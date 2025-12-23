V těžkých časech stojíte při nás. Izrael děkuje Čechům za podporu

Jewish Community Center (JCC) vyjadřuje vděčnost České republice a jejím občanům, kteří podporují Izrael během mezinárodní izolace. Od poloviny prosince, kdy začal svátek Chanuka, realizuje centrum kampaň Israel Says Thank You 2.0 (Izrael děkuje).

Kampaň JCC Praha Israel Says Thank You 2.0. (22. prosince 2025) | foto: JCC Praha

JCC Praha spustila celonárodní kampaň poděkování. Chce vyjádřit vděčnost za podporu, kterou Izrael dostává v době, kdy čelí bezprecedentním teroristickým útokům a mezinárodní izolaci.

Celonárodní billboardová kampaň Israel Says Thank You 2.0 připomíná, že Česká republika stála po boku Izraele i po útoku Hamásu ze dne 7. října 2023.

Podle JCC byla česká podpora jasným a odvážným gestem solidarity v době, kdy Izrael odmítl akceptovat terorismus a čelil osamocení na světové scéně.

„V DNA Izraele nikdy nebyla agrese. Naším přáním je žít v míru, i proto, že do války s teroristy neodcházejí anonymní vojáci, ale naši synové a dcery,“ uvádí JCC Praha v oficiálním prohlášení.

První nebinární vítěz Eurovize vrátí trofej. Protestuje proti účasti Izraele

Kampaň navazuje na podobnou aktivitu z roku 2023. Její význam je dnes podle iniciativy ještě větší, protože židovské komunity v Evropě čelí rostoucí vlně antisemitismu.

V atmosféře nepřátelství a zastrašování, která se objevuje jinde v Evropě, poskytuje podpora České republiky židovské komunitě v Česku i izraelské komunitě v Praze pocit bezpečí a důstojnosti, tvrdí JCC. Za pomoc při přípravě kampaně a poskytnutí ploch děkuje agenturám AdSight a Maus.

V Sydney začali pohřbívat oběti střelby. Stovky lidí zamířily do místní synagogy

Jewish Community Center Praha je nově vznikající centrum současné židovské kultury a komunity. Nabízí inspirativní a dostupný program pro objevování židovské identity a pocitu sounáležitosti. Její aktivity jsou financovány převážně ze soukromých zdrojů a podpory dárců.

Je součástí JCC Global, založeného v roce 1977 v Jeruzalémě. Tato síť více než tisíce židovských komunitních center funguje po celém světě. Slouží několika milionům Židů v Severní Americe, Izraeli, Evropě, Latinské Americe, v zemích bývalého Sovětského svazu, Austrálii a na Dálném východě.

OBRAZEM: Odhalené břehy Orlické přehrady z dronu. Nízká hladina čaruje

Nízká hladina vodní nádrže Orlík pohledem z dronu (16. prosinec 2025)

Kvůli nízkým přítokům klesla hladina vodní nádrže Orlík a pozorovatelé tak v současnosti mohou sledovat výrazně odhalené břehy. Situace není kritická a nejde ani o historický rekord, uvedla mluvčí...

Po rekonstrukci se otevřela stanice metra Pankrác, hotový je i přestup na novou linku

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražské MHD mohou od pátečního odpoledne znovu využívat stanici linky metra C Pankrác. Zástupci vedení města a pražského dopravního podniku (DPP) ji otevřeli po téměř rok trvající...

Krádež kabelů ochromila vlaky v Praze, zloděje dopadli i s brašnou plnou drátů

Krádež kabelů ochromila provoz vlaků v úseku Praha Vršovice - Praha hlavní...

Zpoždění až v řádu několika hodin nabíraly od nedělního rána vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů na trati v úseku Praha Vršovice – Praha hlavní nádraží. Provoz byl plně obnoven po více než devíti...

Praha 3 boduje nezvyklým suvenýrem. Stavebnice Žižkovské věže se vyprodala okamžitě

Ke 40. výročí Žižkovské věže začala městská část Prahy 3 prodávat malý model ze...

Praha 3 představila jako suvenýr stavebnici Žižkovské věže. Vznikla při příležitosti výročí čtyřiceti let od položení základního kamene ikonické stavby. První série padesáti kusů setu zaujala...

Fígl, jak se vozit zadarmo. Revizoři v Praze nemají na černé pasažéry účinné páky

ilustrační snímek

Revizoři v pražské hromadné dopravě nemají páky, jak vyloučit černé pasažéry z přepravy. Pokutu témuž bezdomovci vypíší i několikrát za den, zároveň mu tím ale vystaví půlhodinovou jízdenku. Pokuta...

