Pražští zastupitelé připravili rozpočet na příští rok a hádali se o koalici

Důvodem, proč ve čtvrtek zastupitelé schválili ještě nedokončený informační dokument o přípravě rozpočtu, je ten, že pokud by město neschválilo rozpočet do konce roku, ocitlo by se v rozpočtovém provizoriu. V tu chvíli by mohlo každý měsíc použít pouze dvanáctinu letošního rozpočtu a nesmělo by zahájit nové investice. Zároveň by podle předsedy finančního výboru zastupitelstva Zdeňka Kováříka (ODS) nebylo schopno zaplatit zvyšující se ceny energií a mzdy, protože se v provizoriu nemohou přesouvat peníze do jiných kapitol. Při provizoriu města by se ve stejné situaci ocitly také všechny městské části.

Finální verzi návrhu rozpočtu projednají zastupitelé 15. prosince.

Kompletní seznam investic by pak měla sestavit městská rada, která však stále nebyla ustavena. Materiál momentálně počítá pouze s více než čtyřmi miliardami na financování rozestavěného metra D nebo s penězi na projekty placené z evropských fondů. V příštích týdnech se ještě doplní částka nutná na opravu silnice ze Slivence do Lochkova.

Daňové příjmy města jsou zatím plánovány asi na 70,71 miliardy a nedaňové asi na 8,5 miliardy. Další peníze pak město získá mimo jiné ze státního rozpočtu. Celkové finanční zdroje města, se kterými může operovat, jsou 112 miliard, což zahrnuje například peníze na splacení dluhopisů Evropské investiční bance (EIB) nebo úspory z minulých let.

Přes dva měsíce bez koalice

Ustavující jednání začalo 3. listopadu, nově zvolení zastupitelé jej přerušili, protože nebyla dohoda o nové koalici.

Neexistující koalice byla tématem i na dnešním jednání. Tam se zastupitelé vzájemně osočovali, kdo zavinil, že dosud nevznikla. Zástupci Spolu z toho obvinili Prahu Sobě a Piráty, kteří uzavřeli Alianci stability a v jednáních postupují jednotně. Ti označili za původce situace naopak Spolu.

Obě strany se pak obvinily, že to je právě ta druhá, která nad současnou situací „fňuká“. „Vítěz voleb a ten, kdo byl druhý, mají dost hlasů na vytvoření koalice, tak tady fňukají, že čtvrtý ve volbách blokuje vyjednávání,“ řekla zastupitelka Kristýna Drápalová (Praha Sobě). „Já jsem si nevšiml, že bych tady fňukal,“ odpověděl předseda zastupitelů Spolu Zdeněk Zajíček.

Podle vyjádření některých zastupitelů by jednání během čtvrtka mělo být přerušeno podruhé, a sice do 15. prosince.