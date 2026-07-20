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Jednorázová jízda petřínskou lanovkou výrazně podraží

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  15:32
Na snímku lze spatřit symbolické mrknutí petřínských lanovek, vůz vpravo má...

Na snímku lze spatřit symbolické mrknutí petřínských lanovek, vůz vpravo má proto jedno světlo vypnuté. (29. května 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Vozy čtvrté generace lanové dráhy na Petřín byly již odhaleny v testovacím...
Vozy čtvrté generace lanové dráhy na Petřín byly již odhaleny v testovacím...
Vozy čtvrté generace lanové dráhy na Petřín byly již odhaleny v testovacím...
Vozy čtvrté generace lanové dráhy na Petřín byly již odhaleny v testovacím...
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Jednorázové jízdné lanovkou na Petřín po jejím znovuotevření skokově zdraží. Místo dosavadních 60 korun zaplatí cestující rovnou stokorunu. Ten, kdo si koupí jízdné přes aplikaci PID Lítačka, uhradí o deset korun méně. Materiál schválili pražští radní.

Nový tarif začne platit 1. září. Pro cestující s dlouhodobými kupony se nic nemění, jízdu mají v rámci svého předplatného.

„Schválili jsme tarify, které po dvouleté provozní výluce je skutečně potřeba o něco navýšit,“ vysvětlil náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek.

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Nově za jednorázovou jízdenku pasažér lanovky zaplatí 100 korun, o 40 více než před rekonstrukcí. Je to i kvůli zájmu turistů či inflaci. Děti do 15 let mají jízdu stále zdarma, stejně tak senioři od 65 let.

Lanovkou mohou v rámci své jízdenky jet i lidé, kteří si zakoupí lístek na 24 a 72 hodin.

Lanovka z Újezda přes Nebozízek až na Petřín je mimo provoz od září 2024, kdy trať poškodil déšť. Obnovenou premiéru na zrekonstruované trati by měla po všech zkouškách a testech absolvovat s cestujícími po letošních prázdninách.

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Lidé se svezou novými vozy designérky Anny Marešové, které vyrobila rakousko-švýcarská skupina Doppelmayr/Garaventa. Staré vozy sloužily 40 let, nové svezou 120 cestujících, o pětinu více.

25. května 2026

Lanová dráha se na petřínský kopec poprvé rozjela v létě 1891 u příležitosti Jubilejní zemské výstavy.

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Za svoji existenci měla dvě dlouhé odstávky. V roce 1916 se zastavila kvůli světové válce, provoz byl obnoven v roce 1932. V roce 1965 rozsáhlé sesuvy půdy trať zničily a lanovka se znovu rozjela v roce 1985. Nynější kompletní rekonstrukce byla podle podniku nutná zejména kvůli špatnému stavu petřínského svahu, u konce životnosti byly i dosavadní vozy.

Je podle vás jízdné 100 Kč za jednorázovou jízdu lanovkou v pořádku?

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