V Ječné ulici tramvaj srazila dva chodce. Nehoda omezila dopravu

Když se zastaví čerpadla. Při blackoutu by voda netekla 300 tisícům Pražanů

Pražští vodohospodáři ve čtvrtek nacvičovali svou činnost v nouzovém režimu. To pro případ, že by v metropoli došlo k rozsáhlému výpadku elektrické energie, která by zasáhla také vodohospodářskou...