Jihem Prahy se v noci prohnaly přívalové srážky, hasiči ale vyjížděli minimálně

„Srážkové pásmo se následně přesouvalo a výraznější srážky zasáhly jižní a jihovýchodní část Prahy, kde spadlo také lokálně přes 50 milimetrů (z toho více než 30 milimetrů za 30 minut),“ uvedli meteorologové na Facebooku.
Nejvíc srážek (od 1 do 5 hodin ráno) hlásily stanice Praha – Radotín 56,2 mm, Libuš 53,5 mm, Chodov 52,5 mm a přes 50 mm měla ještě stanice Modřany.
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I přes velké srážky registrovali hasiči jen minimum výjezdů spojených s bouřkami.
„Zasahovali jsme pouze u zatopené zahrady v Libuši a tekoucí střechy v Jižním Městě,“ popsal mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl.
Bouřky se na území Čech znovu objeví hlavně v pátek 17. července. Déšť bude postupovat od západu Čech na zbytek území.
Mohou je doprovázet přívalové srážky, kroupy i silné nárazy větru.
Meteorologové zároveň vydali od čtvrtečního poledne do pátečního večera výstrahu před vysokými teplotami pro části středních a východních Čech, Slezsko a většinu Moravy. Zároveň varují před další potenciálně nebezpečnou bouřkovou situací.