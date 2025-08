Jeho útěk šokoval Česko. Semtexový vrah Winkelbauer před 30 lety zesměšnil policii

Ladislav Winkelbauer čelil tehdy obvinění z vydírání, a hlavně z vraždy svých někdejších přátel – obchodního partnera a expřítelkyně. Auto, kterým cestovali, vyhodil do vzduchu náloží semtexu. Začátkem srpna 1995 byl ve vazbě a vyslýchali ho. A právě 3. srpna, cestou z výslechu zpět do vazební věznice na Pankráci, došlo k dramatické zápletce.

Jak utekl vrah Winkelbauer?

Na svůj útěk se Winkelbauer dobře připravil: Věděl, že bude mít pouta, a tak si k nim nechal od jednoho ze spoluvězňů vyrobit falešný klíček. V autě si je dokázal odemknout a ve chvíli, kdy auto přejíždělo přes Nuselský most, oba policisty odzbrojil.

Okolnosti tohoto činu nejsou přesně známé. Policisté později tvrdili, že jim Winkelbauer vyhrožoval střelnou zbraní, vězeňská služba i vyšetřovatel odmítali, že by se k nějaké mohl dostat. Winkelbauer později sdělil, že policistům vyhrožoval jinak. „Policisty upozornil na nálož, kterou měl připoutanou na pase. Ve skutečnosti však měl mít pouze srolovaný tabák s dvěma drátky,“ uvedl tehdejší tisk s odkazem na dopis, který mu zaslal sám Winkelbauer.

Členové justiční stráže přivádějí dvojnásobného vraha Ladislava Winkelbauera k pokračování hlavního líčení u Okresního soudu v Karlových Varech v prosinci 1998.

Policejní fiasko

Co následovalo poté, co vězeň převzal kontrolu nad vozidlem? Policisty donutil, aby ho vzali k letišti Točná na okraji Prahy. Tam je připoutal ke stromu, vzal si jejich pistole, služební průkaz jednoho z nich, nasedl do jejich černé služební volhy a odjel. Odcizený vůz našla policie druhý den v Radlické ulici v Praze 5.

Než se policisté dostali z pout, chvíli to trvalo. Potom došli k telefonu a celou záležitost nahlásili. Pochvaly se za to pochopitelně nedočkali. Tehdejší policejní prezident Oldřich Tomášek dal eskortní oddíl rozpustit, velitele eskorty propustil a řidiče auta postavil mimo službu.

Vězeň na útěku a Rolling Stones na cestě

V následujících dnech Prahu ochromil velký policejní zátah na Winkelbauera. Zatarasené ulice, kontroly aut i autobusů...

Jak se Winkelbauer „skrýval“ na útěku Žil v hlavním městě, chodil ven.

Trávil čas v baru Divadla Na Zábradlí, údajně se tam i chlubil svou zbraní.

Odbarvil si vlasy, nosil brýle, přibral.

Měl falešné doklady na jméno Jaroslav Michalů.

Všechno bylo o to vážnější, že do hlavního města mířili právě Rolling Stones a jejich fanoušci. Naděje, že se uprchlého vraha podaří dopadnout ještě před jejich koncertem, se ale ukázala lichá.

Winkelbauer strávil na svobodě sedm měsíců. Později byl zadržen. Jeho dopadení bylo ještě dramatičtější než jeho útěk.

K zadržení pachatele policisté moc nepřispěli

V březnu 1996, kdy zesílil jeho pocit, že je sledován, popadl na ulici kolemjdoucí dívku, ohrožoval ji s nožem v ruce a chtěl ji využít jako rukojmí před tím, než nastoupí do taxíku. Když se jí taxikář zastal, začal se s ním prát, což zaznamenala policejní hlídka projíždějící kolem.

Policistům jedoucím v autě pak pěšky utíkal za roh, kde si vzal další rukojmí – redaktora České tiskové kanceláře s přítelkyní. Tentokrát už k vynucení poslušnosti sáhl k hrozbě střelnou zbraní.

V následujících chvílích mu rukojmí sice utekli, on se však dokázal dostat do jednoho z domů, vykopl dveře bytu a vtrhl dovnitř. Policisté, kteří byli po celou dobu poblíž, ho ztratili z dohledu.

Ladislav Winkelbauer v říjnu 2000 ve své cele v rýnovické věznici, kde si odpykával trest za dvojnásobnou vraždu

Winkelbauer přepadl spící lidi, ohrožoval je zbraní, ze které i jednou vypálil. Teprve když se jim podařilo ho odzbrojit a jeden z nich zavolal na tísňovou linku, následovalo zadržení pachatele. Ani to se neobešlo bez komplikací.

Především však policisté stále nevěděli, s kým mají tu čest, a teprve po převozu zraněného útočníka do nemocnice v něm osobu v celostátním i mezinárodním pátrání poznal jejich kolega, který tam byl zrovna hospitalizován.

Winkelbauer u soudu dostal 23 let, ve vězení si změnil jméno na Novák a několikrát se pokusil o nový soud a nižší trest. Nedosáhl ho.