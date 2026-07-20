Nový tarif začne platit 1. září. Pro cestující s dlouhodobými kupony se nic nemění, jízdu mají v rámci svého předplatného.
„Schválili jsme tarify, které po dvouleté provozní výluce je skutečně potřeba o něco navýšit,“ vysvětlil náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek.
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Nově za jednorázovou jízdenku pasažér lanovky zaplatí 100 korun, o 40 více než před rekonstrukcí. Je to i kvůli zájmu turistů či inflaci. Děti do 15 let mají jízdu stále zdarma, stejně tak senioři od 65 let.
Lanovkou mohou v rámci své jízdenky jet i lidé, kteří si zakoupí lístek na 24 a 72 hodin.
Lanovka z Újezda přes Nebozízek až na Petřín je mimo provoz od září 2024, kdy trať poškodil déšť. Obnovenou premiéru na zrekonstruované trati by měla po všech zkouškách a testech absolvovat s cestujícími po letošních prázdninách.
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Lidé se svezou novými vozy designérky Anny Marešové, které vyrobila rakousko-švýcarská skupina Doppelmayr/Garaventa. Staré vozy sloužily 40 let, nové svezou 120 cestujících, o pětinu více.
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25. května 2026
Lanová dráha se na petřínský kopec poprvé rozjela v létě 1891 u příležitosti Jubilejní zemské výstavy.
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Za svoji existenci měla dvě dlouhé odstávky. V roce 1916 se zastavila kvůli světové válce, provoz byl obnoven v roce 1932. V roce 1965 rozsáhlé sesuvy půdy trať zničily a lanovka se znovu rozjela v roce 1985. Nynější kompletní rekonstrukce byla podle podniku nutná zejména kvůli špatnému stavu petřínského svahu, u konce životnosti byly i dosavadní vozy.