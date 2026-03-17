Proč se slaví Den svatého Patrika?
Původně šlo především o církevní svátek, který se slavil v Irsku už ve středověku. Ve své dnešní podobě se ale oslavy výrazně rozvinuly především mezi irskými emigranty. Jedna z nejstarších doložených veřejných oslav se konala v roce 1737 v Bostonu, kde irští přistěhovalci pořádali setkání na počest svého patrona a zároveň si připomínali vlastní tradice. Postupně se z původně náboženského svátku stal také symbol irské kultury a identity.
Jaké je správné datum Patrikova svátku
Den svatého Patrika připadá na 17. března, kdy si křesťané připomínají údajné datum úmrtí irského patrona. Jako státní svátek se slaví v Irsku, Severním Irsku, na karibském ostrově Montserrat a v kanadské provincii Newfoundland a Labrador.
Pokud 17. březen připadne na pracovní den, bývá v mnoha dalších částech světa zvykem, že hlavní kulturní programy, festivaly a komunitní setkání vrcholí během nejbližšího víkendu.
Matoucí může být, že v českém kalendáři má Patrik svátek 19. února.
Kde uctívají svatého Patrika
Nejvýznamnější oslavy se samozřejmě konají v Irsku, odkud tradice pochází, výraznou podobu však mají také ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii či v řadě evropských zemí. Velkou roli v rozšíření svátku sehrály komunity lidí irského původu, které se v zahraničí vytvořily zejména po velkém irském hladomoru v polovině 19. století.
Například v americkém Chicagu se každoročně symbolicky barví řeka Chicago River na zeleno. V České republice se oslavy soustřeďují především do irských pubů, kde bývá připraven doprovodný program v podobě živé irské hudby či tematických večerů.
Kde slavit Den svatého Patrika v Praze
|Akce
|Kde
|Kdy
|Informace
|Guinness Pop-up
|Holešovická tržnice (Praha)
|Úterý 17. března
|Oslava s pivem Guinness a whisky Tullamore D.E.W., doprovázená živou hudbou a jídlem.
|St. Patrick’s Day
|Malý pivo (Praha)
|Úterý 17. března
|Tradiční irský pokrm Shepherd’s Pie doplněný Irish Dry Stout z pivovaru Falkon a Red IPA z pivovaru Clock.
|Whiskey Weekend & Pub Fest
|Irské puby v Praze
|13.–17. března
|Speciální menu, irská hudba a akce na pivo Guinness a irskou whisky po celou dobu festivalu.
|Gala Dinner (CIBCA)
|Art Restaurant MÁNES (Praha)
|Sobota 21. března, 18:30
|Charitativní galavečer s irským menu, tancem a hudbou na podporu obětí domácího násilí.
Oslavy jsou především připomínkou irské kultury, tradic a národní identity. Lidé se oblékají do zelené barvy, která je s Irskem tradičně spojována, a často používají motiv trojlístku, symbol svátku svatého Patrika.
Na mnoha místech se konají kulturní festivaly, koncerty tradiční irské hudby nebo taneční vystoupení. V některých městech se zeleně nasvětlují významné budovy a památky a někdy se symbolicky zbarvují i řeky. Den svatého Patrika tak představuje příležitost k setkávání, společenské zábavě a připomenutí irského kulturního dědictví.
Jak se slaví Den svatého Patrika?
K nejvýraznějším prvkům oslav patří slavnostní průvody známé jako Saint Patrick’s Day Parades. Ty největší se konají například v irském Dublinu, avšak nejstarší doložené tradice veřejných průvodů najdeme paradoxně ve Spojených státech, zejména v New Yorku a Bostonu. Oslavy často doprovázejí tematické kostýmy, masky a různé kulturní programy, například soutěže v irských tancích.
Součástí oslav bývají také motivy z irského folkloru. Známá je například legenda o hrnci zlata na konci duhy, který podle pověstí střeží skřítci leprikóni. K oblíbeným tradicím patří i drobná žertovná zvyklost: kdo nemá na sobě alespoň jeden zelený prvek oblečení, může být symbolicky „štípnut“ pro štěstí.
Co se pije na svatého Patrika?
Součástí oslav bývá také tradiční irská gastronomie a nápoje. Mezi nejtypičtější patří irská piva, zejména tmavý stout, například Guinness, nebo červený ale, jako je Kilkenny.
V některých podnicích se při této příležitosti podává také zelené pivo. Vzniká přidáním potravinářského barviva nebo bylinného likéru do světlého ležáku, které se tak symbolicky zbarví do zelené barvy spojené s Irskem.
Oblíbenou volbou je rovněž irská whisky, podávaná buď samostatně, nebo jako součást známé irské kávy se smetanou.
Kdo byl svatý Patrik?
Svatý Patrik (podle pozdějších tradic původním jménem Maewyn Succat) pocházel z římské Británie. Jeho otec Calpurnius byl římským úředníkem a dědeček Potitus byl křesťanským duchovním. Chlapec byl ve svých 16 letech unesen jako otrok do Irska, kde pásl ovce.
Po šesti letech se mu podařilo z otroctví uprchnout a vrátit se domů. Stal se mnichem a podle některých tradic žil nějakou dobu na Lérinských ostrovech u Azurového pobřeží. Později byl vysvěcen na kněze i na biskupa a vydal se do Říma. Odtud byl vyslán jako misionář hlásat evangelium v tehdy převážně pohanském Irsku.
Do Irska se poté vrátil jako křesťanský misionář a zasloužil se o šíření křesťanství na ostrově. Legenda praví, že z Irska vyhnal všechny hady, i když vědci upozorňují, že hadi na ostrově pravděpodobně nikdy nebyli a příběh je nejspíš metaforou pro pohanské kulty. Patrik měl také používat trojlístek, aby lidem vysvětlil princip Svaté Trojice, a trojlístek se tak stal jedním z hlavních symbolů dnešních oslav.
Patrik prý často zmiňoval své skromné vzdělání. Přesto se snažil nově pokřtěné učit číst a psát a ty nejschopnější z nich světil na kněze. Vystupoval proti otroctví a patří k prvním duchovním v západní Evropě, jež kupčení s lidmi veřejně kritizovali. Přesnou dobu jeho úmrtí se historikům určit nepodařilo, za pravděpodobný bývá považován rok 461.