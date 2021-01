Horní část Jeleního příkopu se může otevřít v dubnu, když covid dovolí

Po několika letech by se letos na jaře mohla otevřít horní část Jeleního příkopu, kde se opravovala kanalizace. Podle mluvčího Správy Pražského hradu Jana Pastora se brány do parku otevřou v dubnu, pokud to dovolí hygienická opatření vlády.