Řidič naboural do zaparkovaných vozů, jedno z nich bylo auto za miliony

Nehoda v noci na pondělí v Počernické ulici v pražských Strašnicích. (22....

Děsivě vyhlížející nehoda, ke která došlo v noci na pondělí v Počernické ulici v pražských Strašnicích, se nakonec obešla bez zranění. Jedno z aut, které tu naboural řidič mercedesu, je však Audi R8,...

23. prosince 2025  10:56

VIDEO: Dívka si sedla na koleje v metru, sebevraždě zabránili cestující

Lidé zachránili život dívce, která ho chtěla ukončit sebevraždou

Obětaví lidé a nouzové tlačítko zachránili život dívky, která minulý týden chtěla spáchat sebevraždu pod koly soupravy metra ve stanici Kobylisy. Policie nyní zveřejnila video, na kterém je vidět,...

23. prosince 2025  9:37

Další nehoda na D5. Havarovaný kamion zablokoval oba pruhy, omezoval i protisměr

Hromadná nehoda blokuje provoz na D5. (22. prosince 2025)

Dálnici D5 u Králova Dvora na Berounsku dopoledne ochromila nehoda kamionu, který ve směru na Plzeň narazil do svodidel a zablokoval oba dva jízdní pruhy. Nehoda, která si vyžádala zranění řidiče,...

22. prosince 2025  12:39,  aktualizováno  15:52

MHD v Praze o Vánocích 2025: metro třikrát za hodinu, noční autobusy už od 18 hodin

Po celý advent až do Tří králů mohou cestující potkávat v pražských ulicích...

Poptávka po hromadné dopravě je během vánočních svátků nejnižší. Před Vánoci i během svátků počítejte s delšími intervaly, menším počtem spojů i dřívějším ukončením provozu. Přinášíme přehled omezení...

22. prosince 2025  13:59

Lascivní pózy na kapotě. Žena poškodila policejní vůz, hrozí jí rok vězení

Žena tančila na kapotě policejního auta.

Pražští policisté řeší následky chování šestadvacetileté ženy, která jim v noci na neděli poškodila služební vůz v pražské Vodičkové ulici. Na kapotě za povzbuzování své kamarádky předváděla lascivní...

22. prosince 2025  13:36

Kasař vlezl do prodejny oknem, pak se odmaskoval pod kamerou. Poznáte ho?

Policie pátrá po muži, který se oknem vloupal do prodejny ve Vršovicích

Prozatím neznámý pachatel se v říjnu vloupal oknem do prodejny v pražských Vršovicích. S sebou si odnesl lup v hodnotě několik tisíc korun. Při činu ho v obchodě zachytila bezpečností kamera. Policie...

22. prosince 2025  10:34

Na D5 u Králova Dvora bourala dvě auta, směr na Prahu se znovu rozjel

Po nehodě dvou nákladních vozidel na dálnici D5 transportoval vrtulník jednoho...

Nehoda dvou osobních vozidel u Králova Dvora na čas uzavřela dálnici D5 ve směru na Prahu. Středočeská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová uvedla, že na místě zasahovaly všechny složky...

22. prosince 2025  6:39,  aktualizováno  8:05

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

21. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  20:34

Krádež kabelů ochromila vlaky v Praze, zloděje dopadli i s brašnou plnou drátů

Krádež kabelů ochromila provoz vlaků v úseku Praha Vršovice - Praha hlavní...

Zpoždění až v řádu několika hodin nabíraly od nedělního rána vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů na trati v úseku Praha Vršovice – Praha hlavní nádraží. Provoz byl plně obnoven po více než devíti...

21. prosince 2025  8:51,  aktualizováno  15:43

Opilý povaleč, nebo muž renesance? Mikuláš Dačický psal paměti po krčmách

Mikuláš Daczický z Heslowa a jeho rodný dům v Kutné Hoře

V postavě Mikuláše Dačického viděli měšťané vraha, opilce a rváče, historikové a literáti naopak znamenitého kronikáře a historiografa. Kým skutečně byl jeden z nejvěhlasnějších Kutnohoranů, který se...

21. prosince 2025

Tragická sobota ve středních Čechách. Dva požáry připravily o život dvě ženy

Při požáru chaty v Choceradech na Benešovsku zemřela žena. (20. prosince 2025)

Při sobotních požárech v Adamově na Kutnohorsku a v Choceradech na Benešovsku zemřely dvě ženy. Zřejmě šlo o neštěstí, policie vyšetřuje okolnosti. Ani jeden z případů zatím nenasvědčuje tomu, že by...

21. prosince 2025  10:27

