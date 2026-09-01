Pražské Jezulátko je jedním z nejvýznamnějších duchovních symbolů české metropole.
Více než čtyři sta let stará soška je uchovávána v kostele Panny Marie Vítězné na Malé Straně. Každoročně přitahuje poutníky z celého světa, zároveň patří mezi nejznámější české duchovní symboly v zahraničí.
„Pražské Jezulátko už po staletí spojuje lidi napříč národy i generacemi,“ komentuje arcibiskup. Stejně jako primátor Svoboda v něm vidí symbol přátelství mezi oběma zeměmi.
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„Volba hrabství Kerry má pro nás symbolický rozměr. Město Killarney bylo v roce 2004, kdy Česká republika během tehdejšího irského předsednictví vstupovala do Evropské unie, jejím uvítacím partnerským městem,“ říká velvyslanec.
Společně se zástupcem hlavního města Prahy radním Tomášem Slabihoudkem předá sošku Raymondu Anthonymu Browneovi, biskupovi hrabství Kerry.
Irská veřejnost bude mít možnost sošku poprvé vidět 8. září během tradiční poutní mše u mariánské studánky v Ballyheigue. Tato událost každoročně přiláká přibližně tisíc věřících z různých částí Irska.
Pražské Jezulátko má v zemi mimořádně silné postavení. Pod označením Child of Prague se řadí mezi nejznámější náboženské symboly irské lidové tradice. Generace irských rodin věří, že umístění sošky před dům před svatbou přinese novomanželům dobré počasí v den jejich obřadu. Tento zvyk dodnes patří k nejznámějším irským svatebním tradicím.
Soška jako symbol
Na vzniku sošky se podílela Prague City Tourism společně s řadou významných českých tvůrců a výrobců z oblasti módy, designu, sklářství a bižuterie. „Chtěli jsme, aby dar do Irska vyprávěl příběh Prahy a české identity,“ vysvětluje místopředsedkyně představenstva Prague City Tourism Jana Adamcová.
Návrh oděvu Jezulátku vytvořila přední česká módní návrhářka Zuzana Kubíčková, která patří k výrazným osobnostem současné české módní scény.
Koruna a královské jablko byly ručně vyrobeny v Křišťálovém údolí. Na jejich návrhu a zhotovení se podíleli čeští skláři a bižutéři sdružení ve Svazu výrobců skla a bižuterie Křišťálový ráj.
Zapojil se i tým odborného výcviku a studenti oboru Výrobce bižuterie a sklář ze Střední školy řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou pod vedením Petra Hartla. Jablonecké společnosti Lucid, AgPlus a Fabos přispěly dodávkami skleněných kamenů a povrchovou úpravou.
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Spojení červeného sametu s modrými a červenými kameny má odkazovat k českým korunovačním klenotům a svatováclavské tradici české státnosti. Součástí oděvu je i přívěšek z broušeného křišťálu v rubínovém odstínu ve tvaru srdce. Jeho podoba zase vychází ze symbolu, který ke svému podpisu připojoval Václav Havel.
Na podstavci Jezulátka bude vyryt nápis „Love and Blessings from Prague 2026“ (S láskou a požehnáním z Prahy 2026), který má vyjádřit přátelství a dobrou vůli mezi Prahou a Irskem.