Jindřišská věž má už 10 zájemců, magistrát se o prodeji dozvěděl z médií

„Jestli si ji koupí magistrát, Praha 1 nebo člověk, který má chuť mít takovou věž, aby se jednou jmenovala po něm, je z byznysového hlediska jedno. Pro nás je důležité prodat to tomu, kdo dá nejlepší nabídku,“ řekl Balík.

Věž podle něj vyžaduje na opravách investici asi 20 až 30 milionů korun.

„Pro církev by to v tuto chvíli byla chyba, protože i kdybychom sehnali grant, většinu bychom museli dát z vlastního,“ míní vikář. Dlouhodobý nájemce podle něj budovu zhodnotil. Podle textu inzerátu byla v roce 2001 ve věži provedena vestavba vnitřního prostoru, na kterou jsou posazena jednotlivá podlaží.

Současný pražský primátor Zdeněk Hřib v úterý na Twitteru uvedl, že magistrát se o prodeji věže dozvěděl až z médií. „Opravdu mě mrzí, že stavbu tohoto typu nenabídlo arcibiskupství k přímému prodeji nejdřív městu nebo městské části,“ napsal.

Zástupci arcibiskupství se nakonec ve středu sešli s pražským radním pro majetek Janem Chabrem a starostkou Prahy 1 Terezií Radoměřskou (oba TOP 09). Chabr po setkání řekl, že církev dá městu potřebné informace a čas do konce roku, aby mohlo vypracovat analýzu nutnou pro předložení vlastní nabídky na odkup.

„Předpokládám, že do konce roku bychom měli vědět, jestli město bude podávat nabídku, a pokud bude, tak v jaké výši,“ komentoval Chabr. Rozhodnutí o samotném odkupu pak bude na zastupitelstvu, případně nové radě města, pokud již bude zvolena.

„Určitě do konce roku počkáme s rozhodnutím, komu Jindřišskou věž prodáme,“ potvrdil Chabrova slova Balík. Dodal však, že medializace v posledních dnech přinesla další nabídky a dá se předpokládat vyšší cena.

Církev rozjíždí nájemní bydlení

To je podle Balíka pro církev dobrá zpráva.

„Aby byla církev schopna připravit se na dobu, kdy nebude dostávat peníze na svou činnost od státu, musí nastavit své investiční strategie tak, aby nám od roku 2030 majetek vydělal na hlavní, tedy duchovenskou činnost,“ uvedl vikář.

„V roce 2019 jsme v pražské arcidiecézi rozhodli, že se opřeme do nájemního bydlení v Praze. Na tom jsme začali pracovat a teď první domy pro nájemní bydlení přebíráme,“ řekl Balík. Podrobnosti chce arcibiskupství představit na tiskové konferenci 1. prosince.

Církev má ale i spoustu majetku, který je přítěží. „Je nevýdělečný, jeho opravy a údržba stojí obrovské finance, děláme tedy konsolidaci církevního majetku. Majetek, který je pro nás špatně využitelný, se snažíme transparentně prodat,“ uvedl Balík.

Je to majetek, který církev držela před restitucemi, i ten, který jí byl v rámci majetkového vyrovnání se státem vrácen. „Většinu budov, které jsme dostali v restitucích i před nimi po roce 1990, byla v dezolátním stavu,“ připomíná.

„Zapojujeme do toho různé realitní kanceláře a majetek se snažíme zhodnotit tak, abychom peníze, které nám to vynese, vložili právě třeba do nájemního bydlení. Jindřišská věž zapadá do tohoto scénáře,“ vysvětlil. Památka je dlouhodobě v pronájmu společnosti Jindřišská věž. Smlouva o nájmu z roku 2000 byla uzavřena na dobu určitou do konce roku 2044.