praze 3. (16. června 2026)
Slavnostní přestřižení pásky završilo ve středu otevření zrekonstruovaného náměstí Jiřího z Poděbrad. (17. června 2026)
Zrekonstruované náměstí Jiřího z Poděbrad na Vinohradech v Praze 3. (16. června 2026)
Zrekonstruované náměstí Jiřího z Poděbrad na Vinohradech v Praze 3. (16. června 2026)
Zrekonstruované náměstí Jiřího z Poděbrad na Vinohradech v Praze 3. (16. června 2026)
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První návštěvníci, které na místě oslovil reportér iDNES.cz, však mluvili výrazně smířlivěji. Dosud totiž hodnotili jen podle příspěvků na sociálních sítích.

„Na Facebooku jsem se zhrozila, když ale vidím náměstí naživo, jsem mile překvapena,“ řekla například redaktorem oslovená Petra N.

Nová podoba náměstí má podle vedení městské části reagovat nejen na potřeby místních obyvatel, ale také na klimatické změny.

„Celé náměstí je navrženo tak, aby obstálo v podmínkách klimatické změny. Zatímco dříve se zeleň zalévala vodou z vodovodního řadu, nyní se dešťová voda zachytává do podzemních nádrží a využívá se k údržbě. Voda, která na náměstí spadne, neodtéká do kanalizace, ale vsakuje se do podloží,“ starosta Vronský.

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Součástí takzvané modrozelené infrastruktury jsou retenční a akumulační nádrže, propustné povrchy i speciálně upravené plochy pro výsadbu stromů. Celkem se na náměstí nyní nachází 194 stromů, z toho 120 nově vysazených.

„Trávníky jsou navrženy tak, aby lépe odolávaly vyšším teplotám i pohybu lidí. Také bylinné patro vznikalo s ohledem na klimatickou změnu. Udělalo se maximum pro to, aby bylo náměstí zelené a životaschopné. Teď je potřeba počkat dva až tři roky, než koruny stromů dorostou a prostor získá ještě zelenější charakter,“ doplnil Vronský.

Zrekonstruované náměstí Jiřího z Poděbrad na Vinohradech v Praze 3. (16. června...
Zrekonstruované náměstí Jiřího z Poděbrad na Vinohradech v Praze 3. (16. června...

Kašna má přitahovat lidi

Právě (ne)množství zeleně a vodní prvky byly mezi návštěvníky jedním z nejčastěji diskutovaných témat.

„Stěžejní je tady kašna, která bude přitahovat lidi. Voda na náměstí patří a během horkých dnů prostor nejen zpříjemní, ale také ochladí a osvěží vzduch,“ dozvěděl se reportér od obyvatelky Vinohrad Jany M.

Ta také oceňuje návaznost náměstí na okolní zástavbu a Plečnikův kostel Nejsvětějšího Srdce Páně.

„Líbí se mi, jak náměstí navazuje na kostel. Je tu velké prostranství, které nabízí prostor pro kulturní akce i farmářské trhy. Je vidět, že tu přibylo hodně stromů. Až vyrostou, bude to úžasné,“ dodala.

Pozitivně hodnotí i nové vybavení. „Překvapil mě nový trávník, který působí velmi kvalitně a zřejmě snese vysokou zátěž. A lavičky, na kterých jsem už seděla, mi připadají velmi pohodlné a ergonomické,“ uvedla.

Zrekonstruované náměstí Jiřího z Poděbrad na Vinohradech v Praze 3. (16. června...
Zrekonstruované náměstí Jiřího z Poděbrad na Vinohradech v Praze 3. (16. června...

Lidé řeší, zda nebude v létě příliš horko

Ne všichni však sdílejí bezvýhradné nadšení. Někteří obyvatelé upozorňují, že definitivní podobu náměstí ukáže až čas.

„Nový park se mi moc líbí, čekali jsme na něj dlouho. Je vidět, že se prostor výrazně proměnil k lepšímu,“ řekl další oslovený Karel K.

Zároveň má ale obavy z letních veder. „Otázkou je, jak to tu bude vypadat během horkých letních dnů. Stromů by podle mě mohlo být o něco více,“ poznamenal.

Podle něj si lidé na výsledný efekt nové výsadby budou muset ještě počkat. „Postupně to doroste, ale toho se asi dožijí až moje vnoučata,“ dodal s úsměvem.

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Právě nedostatek vzrostlých stromů patří mezi nejčastější výtky, které se v posledních dnech objevují na sociálních sítích. Kritika míří také na rozsáhlé dlážděné plochy, u nichž někteří obyvatelé pochybují, zda se nebudou v létě přehřívat.

Debaty vyvolaly i červené lavičky

Diskuse se rozproudila také kolem nových červených lehátek a laviček ve stylu známém například z vídeňské Muzejní čtvrti. Starosta Vronský jejich instalaci před otevřením představil na sociálních sítích a reakce byly rozporuplné.

Zatímco někteří lidé označovali mobiliář za „pěst na oko“ nebo tvrdili, že se do prostoru nehodí či že to jsou „postele pro bezdomovce“, jiní oceňovali moderní a neotřelé řešení.

Pod příspěvky se objevovaly komentáře kritizující barvu i vzhled laviček, ale také příspěvky připomínající, že podobný mobiliář funguje řadu let například ve Vídni.

Městská část kritiku odmítá s tím, že nová podoba náměstí byla navržena s důrazem na pobytovou funkci a dlouhodobou udržitelnost prostoru.

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„Jiřák má podle mě ze všech velkých pražských náměstí jedinečnou a neopakovatelnou sousedskou atmosféru. Myslím si, že revitalizace tuto atmosféru ještě podtrhla. Potkávají se tu různé světy a právě to vytváří charakter tohoto místa,“ uvedl Vronský.

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Podle něj význam náměstí v budoucnu ještě vzroste díky návratu tramvajové dopravy na Vinohradskou třídu.

„Lidé budou moci z tramvaje přijít přímo na náměstí. Jiřák už dnes funguje jako přirozené centrum této části města, ale jeho význam jako důležitého dopravního uzlu se tím ještě posílí,“ dodal starosta.

Revitalizace náměstí začala v lednu 2024 a podle magistrátu skončila v předstihu oproti původnímu harmonogramu. Součástí projektu byla kromě úprav povrchů a výsadby také modernizace technického zázemí nad stanicí metra Jiřího z Poděbrad. Náměstí nyní nabízí 85 laviček, 41 odpadkových košů, 20 stojanů na kola, tři pítka, pět mlžítek a novou fontánu.

5. června 2026
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