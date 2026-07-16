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Jihem Prahy se v noci prohnaly přívalové srážky, hasiči ale vyjížděli minimálně

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  14:35
Prahou se prohnaly letní bouřky. Fotografie pochází z Centrálního předpovědního...

Prahou se prohnaly letní bouřky. Fotografie pochází z Centrálního předpovědního pracoviště ČHMÚ v Praze-Komořanech. (16. července 2026) | foto: Český hydrometeorologický ústav

Prahou se prohnaly letní bouřky. (16. července 2026)
Deštivé počasí v Praze (1. července 2026)
Deštivé počasí v Praze (1. července 2026)
Deštivé počasí v Praze (1. července 2026)
8 fotografií
Silné bouřky v noci na čtvrtek zasáhly i střed Čech, jihozápadně od Prahy napršelo až 60 milimetrů. Bouřky se postupně přesunuly na jihovýchodní část hlavního města. V Radotíně, Libuši, Modřanech a Chodově napadlo přes 50 milimetrů srážek.

„Srážkové pásmo se následně přesouvalo a výraznější srážky zasáhly jižní a jihovýchodní část Prahy, kde spadlo také lokálně přes 50 milimetrů (z toho více než 30 milimetrů za 30 minut),“ uvedli meteorologové na Facebooku.

Nejvíc srážek (od 1 do 5 hodin ráno) hlásily stanice Praha – Radotín 56,2 mm, Libuš 53,5 mm, Chodov 52,5 mm a přes 50 mm měla ještě stanice Modřany.

VIDEO: Ulicí se valila řeka plná krup. V obci na Hodonínsku mapují škody po bouřce

I přes velké srážky registrovali hasiči jen minimum výjezdů spojených s bouřkami.

„Zasahovali jsme pouze u zatopené zahrady v Libuši a tekoucí střechy v Jižním Městě,“ popsal mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl.

Prahou se prohnaly letní bouřky. (16. července 2026)

Bouřky se na území Čech znovu objeví hlavně v pátek 17. července. Déšť bude postupovat od západu Čech na zbytek území.

Mohou je doprovázet přívalové srážky, kroupy i silné nárazy větru.

Meteorologové zároveň vydali od čtvrtečního poledne do pátečního večera výstrahu před vysokými teplotami pro části středních a východních Čech, Slezsko a většinu Moravy. Zároveň varují před další potenciálně nebezpečnou bouřkovou situací.

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